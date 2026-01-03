Rally Dakar 2026

Luciano Benavides: "Tengo la experiencia para pelear arriba"

Tras haber logrado su mejor resultado en 2025, con un cuarto puesto y dos victorias de etapa, Luciano Benavides afronta su noveno Rally Dakar con un objetivo claro: meterse por primera vez en el podio de la competencia más exigente del rally raid. En el primer día de competencia llegó 4to.