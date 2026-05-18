En las magníficas instalaciones del Kentucky Golf Club de la Ciudad de Funes se completó la segunda fecha de la Copa Santa Fe que está escribiendo un nuevo capítulo en esta disciplina que, con el soporte de la Federación de Golf del Sur del Litoral y el apoyo de Lotería de Santa Fe, abarca 3.700 golfistas matriculados de 21 clubes pertenecientes a 19 ciudades santafesinas.
El Kentucky Golf de Funes vibró con la Copa Santa Fe
Hubo más de 120 inscriptos con cuatro ganadores en categoría caballeros y dos en la categoría damas. La próxima jornada está programada para el 13 de junio en Campo Timbó en Oliveros y en el predio de Los Molinos (Recreo).
En una impecable cancha de 74 hectáreas, 18 hoyos y Putting Green, la convocatoria en calidad y cantidad de inscriptos superó todas las expectativas previas, siendo 120 el número final de amantes del golf que compitieron en el marco de la Copa Santa Fe.
Los resultados
En la Categoría Caballeros los ganadores fueron: de 0 a 14.9 Pablo Blanco con 68 de score; 15,0 a 21,9 Edgardo Lalic con 71; de 22,0 a 29.9 Juan Carlos Garavelli con 67; de 30,0 a 54,0 Cristian Santos con 56. En la Categoría Damas se consagraron en Funes: de 0 a 26,9 Luz Amuchástegui con 71 de score; de 27,0 a 54,0, Carla Francovigh con 71 de score.
La segunda jornada del calendario de golf se completó este último fin de semana con la acción mencionada en Funes y también en Venado Tuerto. Desde la organización remarcaron el carácter inclusivo de la disciplina, con iniciativas orientadas a personas con discapacidad y propuestas formativas para niños y niñas, que se desarrollan en conjunto con clubes de toda la provincia.
Sigue en Oliveros y Recreo
Ahora, lo próximo que asoma en el calendario es el 13 de junio, donde la copa provincial de golf llegará a Campo Timbó en Oliveros y en el predio de Los Molinos (Recreo).
La Copa Santa Fe de Golf se consolida así como una competencia de alcance federal, que combina desarrollo deportivo, integración territorial y promoción turística.
Hay que recordar que la edición 2026 de la Copa Santa Fe, en el año de los Juegos Suramericanos, es la más ambiciosa de la historia, con 14 deportes y 20 disciplinas.