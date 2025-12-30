Atletismo y pertenencia: una propuesta que suma generaciones
La deportista Denise Garetto destacó elproyecto que combina formación, inclusión y competencia, con niños, jóvenes y adultos que encuentran en el atletismo un espacio compartido para crecer y sentirse parte.
El atletismo se consolida como base para múltiples disciplinas deportivas.
El atletismo se consolida como una propuesta deportiva inclusiva, familiar y formativa en el Club Unión. Con niños desde los 3 años hasta adultos mayores, el proyecto combina iniciación, recreación y competencia, y se apoya en una idea clara: aprender a mover el cuerpo desde lo básico. Así lo explicó Denise Garetto, profesora y atleta, impulsora del espacio, que además compite a nivel nacional.
“Hace 4 años estamos con el proyecto y cada vez mejor, tenemos más atletas y tenemos niños desde 3 años hasta adultos mayores, los que quieran venir y sentirse bien con su cuerpo, pueden venir”, resumió Garetto al hablar del crecimiento constante del atletismo dentro del club.
Desde la infancia
La propuesta parte de una concepción amplia del atletismo, entendida como base de todas las disciplinas deportivas. “El atletismo es la madre de todos los deportes”, afirmó la entrenadora, y aclaró que el objetivo no es formar atletas olímpicos desde el inicio, sino construir herramientas corporales sólidas desde edades tempranas.
“Tratamos de enseñarle lo más básico posible. Aprender a correr, a saltar, a mover su cuerpo y a cómo puedo mejorar su carrera desde chiquito, como para cuando ya sea grande ya tenga todas las herramientas”, explicó. En ese sentido, destacó el enfoque lúdico del trabajo con niños pequeños y la diferencia que se observa con quienes nunca practicaron deporte.
La práctica regular fortalece el vínculo entre deporte y bienestar.
Por eso, el proyecto comienza desde los 3 años y apuesta a un aprendizaje progresivo, sin presiones, pero con continuidad.
Enfamilia
Desde el inicio, el atletismo en Unión se pensó como una actividad familiar. “Cuando arrancamos el proyecto dijimos que esto iba a ser familiar”, recordó Garetto. La organización contempla entrenamientos simultáneos para chicos y adultos, cada uno con su profesor, permitiendo que padres e hijos compartan el mismo espacio y horario.
Ese modelo dio resultados concretos. “Tenemos 70 atletas de todas las edades. Es un montón”, señaló la profesora. Dentro de ese crecimiento, el protagonismo femenino se volvió central durante el último año. “Antes teníamos más varones y este año fue como furor las chicas. Tenemos muchos más atletas mujeres que varones y hubo un grupo de chicas que se tira para adelante”.
La disciplina se destaca por su carácter inclusivo y su alcance intergeneracional.
Ese empuje también impactó en la propia entrenadora. “Este año me encantó el grupo de chicas y tal así que arranqué a entrenar gracias a ellas. Me dijeron ‘vamos a entrenar, vamos a estar juntas’ y me tiraron para adelante”.
Competencia,maratonesy proyección
El proyecto no se limita a lo recreativo. Del entrenamiento cotidiano surgen también instancias competitivas. “De este entrenamiento salen competencias profesionales, obvio”, afirmó Garetto. Algunas atletas ya participaron en torneos relevantes como la Copa Santa Fe, mientras que el grupo de running femenino se destaca en maratones regionales.
“Hay ocho, nueve o diez mujeres que van a todas las maratones de Santa Fe, se anotan y en sus categorías todas van al podio”, indicó con orgullo. En paralelo, la propia Garetto retomó su carrera deportiva luego de un receso. “Arranqué a los 16 años con los Juegos Evita, salí segunda en salto triple y después tuve un receso. Volví este año a los nacionales y me sentí de vuelta que podía dar más”.
Especialista en salto triple, también compite en salto en largo y alto, disciplinas que explica de forma sencilla para quienes se acercan por primera vez al atletismo. “El salto triple es una carrera con tres saltos y caés al cajón de arena. El largo es correr y caer lo más lejos posible, y el alto es con colchón, saltando hacia arriba”.
Loqueviene
Uno de los eventos más emblemáticos del atletismo en Unión es la maratón Marea Roja y Blanca, que convoca a corredores, caminantes y familias enteras. “Queríamos que todos los hinchas de Unión y la ciudad conozcan la maratón y mostrar que en Unión hay atletismo”, dijo Garetto. El espíritu es participativo: “Que vayan, aunque no quieran correr, que caminen y formen parte de la marea”.
Sobre el futuro, anticipa novedades. “El año que viene va a haber una sorpresa muy grande. Si nos acepta la municipalidad, vamos a tener un nuevo recorrido que va a estar muy bueno”, adelantó, sin dar más detalles. Las inscripciones se abrirán alrededor de marzo y la expectativa vuelve a ser alta.
Para quienes quieran sumarse al atletismo del club, el mensaje es claro y accesible. “Damos una semana de prueba gratuita. Arrancamos caminando, trotando, no somos tan exigentes”, aseguró. Y resume el espíritu del proyecto con una idea simple pero potente: constancia, comunidad y movimiento como base para crecer dentro y fuera de la pista.