En el marco de la segunda ronda de la Copa Santa Fe de fútbol masculino se enfrentaron en la noche de este miércoles dos pesos pesados del sur de la provincia: Atlético Carcarañá recibía en el Gigante de la 9 al Club San Jorge.
Atlético San Jorge pisó fuerte en Carcarañá y sacó ventaja en la ida de la segunda fase
Los goles para la visita los anotaron Emiliano Melo, Matías Aguirre y Nicolás Roggero, mientras que para el local descontó Tiago Sommer. La revancha se juega el próximo miércoles en cancha del "uruguayo".
El encuentro tuvo un ritmo frenético desde el comienzo, con ambos conjuntos jugando con mucha intensidad y también con el rigor que amerita un cruce de esta magnitud. Ambos elencos tuvieron situaciones claras, pero fue el Uruguayo quien logró abrir el marcador sobre el final de la primera etapa.
Tras un buen centro del sector derecho, llegaría el cabezazo de Lautaro Pignata, el cual fue atajado de gran manera por Sebastián Galatioto, pero el que estuvo allí para aprovechar el rebote fue el número 11 Emiliano Melo el encargado de anotar el 1-0 parcial.
Lo liquidó en el segundo tiempo
Ya en el complemento los dirigidos por Muñoz fueron incansablemente a buscar la igualdad, pero se encontraron con ineficacia y con las manos del arquero Ravera, de destacada actuación.
Quien sí pudo aprovechar sus contragolpes fue San Jorge, ya que, en uno de ellos, la pelota del sector izquierdo derivó a los pies de Matías Aguirre, quien brindó tranquilidad a su equipo marcando el 2-0 momentáneo.
Instantes después, Roggero alcanzaría una pelota en el área anotando el 3-0 que parecía definitivo. Sin embargo, tras un córner, quien lograría conectar el balón para descontar y convertir el 3-1 final fue Tiago Sommer.
La revancha se disputará el próximo miércoles en el Parque 23 de Junio y quien avance de fase enfrentará a Leones de Rosario en la tercera etapa de esta edición 2026 de la Copa Santa Fe de fútbol masculino.
Síntesis
Atlético Carcarañá: Sebastián Galatioto; Cristian Alfonso, Franco García, Lucas Damiani, Alejo Ducrett; Lucio Casareto, Juan Lezcano, Benjamín Heredia, Bautista Gianguzzo; Thiago Sánchez, Juan Cantiani.
Suplentes: Pedro Bellucci, Tiago Sommer, Gianfranco Del Vecchio, Ramiro Barrios, Joaquín Gamarro, Leonel Ceresole, Joaquín Angeletti.
DT.: Víctor Muñoz.
Atlético San Jorge: Leonardo Ravera; Nicolás Duin, Francisco Vidal, Lautaro Pignata, Kevin Díaz; Damián Arévalo, Yosemir Viñuela, Lucio Mendoza, Mauro Cuberli; Emiliano Melo, Matías Aguirre.
Suplentes: Santiago Gorosito, Juan Barbosa, Mateo Marcucci, Andrés Mansilla, Baltazar Ojeda, Nicolás Roggero, Santiago Ruscito.
DT.: Juan Sabia.
Goles: Tiago Sommer (CAC), Emiliano Melo, Matías Aguirre, Nicolás Roggero (CSJ).
Árbitros: Lucas Maldonado, Juan Rocca, Francisco Trucco.