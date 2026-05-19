Premier Pádel en Buenos Aires

Un torneo récord: el P1 dejó un Parque Roca colmado y a Chingotto como gran figura

La etapa argentina del circuito de Premier Pádel cerró con cifras históricas de asistencia, títulos para Federico Chingotto y Alejandro Galán en la rama masculina, y la consolidación de Paula Josemaría y Bea González entre las mujeres. El fervor del público volvió a instalar el debate sobre la necesidad de más fechas en el país.