Cada 19 de abril, la fe vuelve a hacerse visible en templos, capillas y pequeños altares improvisados en distintos puntos del país. La figura de San Expedito, patrono de las causas justas y urgentes, convoca a miles de personas que llegan para agradecer favores recibidos o elevar pedidos en medio de situaciones difíciles.
San Expedito en Santa Fe: por qué se celebra hoy 19 de abril y la historia del santo
Con velas, estampitas y pedidos ligados al trabajo, la salud y la justicia, la jornada de este 19 de abril volvió a reunir a una multitud en distintos puntos de la capital provincial y del país.
En la ciudad de Santa Fe, la jornada también se vive con una fuerte expresión de religiosidad popular. Desde las primeras horas del día, numerosos fieles comenzaron a acercarse a la parroquia Sagrado Corazón. Trabajo, salud, justicia y conflictos familiares son algunos de los pedidos más frecuentes dirigidos al santo que, para la tradición católica, representa la respuesta inmediata frente a aquello que no puede esperar.
La imagen de San Expedito, vestido como soldado romano, con una cruz en la mano donde se lee la palabra hodie —“hoy”, en latín— y pisando a un cuervo, es una de las representaciones más reconocibles dentro de la fe popular. Su culto se expandió con fuerza en Argentina y cada aniversario vuelve a reunir a una multitud que encuentra en su figura una esperanza concreta.
El origen de una devoción que atraviesa generaciones
Según la tradición histórica y religiosa, Expedito vivió entre los siglos III y IV. Aunque no existe certeza absoluta sobre su lugar de nacimiento, distintas fuentes lo ubican en Armenia o en regiones cercanas a la actual Turquía. Fue comandante de la XII Legión Romana, conocida como la Fulminante, durante el gobierno del emperador Diocleciano.
Su misión consistía en defender el territorio del Imperio frente al avance de los hunos. En medio de ese contexto militar, marcado por la disciplina y la guerra, comenzó a crecer en él una profunda inquietud espiritual que lo acercó al cristianismo, una fe que en aquel tiempo era perseguida.
La escena que dio origen a su simbolismo es una de las más recordadas por la tradición oral. En el momento de decidir su conversión, se le apareció un cuervo que pronunció la palabra cras, que significa “mañana”, invitándolo a postergar su decisión.
Sin embargo, Expedito respondió con firmeza: hodie, es decir, “hoy”. Esa elección inmediata de la fe es la razón por la cual, siglos después, es venerado como el santo de las causas urgentes.
Santa Fe, entre la fe popular y los pedidos urgentes
En la capital provincial, la devoción a San Expedito creció notablemente en los últimos años. Este domingo, la imagen del santo volvió a convocar a vecinos de distintos barrios que se acercaron con estampitas, rosarios y velas rojas, uno de los símbolos más asociados a su culto.
La jornada se vive con especial intensidad entre quienes atraviesan momentos complejos y buscan una respuesta rápida. Para muchos santafesinos, acudir a San Expedito significa aferrarse a la esperanza en medio de la incertidumbre.
La escena se repite año tras año: familias enteras, adultos mayores, jóvenes y trabajadores que antes de comenzar el día pasan por un altar para pedir por empleo, salud o resolución de conflictos judiciales y personales.
El martirio que lo convirtió en santo
Tras su conversión, Expedito comenzó a predicar la fe cristiana entre sus tropas y a defender a quienes eran perseguidos por el Imperio. Esa actitud generó la furia de Diocleciano, uno de los emperadores que impulsó una de las persecuciones más duras contra los cristianos.
La tradición religiosa señala que fue interrogado durante varios días y finalmente ejecutado el 19 de abril del año 303 en Melitene, junto a otros compañeros de milicia.
Su muerte lo convirtió en mártir y, con el paso del tiempo, en una de las figuras más invocadas dentro del catolicismo popular. Hoy, su imagen continúa siendo refugio espiritual para miles de personas que encuentran en él una respuesta para aquello que no puede esperar.
En Santa Fe, esa fe volvió a sentirse con fuerza este domingo, en una jornada marcada por la oración, las promesas y la esperanza.