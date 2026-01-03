Dakar 2026: Benavides fue cuarto en el Prólogo de Motos en un arranque prometedor
La 48ª edición del Rally Dakar comenzó en Arabia Saudita con el Prólogo en Yanbu. En motos, el salteño Luciano Benavides logró un sólido cuarto puesto, mientras que Edgar Canet hizo historia al convertirse en el ganador más joven de la especialidad.
La 48ª edición del Rally Raid Dakar se puso en marcha este sábado en Arabia Saudita con la disputa del Prólogo, una prueba cronometrada de 22 kilómetros en la ciudad de Yanbu, que sirvió como primera referencia para los competidores y definió el orden de salida para la Etapa 1.
El salteño Luciano Benavides (KTM) tuvo un comienzo auspicioso. Credito: REUTERS/Stephane Mahe
En la categoría Motos, el gran protagonista fue el español Edgar Canet (KTM), quien se impuso con un tiempo de 11:31.9 y se convirtió, con apenas 20 años, en el ganador más joven de la historia del Dakar en esta especialidad. El dominio de la marca austríaca se completó con el segundo puesto del australiano Daniel Sanders, a solo dos segundos del vencedor.
La racha de KTM fue interrumpida por el estadounidense Ricky Brabec (Honda), quien finalizó tercero, a casi cinco segundos de Canet, en un prólogo parejo y exigente pese a su corta extensión.
Luciano Benavides, sólido arranque argentino
El salteño Luciano Benavides (KTM) tuvo un comienzo auspicioso al ubicarse en la cuarta posición, a 11 segundos del ganador. De esta manera, el argentino mejoró su rendimiento respecto al Dakar pasado, donde había terminado séptimo en el prólogo, y se perfila como uno de los protagonistas para las etapas iniciales.
Más atrás, Leonardo Cola se clasificó en el 67° puesto con un tiempo de 15:06.7, mientras que Santiago Rostan finalizó 72°, tras marcar 15:23.4.
Challenger T3: fuerte presencia argentina en el Top 10
En la divisional Challenger T3, el inicio también fue alentador para los representantes argentinos. El Prólogo fue liderado por el neerlandés Paul Spierings, pero varios binomios nacionales lograron destacarse dentro del Top 10.
En la segunda posición se ubicó el GRally conducido por la neerlandesa Puck Klaasen, con navegación del argentino Augusto Sanz, a solo seis segundos del líder. Luego se clasificó el binomio campeón mundial integrado por los cordobeses Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, seguidos por David Zille y Sebastián Cesana.
Un dato destacado fue el séptimo puesto del salteño Kevin Benavides, quien debutó en la categoría UTV junto al sanjuanino Leandro Sisterna, quedando a 22 segundos del líder. En tanto, Pablo Copetti, navegado por el brasileño Enio Bozzano, finalizó en la 21ª posición.
SSV: González Ferioli arrancó firme
En la categoría SSV, Jeremías González Ferioli mostró un inicio consistente junto a Gonzalo Rinaldi a bordo del Can-Am. El binomio argentino se ubicó quinto, a 20 segundos del estadounidense Brock Heger, ganador del prólogo.
Por su parte, Manuel Andújar, acompañado por Andrés Frini, finalizó 12°, a 49 segundos, en una jornada clave para evaluar el rendimiento del vehículo de cara a las exigentes etapas que se desarrollarán hasta el 17 de enero, tras recorrer cerca de 8.000 kilómetros.
Future Mission 1000: Pascual dominó con energía eléctrica
En la categoría Future Mission 1000, destinada a vehículos con energías renovables, Benjamín Pascual tuvo un arranque ideal al adjudicarse el Prólogo a bordo de una moto eléctrica Segway. Sus compañeros de equipo, los chinos Yi Guanghui y Jie Yang, completaron el podio y sumaron los primeros puntos de la especialidad.
La divisional incluye motos eléctricas y prototipos impulsados por hidrógeno, en una apuesta del Dakar por el desarrollo tecnológico y el cuidado del medioambiente, experiencia que Pascual ya había transitado en la edición 2025.