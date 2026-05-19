El Buenos Aires P1 de Premier Pádel bajó el telón dejando algo más que campeones. La edición 2026 quedará marcada por el récord de público en el estadio Mary Terán de Weiss, el protagonismo argentino dentro y fuera de la cancha y la confirmación de dos parejas que dominan el circuito profesional.
Un torneo récord: el P1 dejó un Parque Roca colmado y a Chingotto como gran figura
La etapa argentina del circuito de Premier Pádel cerró con cifras históricas de asistencia, títulos para Federico Chingotto y Alejandro Galán en la rama masculina, y la consolidación de Paula Josemaría y Bea González entre las mujeres. El fervor del público volvió a instalar el debate sobre la necesidad de más fechas en el país.
La consagración de Federico Chingotto junto al español Alejandro Galán terminó de coronar una semana en la que el público local se convirtió en uno de los grandes protagonistas. En la rama femenina, las españolas Paula Josemaría y Bea González reafirmaron su dominio con otro título ante la pareja conformada por Delfina Brea y Gemma Triay.
El fenómeno del público
Más allá de los resultados deportivos, el dato saliente del torneo estuvo en las tribunas. La jornada del sábado, con las semifinales, reunió a 16.920 espectadores en Parque Roca, una cifra inédita para un evento de pádel profesional.
El frío no impidió que durante toda la semana el estadio presentara un marco multitudinario y una atmósfera que los propios jugadores extranjeros destacaron repetidamente. El aliento constante para los representantes argentinos y la intensidad del ambiente reforzaron una idea que circuló entre protagonistas y organizadores: Argentina merece más de una fecha dentro del calendario de Premier Pádel.
La respuesta del público volvió a confirmar el crecimiento sostenido del deporte en el país, tanto desde lo recreativo como desde el espectáculo profesional.
Chingotto y Galán, en modo arrollador
La final masculina tuvo un claro dominador. Chingotto y Galán derrotaron por 6-2 y 6-1 a Agustín Tapia y Arturo Coello, la pareja número uno del ranking.
El partido mostró una diferencia marcada en intensidad y precisión. El bonaerense, apodado el “Súper Ratón”, completó una actuación sobresaliente y registró un dato poco habitual en este nivel: terminó la final sin errores no forzados.
El título significó además el quinto trofeo de la temporada para la dupla “Chingalán”, que empieza a presionar seriamente por la cima del ranking mundial. Tras la victoria, Chingotto dejó en claro que el objetivo pasa por disputar el número uno durante la segunda mitad del calendario.
Para Tapia y Coello, en cambio, la derrota encendió señales de alerta. Aunque continúan al frente de la clasificación, el dominio que exhibieron durante buena parte del año ya no aparece tan sólido.
Un clásico entre las mujeres
En el cuadro femenino, Josemaría y Bea González volvieron a imponerse sobre Brea y Triay, esta vez por 6-3 y 7-5. Fue el quinto triunfo consecutivo de la pareja número dos sobre las líderes del ranking, una tendencia que empieza a modificar el equilibrio del circuito.
La final volvió a mostrar la competitividad entre ambas duplas y dejó la sensación de que el tour atraviesa una etapa de fuerte polarización. Hoy, el dominio parece concentrarse en esas cuatro jugadoras, mientras el resto del circuito todavía no logra sostener una amenaza consistente.
Para Delfi Brea, además, el desenlace tuvo un sabor amargo por tratarse del torneo de casa. La argentina volvió a quedar cerca del título frente al público local, aunque ratificó su condición de protagonista permanente en las instancias decisivas.
Roma, próxima escala
Con Buenos Aires ya concluido, el circuito se trasladará ahora a Italia para disputar el primer Major de la temporada. El torneo se jugará entre el 31 de mayo y el 7 de junio en el Foro Itálico de Roma y repartirá más de un millón de euros en premios, además de la máxima cantidad de puntos posibles para el ranking.
Después del impacto que dejó el paso por Argentina, la expectativa pasa por ver si Chingotto y Galán logran sostener el impulso que exhibieron en Parque Roca y si el circuito femenino mantiene el duelo cada vez más consolidado entre sus dos parejas dominantes.