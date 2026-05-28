Copa Santa Fe

Antonella Amicci, goleadora de ADIUR: “Es un desafío para demostrar el nivel de fútbol que tiene Rosario”

La futbolista de las Naranjas analizó el triunfo 8-0 ante Barrio Quinta de Capitán Bermúdez y palpitó los cruces entre equipos rosarinos en los octavos de final del torneo provincial