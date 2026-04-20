La Municipalidad de Santa Fe informó los resultados de los operativos realizados durante el último fin de semana, que incluyó la Expocon, la Peregrinación a Guadalupe, el Festival de Tango, el aniversario del Club Unión y celebraciones religiosas de San Expedito. Según los registros oficiales, participaron más de 250.000 personas en el conjunto de las actividades.
Santa Fe registró más de 250 mil personas en los eventos del fin de semana
Según datos oficiales, la ciudad recibió visitantes de ocho provincias. La Peregrinación a Guadalupe y la Expocon fueron las actividades con mayor concurrencia y generaron un impacto económico de 3.600 millones de pesos.
En declaraciones a CyD Litoral, el secretario de Gobierno, Víctor Hadad, detalló la magnitud del evento religioso en Guadalupe: "Es hoy una de las peregrinaciones más convocantes de la Argentina con casi 180.000 personas. Trabajaron más de 600 personas, entre agentes municipales, colaboradores, Cruz Roja y Policía para atender y acompañar el movimiento".
Respecto a la higiene urbana, Hadad precisó que se recolectaron 6.060 kilogramos de residuos desde el jueves hasta la noche del domingo. "Para tener una referencia, en eventos previos de menor escala se recolectaron 670 kilos. Esto confirma la densidad de asistentes que tuvo el entorno de la Basílica y la Estación Belgrano", indicó el funcionario.
Asimismo, informó que a las 5:10 de la mañana del lunes el entorno de Guadalupe ya se encontraba despejado de residuos.
Impacto económico y ocupación hotelera
Por su parte, la secretaria de Turismo, Rosario Alemán, analizó el impacto financiero de las actividades en un fin de semana que no estaba catalogado como turístico por el calendario nacional. "La ciudad generó un derrame económico de 3.600 millones de pesos. Solo la Expocon registró más de 50.000 visitas en la Estación Belgrano, movilizando proveedores de eventos y de la construcción", explicó.
Alemán destacó que, según 600 encuestas de turismo realizadas por el municipio, arribaron visitantes de cinco provincias (Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, San Luis, Chaco, entre otras) y de 40 localidades del interior de la provincia de Santa Fe. La funcionaria remarcó que la Expocon fue el principal motor de la ocupación hotelera durante las jornadas del jueves y viernes.
Asistencia sanitaria y seguridad
En cuanto al reporte de incidentes y salud, el operativo de control reportó los siguientes datos:
- Atenciones sanitarias: Cruz Roja realizó 160 intervenciones y el COBEM 42, todas calificadas como casos menores o leves.
- Seguridad: no se registraron denuncias de gravedad vinculadas a la actividad de cuidacoches en los distintos puntos de concentración.
- Limpieza: el operativo de barrido y recolección se completó de forma total en las primeras horas de la madrugada en los sectores de mayor afluencia como el Parque Garay, la Iglesia Sagrado Corazón y el entorno de la Basílica de Guadalupe.