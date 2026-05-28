Copa Santa Fe

Atlético San Jorge pisó fuerte en Carcarañá y sacó ventaja en la ida de la segunda fase

Los goles para la visita los anotaron Emiliano Melo, Matías Aguirre y Nicolás Roggero, mientras que para el local descontó Tiago Sommer. La revancha se juega el próximo miércoles en cancha del "uruguayo".