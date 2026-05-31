En una jornada que puede marcar un antes y un después para los entrenadores del fútbol argentino, más de cien directores técnicos de la provincia de Santa Fe participaron de una histórica reunión realizada en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino.
Tres técnicos santafesinos brillaron en AFA y fueron parte de un día histórico para el fútbol argentino
Carlos García, Ariel Segalla y Mariano Bonzzi representaron a la Liga Santafesina en una importante reunión desarrollada en el predio de AFA junto al presidente Claudio Tapia y Claudio Vivas. El encuentro dejó como resultado la creación de la Agrupación “21 de Mayo”, espacio que buscará representar a los entrenadores argentinos en futuras elecciones de la Asociación de Técnicos Argentinos.
Allí, los santafesinos Carlos García, Ariel Segalla y Mariano Bonzzi fueron protagonistas de una experiencia inolvidable, compartiendo un espacio de diálogo y construcción junto a las máximas autoridades del fútbol nacional.
La convocatoria contó con la presencia del presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, acompañado por Claudio Vivas, en un encuentro que tuvo como principal objetivo debatir sobre el presente y el futuro de los entrenadores argentinos.
La jornada también fue posible gracias al trabajo organizativo de Cristian D'Amico y Ariel Sclafani, quienes desde hace tiempo mantienen una estrecha relación con la conducción de AFA y especialmente con Tapia.
Para los técnicos santafesinos, la experiencia fue sumamente enriquecedora. Más allá de la posibilidad de recorrer nuevamente el predio de los campeones del mundo, la reunión permitió intercambiar ideas, generar contactos y comenzar a construir un nuevo espacio de representación para los entrenadores de todo el país.
Una reunión que busca transformar la representación de los técnicos
La reunión tuvo como eje principal la necesidad de impulsar cambios profundos en la estructura de representación de los directores técnicos argentinos. Muchos de los presentes coincidieron en que existe una demanda creciente de mayor participación, modernización y acompañamiento dentro del sector.
Durante el encuentro se remarcó el rol fundamental que cumplen los entrenadores en el crecimiento y desarrollo del fútbol nacional. Desde las categorías infantiles hasta el fútbol profesional, los directores técnicos son piezas claves en la formación deportiva y humana de miles de jugadores en todo el país.
En ese contexto, la fuerte presencia de entrenadores santafesinos dejó en evidencia el compromiso y la importancia que tiene el interior dentro de la estructura futbolística argentina. Las voces del interior comenzaron a ganar protagonismo en una jornada donde se habló de federalismo, inclusión y participación real.
Como resultado concreto del encuentro quedó conformada la Agrupación “21 de Mayo”, espacio que buscará participar en los próximos comicios de la Asociación de Técnicos Argentinos.
El nombre elegido simboliza el nacimiento de un movimiento que pretende representar a los entrenadores desde una mirada más abierta, federal y cercana a las problemáticas cotidianas del sector.
La creación de esta nueva agrupación fue recibida con entusiasmo por los asistentes, quienes entendieron que se trata de una herramienta necesaria para canalizar las inquietudes y proyectos de cientos de entrenadores argentinos.
El orgullo santafesino en el predio de los campeones del mundo
Carlos García, entrenador de Ciclón Racing, expresó toda su felicidad luego de la jornada vivida en el predio de Ezeiza. El técnico santafesino realizó un balance muy positivo y valoró especialmente la posibilidad de acercarse a las autoridades de AFA.
“El viaje fue muy lindo. La iniciativa de D'Amico y Sclafani de acercarnos al presidente de la AFA fue muy interesante. Creo que con su respaldo puede ser el inicio de algo importante en la historia de los directores técnicos, más aún de nuestra región.
Nos encontramos con mucha gente conocida y con rodaje en el ambiente futbolístico, y eso no tiene precio”, señaló García.
Además, agregó: “Ojalá esta idea progrese y tengamos noticias rápidamente. Estamos agradecidos a Ariel Sclafani por la invitación y por haber tenido nuevamente la posibilidad de apreciar un predio con tanta buena vibra y tan especial como es el de los campeones del mundo”.
Tanto Ariel Segalla como Mariano Bonzzi también vivieron la experiencia con enorme satisfacción, entendiendo que haber formado parte de esta convocatoria representa un paso importante para sus carreras y para el crecimiento del fútbol santafesino.
Otro de los aspectos destacados fue el vínculo institucional generado entre los entrenadores de Santa Fe y la Asociación del Fútbol Argentino.
Allí resultó clave el trabajo realizado por Cristian D'Amico y Ariel Sclafani, quienes actuaron como nexo para concretar este acercamiento y permitir que los entrenadores pudieran expresar sus ideas y preocupaciones de manera directa ante las autoridades nacionales.
La convocatoria superó ampliamente las expectativas y dejó en claro que existe una fuerte necesidad de renovación dentro del ámbito de los directores técnicos. La masiva participación reflejó el interés de muchos entrenadores por involucrarse activamente en la construcción de nuevas herramientas de representación.
Con la creación de la Agrupación “21 de Mayo”, comenzó a gestarse un proyecto que apunta a tener alcance nacional y que buscará fortalecer el rol del técnico argentino dentro del fútbol moderno. La intención será trabajar en unidad, abrir nuevos espacios de discusión y consolidar una representación más cercana a la realidad de cada liga y categoría del país.
La jornada desarrollada en el predio de AFA dejó un mensaje contundente: los entrenadores quieren ser protagonistas del presente y del futuro del fútbol argentino.
Y Santa Fe, con nombres como Carlos García, Ariel Segalla y Mariano Bonzzi, dijo presente en un día que seguramente quedará marcado en la historia reciente de los técnicos argentinos.