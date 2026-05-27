En la noche de este martes y en el estadio 23 de Junio del Club Atlético San Jorge se disputó el decimo sexto y último cotejo válido por la fase inicial de la Copa Santa Fe de fútbol femenino en su edición 2026.
Copa Santa Fe: se definieron los 16 clasificados a octavos de final en fútbol femenino
Este martes, el “uruguayo” derrotó en la revancha a 9 de Julio de Rafaela y completó el cuadro de la segunda etapa del certamen provincial. El Quillá y Colón de Santa Fe pasaron y se enfrentarán por un lugar en cuartos. El campeón Social Lux y el subcampeón, Unión, avanzaron sin dejar dudas.
Con una sólida tarea colectiva, el local derrotó 2 a 1 a 9 de Julio y sacó boleto para la siguiente etapa tras repetir el resultado del partido de ida en Rafaela y clasificarse con un marcador global de 4 tantos contra 2.
Zoe Ríos y Yamila Crespín fueron las autoras de los goles del elenco “uruguayo”, que en la segunda ronda deberá medirse nada menos que con Atlético Rafaela. La crema había cerrado su pasaje a la próxima fase de la Copa el pasado viernes, luego de golear 4 a 1 a El Cadi de Rincón en el predio del Autódromo y cerrar la serie por un contundente 7 a 1.
Resultados y lo que viene
Siguiendo con el desarrollo de las revanchas de esta primera fase del certamen que en esta edición reunió a 32 instituciones de todo el territorio provincial, otro de los cruces que quedó confirmado en los octavos de final tendrá como protagonistas a Racing de Reconquista y Defensores de la Costa.
La academia del norte provincial goleó 4 a 0 a Tiro Federal de Las Toscas y clasificó con un global de 5 a 1, mientras que las chicas de Villa Ocampo superaron a Racing el Campesino con un global de 9 a 6 (5-4 en el segundo duelo) en una serie repleta de goles.
En Malabrigo, el que aseguró su lugar entre los 16 mejores de la Copa fue Juventud, venciendo cómodamente a Cruz Roja de Recreo por 4 a 0 en la vuelta y 5 a 0 en el global. Su rival será el tricampeón de Copa Santa Fe, Unión, que derrotó 2 a 0 a Argentino en la revancha en San Carlos y cerró la serie con un 6 a 1 que no dejó dudas.
Uno de los duelos más parejos y atractivos que tendrá la etapa de octavos de final será el que protagonicen los otros 2 representantes de Liga Santafesina que siguen en competencia: El Quillá y Colón. Las “tiburones” completaron su serie venciendo en casa a CECI de Gálvez por 4 a 2 para liquidar la llave por 5 a 2.
Las sabaleras, por su parte, golearon 4 a 0 a Barrio Oeste en el Batres para ratificar el triunfo de la ida en Gálvez e instalarse entre las 16 mejores.
Las representantes del sur provincial
Yendo por el otro lado del cuadro, el primero de los cruces será protagonizado por Unión de Totoras y Argentino de San Lorenzo. Las primeras vencieron 2 a 0 a El Expreso de El Trébol en la revancha para completar los 160 minutos con un global de 4 a 1, mientras que las representantes de Liga Sanlorencina dejaron en el camino a Belgrano de Serodino con un resultado final de 9 a 3 (6-2 la revancha).
En la segunda fase de la Copa Santa Fe habrá dos cruces directos entre equipos de la ciudad de Rosario. El primero de ellos tendrá como protagonistas a Newell’s Old Boys y Adiur, que eliminaron a Matienzo de Pujato y Barrio Quinta respectivamente.
La lepra superó a las pujatenses por 4 a 0 en la revancha y 5 a 0 en el global, mientras que las “naranjas” revirtieron la serie con un categórico 8 a 0 en el segundo partido en Rosario (8-2 el global).
El otro duelo 100% rosarino lo animarán el vigente campeón Social Lux y Morning Star. El equipo que se consagró en 2025 superó 4 a 2 en la revancha en casa y 5 a 2 en la serie a Santa Catalina, mientras que Morning clasificó tras igualar 1 a 1 con Defensores de Barrio Vila de San Lorenzo y defender la ventaja de 3 a 1 de los primeros 80 minutos en la ciudad de Rosario.
El octavo y último cruce eliminatorio de la segunda fase de la Copa lo protagonizarán Defensores de Armstrong y Juventud de Venado Tuerto.
El “defe” dejó en el camino a Centenario de Venado por un contundente 8 a 0 en el global (3 a 0 la revancha en casa), mientras que la “juve” se sacó de encima a Atlético Carcarañá tras imponerse por un ajustado 4 a 3 en el segundo partido como local tras el 2 a 2 de la ida.
La segunda fase también se disputará con partidos de ida y vuelta y en caso de persistir el empate en los 160 minutos los clasificados a cuartos de final se resolverán con disparos desde el punto penal. Está previsto que los encuentros de ida de esta segunda etapa se desarrollen durante el fin de semana del 7 de junio, mientras que las revanchas tendrán lugar una semana más tarde.