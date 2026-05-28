Con una sólida actuación colectiva sustentada en la buena tarea de sus defensoras, la dinámica de sus volantes y la eficacia de sus delanteras lideradas por la goleadora Valentina Aguiar, Colón derrotó 4 a 0 a Barrio Oeste de Gálvez en el partido revancha de la serie de primera ronda de la Copa Santa Fe.
Ramiro Ledesma, DT del femenino de Colón: “Es un orgullo participar por primera vez en este certamen”
El entrenador del elenco sabalero analizó la actuación de sus dirigidas tras golear a Barrio Oeste de Gálvez y abrochar el pasaje a la siguiente fase del certamen provincial. “Esto es gracias al gran trabajo que hicimos durante el año pasado”, aseguró.
Este resultado, obtenido en el campo auxiliar Rafael Batres, le sirvió al equipo sabalero para cerrar la llave con un contundente 7 a 2 que le garantizó el pasaje a la instancia de octavos de final en la que es su primera participación en la historia del certamen provincial.
Tras una muy buena temporada en la que fue gran protagonista de los certámenes de la Liga Santafesina, el femenino de Colón afronta un 2026 de franco crecimiento, comenzando a competir a otro nivel tanto en la Copa Santa Fe como en la Copa Federación.
En esa búsqueda, la formación rojinegra tendrá enfrente un duro examen por un lugar entre los 8 mejores de la competencia cuando se mida, en serie de ida y vuelta, al Club Náutico El Quillá, también representante del torneo de la capital de la provincia.
“Se dio lo que veníamos entrenando”
Apenas finalizado el encuentro que ganó Colón, El Litoral dialogó en exclusiva con el entrenador sabalero Ramiro Ledesma, quien hizo su balance de lo hecho en los segundos 80 minutos de la serie.
En primera instancia, comentó: “Fue muy positivo, se nos dio lo que veníamos entrenando en la semana y se pudo ver mucho mejor lo que intentamos proponer nosotros. La verdad que estoy muy feliz por las chicas y porque dimos otra imagen respecto de lo que fue el partido de ida en Gálvez”.
Consultado por la diferencia en el trámite y en el resultado respecto del primer encuentro entre ambos equipos, Ledesma señaló: “Todavía no sé muy bien qué nos pasó en la ida porque veníamos muy bien y estuvimos lejos de nuestra mejor versión. Al mismo tiempo creo que fue positivo porque nos dio un pequeño golpe para reaccionar".
"Gálvez también está haciendo muy bien su trabajo con el fútbol femenino y le puede hacer frente a cualquiera de los equipos de la provincia, lo trabajamos con los videos que vimos y se dio el resultado que queríamos”, agregó.
“Participar en esta Copa es un orgullo”
Dejando de lado lo ocurrido en la tarde del sábado en el Batres, el técnico de Colón hizo mención al proceso de desarrollo que la disciplina viene mostrando año a año en la entidad rojinegra. Sobre esto, manifestó que “es muy emocionante para nosotros porque es la primera vez que participamos en la Copa Santa Fe como sucedió a principios de año con la Copa Federación".
"Esto es gracias al trabajo que hicimos durante el año pasado. Este año no se nos están dando muchas victorias hasta el momento pero el año pasado fue muy bueno, muy positivo y la verdad que participar en esta Copa es un orgullo”, señaló.
Siguiendo por esta línea, Ramiro Ledesma subrayó que “el fútbol femenino está avanzando un montón y Colón se está haciendo notar a nivel provincial ya Santa Fe. Creo que pecamos de inocentes cuando fuimos a Gálvez, nos confiamos y nos encontramos con un equipo muy aguerrido, ordenado".
"La verdad que es bueno y es lindo para todos los equipos de la ciudad de Santa Fe y del resto de la provincia enfrentarse con otros equipos y ver el nivel que tiene cada departamento”, agregó.
En el final, y consultado sobre la serie que se viene ante un equipo conocido como El Quillá, el DT de Colón señaló: “El rival no se elige, que toque lo que toque y vamos a dar pelea esperando que sea positivo para nosotros”. Vale recordar que la serie entre sabaleras y tiburones se disputará entre el 7 y el 14 de junio, y que en caso de igualdad en el global se definirá por penales.