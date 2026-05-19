El pádel, como la pesca deportiva y el ajedrez, es una de las disciplinas debutantes de la Copa Santa Fe 2026, la más ambiciosa de la historia con 14 deportes y 20 modalidades. Con el apoyo de la Lotería de Santa Fe le llegó la hora de salir a la cancha este fin de semana.
Copa Santa Fe: ¡Debuta el pádel con 40 clubes y 1.000 jugadores!
Es una de las disciplinas que tiene su estreno en este 2026 en la competencia provincial. Cada equipo estará conformado por parejas de segunda a séptima en damas y caballeros.
En total, unos 1.000 jugadores y 40 clubes representarán a todos los departamentos de la geografía provincial. Daniel Retamar, referente indiscutido de esta disciplina, explicó el espíritu de la competencia en este primer año dentro de la Copa Santa Fe.
“Desde un primer momento la idea primordial pasó por acercarnos a los clubes privados, instituciones formalmente constituidas y clubes constituidos legalmente para poder captar y difundir desde el pádel como deporte en sí; tratando de seguir los lineamientos formales de las instituciones y que todos entiendan que es la manera más organizada para poder llevarlo adelante”, explica.
“Así, invitamos a todos para y la participación se dio mediante la conformación de equipos que van a representar a cada club y/o institución que logre darle forma. Cada equipo estará conformado por parejas que comprenden desde segunda hasta séptima categoría, tanto en damas como caballeros”, agrega Retamar.
Representación de todos los clubes
Por ende, cada equipo tiene 24 participantes y la competencia deportiva se diagramó del siguiente modo. Hay una primera etapa que va a arrancar ahora mismo, este fin de semana, en todos los departamentos de la provincia.
Es decir, todos los clubes e instituciones que forman el equipo van a participar en su respectivo departamento. Los dos primeros de cada departamento son los que van a avanzar a la siguiente etapa, que es una etapa regional.
En esa etapa regional, la provincia queda subdividida en regiones conformadas por determinados departamentos, agrupados de manera geográfica. Serán cinco regiones en total: los dos mejores de cada región que van a competir en el mes de julio en un torneo provincial donde se consagrará al primer campeón de la Copa Santa Fe 2026.
Por cuestiones de cantidad, hay lugares donde se inscribieron uno o dos equipos; por lo tanto van a quedar clasificados directamente para la etapa regional. En otros, habrá competencias todo este fin de semana: Rosario, San Lorenzo, Reconquista, Avellaneda, Villa Ocampo, Santa Fe capital y Rafaela.
40 clubes, 1000 jugadores
Este debut del pádel en la Copa Santa Fe, con 40 clubes y 1.000 jugadores a lo largo y lo ancho de toda la provincia, ya es un verdadero éxito desde la diagramación de cada cruce.
El día del lanzamiento de la Copa, el referente del pádel a nivel provincial, Daniel Retamar celebró “la incorporación del pádel como deporte nuevo. Hemos tenido con el transcurso del tiempo -40 años- el reconocimiento que este deporte se merece y haremos todo lo necesario para que esto salga lo mejor posible”.
De esta manera, el certamen se consolida como una plataforma para fortalecer el deporte santafesino y potenciar la participación de clubes y atletas de toda la región.
A los deportes tradicionales como fútbol, básquet, hockey, vóley, rugby, handball, ciclismo, natación, golf, atletismo y triatlón, se suman ahora pádel, pesca y ajedrez, ampliando el perfil federal e inclusivo de una competencia que continúa creciendo año tras año.