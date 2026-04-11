La francesa Doriane Pin podría dar un paso importante en su proyección hacia la Fórmula 1. La actual piloto de desarrollo de Mercedes reveló que la escudería alemana analiza ofrecerle una prueba privada con un auto de F1, luego de haber dejado una muy buena impresión en las tareas realizadas en el simulador.
Mercedes evalúa darle una prueba de Fórmula 1 a Doriane Pin
La campeona de la F1 Academy 2025 reveló que el equipo alemán analiza subirla a un auto de la máxima categoría tras su buen rendimiento en el simulador.
Pin, campeona de la F1 Academy 2025, contó con el respaldo de Mercedes durante toda su campaña en la categoría femenina y en 2026 pasó a integrar formalmente la estructura del equipo de Brackley como piloto de desarrollo.
En declaraciones al pódcast Beyond The Grid, la joven francesa confirmó que la posibilidad de subirse a un monoplaza real surgió después de sus primeras evaluaciones internas.
“Primero tenían que ver cómo me iba en el simulador y luego ese podía ser el siguiente paso. El simulador salió muy bien, así que apareció la idea de hacer una prueba privada y darme la oportunidad de manejar el coche real”, explicó.
Pin también remarcó que su objetivo final sigue siendo llegar a la máxima categoría. “Estoy trabajando muy duro para eso, porque realmente quiero mi oportunidad de conducir el auto y demostrar que hay potencial. Mi meta es llegar a la Fórmula 1”, aseguró.
Consultada sobre si ya se había realizado el ajuste de asiento previo a una eventual prueba, respondió entre risas: “Todavía no”.
Además de su función como piloto de desarrollo, Pin retomó en esta temporada su actividad en las carreras de resistencia. Antes de enfocarse en los monoplazas, ya había competido en la clase LMP2 dentro del proyecto Iron Dames en 2022, y en 2026 avanzó a la división LMP2 Pro-Am.
La posibilidad de que Pin tenga una prueba privada vuelve a poner en escena la escasa presencia femenina en el entorno de la Fórmula 1. La última mujer en participar de un fin de semana oficial de la categoría fue Susie Wolff, durante una práctica libre con Williams en 2014. Más recientemente, Jessica Hawkins realizó una prueba privada con Aston Martin en 2023.
Con resultados, respaldo y un programa de desarrollo en marcha, Pin aparece hoy como una de las jóvenes con mayor proyección dentro del automovilismo internacional.