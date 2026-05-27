Atlético San Jorge, el último pasajero

Copa Santa Fe: se definieron los 16 clasificados a octavos de final en fútbol femenino

Este martes, el “uruguayo” derrotó en la revancha a 9 de Julio de Rafaela y completó el cuadro de la segunda etapa del certamen provincial. El Quillá y Colón de Santa Fe pasaron y se enfrentarán por un lugar en cuartos. El campeón Social Lux y el subcampeón, Unión, avanzaron sin dejar dudas.