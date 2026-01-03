Waterpolo en Regatas Santa Fe

Un año de crecimiento, competencia y proyección internacional

El waterpolo del Club Regatas Santa Fe cerró un 2025 altamente positivo en todas sus categorías. Con fuerte protagonismo en torneos locales, nacionales e internacionales, y una marcada renovación en Primera División, el balance del profesor Juan Fernández destaca el trabajo formativo, los resultados deportivos y el horizonte de consolidación que se abre hacia 2026 y 2027.