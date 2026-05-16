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Se impuso la lógica

Quedaron definidas las semifinales del Premier Pádel de Buenos Aires

El fin de semana definirá a los campeones del P1 en Buenos Aires, con duplas argentinas y españolas liderando la competencia en ambas ramas del torneo.

Las semifinales iniciaban a las 13 del sábado. Foto: El LitoralLas semifinales iniciaban a las 13 del sábado. Foto: El Litoral
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Este viernes se disputaron los cuartos de final del torneo P1 de Premier Pádel de Buenos Aires. Ocho duplas se metieron en las instancias decisivas que coronarán a los campeones de ambas ramas el domingo 17 de mayo.

Quedaron definidas las semifinales del Premier Pádel de Buenos Aires"El Mozart" Agustín Tapia, a paso firme en Buenos Aires.

En el cuadro masculino, los argentinos Tapia, Stupaczuk, Chingotto y Augsburger dirán presente en semifinales, manteniendo viva la ilusión local. En tanto, en la rama femenina, Delfina Brea será la única representante albiceleste que buscará meterse en la final ante el público sudamericano.

Avanzaron sin jugar

La dupla número uno del certamen, integrada por Delfina Brea y la española Gemma Triay, se metió en semifinales sin disputar su partido debido a la lesión de una de sus rivales. En esa instancia se enfrentarán a la dupla ibérica conformada por la española Claudia Fernández y la portuguesa Sofía Araújo (N.º 4 del ranking FIP).

Quedaron definidas las semifinales del Premier Pádel de Buenos AiresLa pareja cuatro del ranking FIP, y en ascenso, Leandro Augsburger y "El Lobo" Lebrón.

La otra semifinal tendrá un cruce íntegramente español: Bea González y Paula Josemaría se medirán ante Ari Sánchez y la muy joven Andrea Ustero, parejas número 2 y 3 del ranking FIP.

Sin sorpresas entre los varones

En la rama masculina también imperó la lógica del ranking y de cuatro duplas hispanoargentinas saldrán los finalistas. En primer turno, "Agus" Tapia y "Artur" Coello pasaron sin contratiempos y se medirán el sábado contra Franco "Stupa" y "Mike" Yanguas (3 del ranking FIP).

Quedaron definidas las semifinales del Premier Pádel de Buenos AiresFederico Chingotto, con pala de estreno, busca otra final junto a "Ale" Galán.

La otra semifinal cruzará a Federico Chingotto y Alejandro Galán frente a Juan Lebrón y "Leo" Augsburger, parejas dos y cuatro, respectivamente.

En Parque Roca seguirá la fiesta: el frío que impera en el estadio será opacado por el calor de unas gradas cada vez más rendidas al talento de los protagonistas. Todo se resolverá el domingo.

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