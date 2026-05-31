Desde la Liga Santafesina

Tres técnicos santafesinos brillaron en AFA y fueron parte de un día histórico para el fútbol argentino

Carlos García, Ariel Segalla y Mariano Bonzzi representaron a la Liga Santafesina en una importante reunión desarrollada en el predio de AFA junto al presidente Claudio Tapia y Claudio Vivas. El encuentro dejó como resultado la creación de la Agrupación “21 de Mayo”, espacio que buscará representar a los entrenadores argentinos en futuras elecciones de la Asociación de Técnicos Argentinos.