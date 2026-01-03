Luciano Benavides: "Tengo la experiencia para pelear arriba"

Luciano Benavides está preparado para su novena participación en el Rally Dakar, nuevamente como integrante del equipo oficial KTM, la marca más exitosa de la carrera en lo que va del siglo.
Tras haber logrado su mejor resultado en 2025, con un cuarto puesto y dos victorias de etapa, Luciano Benavides afronta su noveno Rally Dakar con un objetivo claro: meterse por primera vez en el podio de la competencia más exigente del rally raid. En el primer día de competencia llegó 4to.
Con 30 años y una amplia trayectoria en el rally raid, el piloto salteño llega a la edición 2026 con un objetivo definido: alcanzar por primera vez el podio en la prueba más dura del calendario mundial.
El Dakar 2025 marcó un punto de inflexión en la carrera de Benavides. El argentino finalizó en la cuarta posición de la clasificación general, su mejor resultado histórico en la competencia, y quedó a escasa distancia de los puestos de podio. Además, consiguió dos victorias de etapa, confirmando su crecimiento y regularidad frente a la élite de la especialidad.
“Fue mi mejor Dakar, pero estuve muy, muy cerca del podio. Por eso ahora mi mayor objetivo es subir ahí. Han pasado muchos años, tengo mucha más experiencia y sé que soy capaz de pelear por un podio”, señaló el viernes, en la previa del inicio de la carrera en Arabia Saudita.
Consciente de que la categoría Motos atraviesa uno de sus momentos de mayor paridad, Benavides detalló el enfoque con el que afrontará la competencia, que volverá a exigir consistencia y precisión durante dos semanas de carrera.
“La competencia está súper ajustada, hay muchos pilotos muy rápidos. Mi idea es centrarme solo en mí y en lo que puedo hacer desde el principio, enfocarme en mi ritmo y mi velocidad, e ir paso a paso, día a día”, explicó.
El argentino considera que esa metodología es una de sus principales fortalezas: “Creo que esa es mi mejor estrategia y también la razón por la que soy mucho mejor en la segunda semana del Dakar”, agregó.
El camino hacia el Dakar 2026 no estuvo exento de dificultades. En la temporada pasada, Benavides sufrió una dura caída en la primera etapa del Rally de Marruecos, cuando peleaba por el subcampeonato del mundo de Rally GP. Sin embargo, el piloto logró una recuperación completa y llega en óptimas condiciones físicas.
“Esa lesión me dio mucha motivación y energía extra. Hice una muy buena recuperación para llegar bien al Dakar”, afirmó.
De cara al inicio de la competencia, Benavides aseguró sentirse plenamente concentrado y comprometido con el desafío que se avecina. “Mi objetivo es que esta lesión me ayude a concentrarme más en mí y a rendir mejor. Ahora mismo estoy totalmente enfocado y comprometido con este Dakar”, concluyó.