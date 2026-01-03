En el primer día de competencia

Dakar 2026: Benavides fue cuarto en el Prólogo de Motos en un arranque prometedor

La 48ª edición del Rally Dakar comenzó en Arabia Saudita con el Prólogo en Yanbu. En motos, el salteño Luciano Benavides logró un sólido cuarto puesto, mientras que Edgar Canet hizo historia al convertirse en el ganador más joven de la especialidad.