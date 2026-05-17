La Copa Santa Fe de Golf tuvo este sábado una nueva jornada de competencia y una de sus sedes fue The Venado Tuerto Polo & Athletic Club, donde golfistas de distintas categorías disputaron la segunda fecha del calendario, en el marco de un programa deportivo impulsado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, con el acompañamiento de Lotería de Santa Fe.
Copa Santa Fe de Golf: Venado Tuerto tuvo acción, ganadores y clasificados a la final
The Venado Tuerto Polo & Athletic Club fue una de las sedes de la segunda fecha del certamen provincial, que continúa consolidándose en clubes y deportistas de toda Santa Fe.
La actividad también se desarrolló en el Kentucky Club de Golf de Funes, completando así una doble programación para una disciplina que sigue ganando protagonismo dentro de la estructura de la Copa Santa Fe, un certamen que reúne a clubes y deportistas de todo el territorio provincial en 14 deportes y 20 disciplinas.
En el campo venadense, la competencia reunió a damas y caballeros en distintas categorías, con una importante participación y buenos registros en una jornada que definió ganadores y también a los clasificados que integrarán el equipo para la final.
En Damas, dentro de la categoría de 0 a 26.9, la ganadora fue María Laura Campos, quien presentó una tarjeta de 64 golpes y se quedó con el primer lugar. La segunda posición fue para Verónica Migliore, con 71, resultado que además le permitió meterse entre las clasificadas para la instancia decisiva.
En la categoría de 27 a 54.0, el primer puesto quedó en manos de Alejandra Echeverría, con una vuelta de 76 golpes, registro que también le permitió quedar como suplente del equipo finalista.
Los caballeros también definieron sus clasificados
Entre los caballeros, la categoría de 0 a 14.9 tuvo una definición ajustada, con Matías Aldasoro y Justo Mariezcurrena igualando con 70 golpes. Aldasoro quedó ubicado en el primer puesto, mientras que Mariezcurrena finalizó segundo.
En 15 a 21.9, el mejor score de la jornada lo consiguió Alejandro Videla, quien firmó una tarjeta de 62 golpes y se impuso con autoridad en su categoría. El segundo lugar fue para Fabián Maldonado, con 68, resultado que le permitió asegurarse un lugar entre los clasificados para la final.
La categoría de 22 a 29.9 quedó en poder de Gonzalo Edo, con 72 golpes, seguido por Santiago Nobile, quien terminó segundo con 75. En tanto, en la divisional de 30 a 54.0, el ganador fue Juan Cruz Carman, con 70, mientras que Pablo Mestre ocupó el segundo puesto con 80.
El equipo clasificado para la final
Tras la competencia desarrollada en Venado Tuerto, quedaron definidos los golfistas que representarán a la sede en la final de la Copa Santa Fe. El equipo estará integrado por Verónica Migliore, Matías Aldasoro, Fabián Maldonado y Gonzalo Edo, mientras que Alejandra Echeverría quedó como suplente.
De esta manera, The Venado Tuerto Polo & Athletic Club volvió a ser parte de una propuesta que no solo pone en juego resultados deportivos, sino también el crecimiento institucional de los clubes y la posibilidad de reunir a jugadores de diferentes puntos de la provincia bajo un mismo calendario competitivo.
Una disciplina con fuerte presencia provincial
La Federación de Golf del Sur del Litoral nuclea actualmente a más de 3.700 golfistas matriculados, pertenecientes a 21 clubes de 19 ciudades santafesinas, lo que marca la importancia de la disciplina dentro del entramado deportivo provincial.
Además, el golf santafesino viene destacándose por su perfil inclusivo, con propuestas orientadas a personas con discapacidad y actividades formativas destinadas a niños y niñas en distintos clubes. En ese marco, la Copa Santa Fe aparece como una plataforma para fortalecer la competencia, promover la participación y acompañar el desarrollo deportivo desde las instituciones de base.
Con Venado Tuerto como una de sus sedes, el certamen provincial dio otro paso en su calendario y dejó definidos nuevos protagonistas para la etapa final.