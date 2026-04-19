Fe que trasciende generaciones

Multitudinaria peregrinación a Guadalupe: la fe volvió a mover montañas en Santa Fe

Con una convocatoria cercana a las 120.000 personas, entre sábado y domingo, la 127° Peregrinación Arquidiocesana a la Basílica de Guadalupe renovó la devoción popular bajo el lema “Gracias Madre, porque tu amor nos abraza a todos”. Durante dos jornadas, la ciudad vive una verdadera manifestación de fe, tradición y encuentro colectivo.