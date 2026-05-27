Desde San Carlos Centro

Agustín Giay, el sueño de un pibe de potrero que hoy acaricia el Mundial 2026

Desde los potreros de San Carlos Centro hasta las canchas más exigentes del fútbol brasileño. La historia de Agustín Giay es la de un chico que jamás dejó de creer. Formado entre escuelitas, sacrificios familiares y el amor incondicional por la pelota, hoy aparece como una de las grandes sorpresas que Lionel Scaloni podría incluir en la lista definitiva de la Selección Argentina para el Mundial 2026. El sueño del pibe de Liga Santafesina está más vivo que nunca.