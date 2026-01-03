Un año de crecimiento, competencia y proyección internacional
El waterpolo del Club Regatas Santa Fe cerró un 2025 altamente positivo en todas sus categorías. Con fuerte protagonismo en torneos locales, nacionales e internacionales, y una marcada renovación en Primera División, el balance del profesor Juan Fernández destaca el trabajo formativo, los resultados deportivos y el horizonte de consolidación que se abre hacia 2026 y 2027.
Club Regatas. La ilusión de los pibes. Foto: Gentileza
El waterpolo del Club Regatas Santa Fe vivió un 2025 intenso, exigente y profundamente enriquecedor. Así lo define el profesor Juan Fernández, responsable técnico de la disciplina, al realizar un balance integral de una temporada que dejó números, experiencias y aprendizajes en cada una de las categorías, desde las formativas hasta la Primera División.
El eje central del proyecto volvió a ser la formación. En ese sentido, el crecimiento de las divisiones inferiores fue uno de los puntos más salientes del año.
Regatas contó con una amplia base de jugadores, con actividad sostenida desde la categoría Sub 9 hasta la Sub 17, lo que permitió generar estímulos constantes de entrenamiento, competencia regular y un fuerte sentido de pertenencia al deporte y al club.
Waterpolo de Regatas en categorías superiores. Foto: Gentileza
La categoría Sub 11, de carácter formativo, tuvo un calendario nutrido de partidos amistosos frente a equipos de Rosario, lo que resultó clave para afianzar conceptos básicos del juego y brindarles a los más chicos sus primeras experiencias competitivas.
A su vez, las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17 dieron un paso importante al participar de la Liga Federativa Rosarina, uno de los torneos más exigentes del país.
Los resultados acompañaron ese proceso: Regatas logró clasificarse a los playoffs en todas las divisiones. En Sub 13 se consagró campeón, en Sub 15 alcanzó el cuarto puesto y en Sub 17 cerró su participación con un destacado tercer lugar.
Más allá de las posiciones finales, el cuerpo técnico valoró especialmente la regularidad, el nivel de juego mostrado y la posibilidad de medirse con instituciones de gran tradición en la disciplina.
Presencia nacional e internacional
El 2025 también marcó una fuerte presencia del waterpolo de Regatas Santa Fe en el plano nacional. El club participó con todas sus categorías en los dos torneos nacionales argentinos disputados durante el año. En Sub 13, los resultados fueron sobresalientes: un tercer puesto en una competencia y un segundo lugar en la otra.
En tanto, la Sub 17 volvió a demostrar su jerarquía al obtener un tercer puesto y, posteriormente, consagrarse campeona nacional.
A ese recorrido se sumaron experiencias internacionales de enorme valor formativo. A mitad de año, la categoría Sub 15 viajó a Brasil para disputar el Torneo Internacional de Bauru, enfrentándose a equipos de alto nivel y sumando roce competitivo fuera del país.
Ellos tiene su espacio. Foto: Gentileza.
En diciembre, la Sub 13 fue protagonista de un hecho histórico al participar del festival HABAWABA, considerado el evento de waterpolo formativo más grande de Latinoamérica, con la presencia de 70 equipos.
Regatas Santa Fe fue el único representante argentino en la competencia y consiguió muy buenos resultados, dejando una imagen positiva tanto dentro como fuera del agua.
Otro aspecto destacado del año fue la proyección de los jugadores juveniles a nivel selección. Regatas aportó una gran cantidad de deportistas a los entrenamientos de preselección nacional, desde Sub 15 hasta Sub 19.
Varios de ellos lograron integrar listas para competencias sudamericanas, panamericanas y mundiales con la Selección Argentina juvenil, confirmando el nivel del trabajo que se realiza en la institución.
Una Primera en transición y con futuro
En cuanto a la Primera División, el balance también deja sensaciones positivas. El equipo de Regatas Santa Fe compitió en la Liga Nacional de Honor y, luego de tres años, volvió a meterse entre los cuatro mejores del país, finalizando en la cuarta posición. Fue una temporada extensa, con una liga de 18 fechas disputadas a lo largo de todo el año.
Otra categoría destacada. Foto: Gentileza.
En los playoffs, Regatas afrontó los cuartos de final frente a River Plate en Buenos Aires y luego las semifinales ante GEBA, también como visitante. Más allá de las dificultades propias de jugar instancias decisivas fuera de casa, el equipo mostró carácter y competitividad.
Además, a mitad de año, la Primera División participó de la Liga Sudamericana de Clubes, donde se midió con equipos de distintos países del continente y obtuvo muy buenos resultados, sumando experiencia internacional a un plantel en plena renovación.
“El 2025 fue un año difícil y de transición para la Primera División”, explicó Juan Fernández. El equipo estuvo integrado mayoritariamente por jugadores jóvenes provenientes de las inferiores, acompañados por algunos más experimentados.
El objetivo estuvo puesto en sentar las bases de un grupo que pueda consolidarse de cara a las temporadas 2026 y 2027.
Con una estructura sólida en formativas, resultados que avalan el trabajo y una clara proyección a futuro, el waterpolo de Regatas Santa Fe cerró un año que refuerza su identidad y alimenta la ilusión de seguir creciendo dentro y fuera del país.