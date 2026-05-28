Copa Santa Fe

Ramiro Ledesma, DT del femenino de Colón: “Es un orgullo participar por primera vez en este certamen”

El entrenador del elenco sabalero analizó la actuación de sus dirigidas tras golear a Barrio Oeste de Gálvez y abrochar el pasaje a la siguiente fase del certamen provincial. “Esto es gracias al gran trabajo que hicimos durante el año pasado”, aseguró.