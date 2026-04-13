Mina Clavero recibirá este fin de semana la segunda fecha del FIA Rally Sudamericano 2026, una cita que combina historia, exigencia y nombres fuertes. El certamen llega a Córdoba después de su apertura en Erechim, donde el boliviano Sebastián Franco se quedó con la victoria por delante del argentino Miguel Baldoni y del paraguayo Tiago Weiler.
Mina Clavero ya tiene listo el Rally Sudamericano de Altas Cumbres
La competencia automovilística en Traslasierra promete emociones fuertes con la participación de destacados pilotos sudamericanos y un recorrido desafiante.
En ese contexto, la carrera de Traslasierra empieza a perfilarse como una fecha clave para medir fuerzas entre varios de los principales protagonistas del campeonato continental, con la presencia destacada de Federico Villagra y varios referentes de la RC2 argentina. La competencia se disputará del 17 al 19 de abril y contará con 13 pruebas especiales. El tradicional tramo Giulio Cesare será el Power Stage.
Mina Clavero volverá a ser uno de los grandes escenarios del rally continental con la disputa de la segunda fecha del FIA Rally Sudamericano y del Rally Argentino, programada entre el 17 y el 19 de abril por los exigentes caminos del Valle de Traslasierra. La prueba tendrá un total de 13 especiales y 175,54 kilómetros cronometrados, en un recorrido que volverá a poner en primer plano la dureza y la técnica de los caminos cordobeses.
La actividad comenzará el viernes 17 con el shakedown en el Burrodromo de Mina Clavero, sobre un tramo de 1,74 kilómetros. A las 10 saldrán a pista las clases RC5, RC4 y RC3, mientras que desde las 11.30 lo harán los autos de RC2, Copa Toyota y RC MR. Ese mismo día, desde las 20, se llevará a cabo la rampa promocional frente al Casino de Mina Clavero. Antes, entre las 18.30 y las 19.30, el público podrá recorrer el parque de largada y observar de cerca los vehículos.
La primera etapa se correrá el sábado 18 con siete pruebas especiales y 93,10 kilómetros cronometrados. El recorrido incluirá los tramos Tala Cañada-Río Jaime, El Cruce-Ambul y El Mirador-Cuesta de San Luis, que se repetirán por la tarde. La jornada se cerrará con el especial Nido del Águila-Aeródromo.
El domingo 19 se completará la segunda etapa, con 82,44 kilómetros cronometrados. Allí se disputarán los sectores El Faro-San José y Ciénaga de Allende-Mina Clavero, antes del cierre definitivo. La competencia se definirá en el histórico tramo Giulio Cesare-Mina Clavero, que además será Power Stage y entregará puntos extra para el campeonato.
El ingreso al parque cerrado está previsto para las 15.03, mientras que la ceremonia de premiación se realizará desde las 16 en el Casino de Mina Clavero.
Villagra, otro nombre fuerte para Mina Clavero
La edición 2026 del Rally Sudamericano en Mina Clavero también tendrá entre sus protagonistas a Federico Villagra, una de las grandes referencias del rally argentino. El “Coyote”, campeón sudamericano en 2001 y ganador de la última edición disputada en diciembre de 2025, volverá a decir presente en una competencia con la que mantiene una relación especial.
“Es una carrera que siempre me cayó bien y me gusta, es un rally muy especial”, señaló Villagra, quien remarcó además el atractivo de compartir el fin de semana con pilotos de distintos países. “Lo lindo es que vengan sudamericanos, que nos mezclamos todos y podamos medirnos”, sostuvo.
El cordobés también hizo referencia a la complejidad del recorrido en Traslasierra. “Es una carrera muy técnica, cambia mucho según el clima y seguramente las lluvias de los últimos días habrán modificado bastante los tramos. Los pisos son muy cambiantes”, explicó.
Villagra llegará a Mina Clavero en un buen momento, luego de ganar las dos últimas fechas del Rally Argentino. En esta oportunidad competirá con un Skoda Fabia Rally2, navegado por Diego Curletto.
Con una nueva edición de esta cita, Mina Clavero volverá a ratificar su lugar como una plaza emblemática del rally sudamericano y uno de los escenarios más tradicionales del automovilismo en la región.