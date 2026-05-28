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Antonella Amicci, goleadora de ADIUR: “Es un desafío para demostrar el nivel de fútbol que tiene Rosario”

La futbolista de las Naranjas analizó el triunfo 8-0 ante Barrio Quinta de Capitán Bermúdez y palpitó los cruces entre equipos rosarinos en los octavos de final del torneo provincial

Antonella Amicci, goleadora de ADIUR de Rosario. Foto: Bianca Ossola.Antonella Amicci, goleadora de ADIUR de Rosario. Foto: Bianca Ossola.
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Adiur de Rosario se ilusiona con volver a ser protagonista de la Copa Santa Fe de Fútbol Femenino tras vencer por goleada a Barrio Quinta de Capitán Bermúdez.

El pasado domingo, en el partido de vuelta de los dieciseisavos de final, el combinado rosarino se despachó con un contundente 8-0 que le permitió dar vuelta una llave que había comenzado en desventaja 0-2.

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En el sintético de Avenida Mongsfeld, con hinchada de ambos equipos, el partido fue todo para las rosarinas que sacaron pasaje a los octavos de final del certamen organizado por el Gobierno Provincial.

"Fuimos ampliamente superiores"

Emilia Boccalini, capitana y goleadora de la tarde analizó la llave y destacó que en el primer partido “hicimos todo mal”.

“Era una cancha difícil, con mucha presión por la gente”, sentenció la autora de cuatro de los ocho tantos de las Naranjas en diálogo con El Litoral.

En relación al partido de vuelta, en el que en el entretiempo ya tenían una ventaja de 5 goles, la capitana, quién tuvo un paso por el fútbol de AFA vistiendo la camiseta de Central, destacó que era el panorama “ideal”.

“Nos gusta jugar a la pelota, disfrutamos jugar al fútbol y creo que demostramos que fuimos altamente superiores”, afirmó.

ADIUR goleó 8 a 0 en la vuelta y avanzó a octavos de final. Foto: Bianca Ossola.ADIUR goleó 8 a 0 en la vuelta y avanzó a octavos de final. Foto: Bianca Ossola.

"Es un orgullo representar a Rosario"

Antonella Amicci, fue otra de las goleadoras de la tarde y también analizó la diferencia entre los dos cruces. “En la ida no pudimos desarrollar nunca nuestro juego, tuvimos errores defensivos que hicieron que terminemos abajo”, explicó la autora de un hat-trick.

“Estábamos confiadas que acá íbamos a poder hacer lo nuestro que es jugar al fútbol, tener la pelota e los pies, y muchas ocasiones de gol. Y hoy además de muchas ocasiones tuvimos alta efectividad”, sentenció.

Adiur, protagonista de los torneos organizados por la Asociación Rosarina de Fútbol, comenzó a instalarse en el panorama provincial y en 2024 logró acceder a la final de la Copa Santa Fe. En aquel cruce, cayó con Unión de Santa Fe y se quedó con el subcampeonato.

El objetivo este año es poder repetir lo hecho en dicha edición y, porque no, ilusionarse con alzar el trofeo.

En octavos, ADIUR se enfrentará a Newell's. Foto: Bianca Ossola.En octavos, ADIUR se enfrentará a Newell's. Foto: Bianca Ossola.

“Sabemos que ahora se vienen los equipos rosarinos que conocemos y nos conocen, así que preparadas para poder llegar a la final como lo hicimos en 2024”, afirmó Amicci.

Boccalini, en tanto, agregó: “Es un orgullo para nosotras primero representar a Rosario y a nuestro club en una competencia provincial, así que estamos esperando ansiosas el próximo cruce”.

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Para cerrar, Amicci destacó que “es un desafío para demostrar el nivel de fútbol que tiene Rosario”.

El próximo cruce para las Naranjas será ante Newell’s de Rosario, que dejó en el camino a Sportivo Matienzo de Pujato. El partido de ida está programado para disputarse el fin de semana del 7 de junio y la vuelta una semana después.

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