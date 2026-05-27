El fútbol siempre estuvo ahí. Desde antes incluso de comprender todo lo que ese juego significaba. Una pelota, unos botines nuevos y la camiseta de Argentino de San Carlos eran los regalos inevitables en cada cumpleaños de Agustín Giay. No había otra posibilidad.
Agustín Giay, el sueño de un pibe de potrero que hoy acaricia el Mundial 2026
Desde los potreros de San Carlos Centro hasta las canchas más exigentes del fútbol brasileño. La historia de Agustín Giay es la de un chico que jamás dejó de creer. Formado entre escuelitas, sacrificios familiares y el amor incondicional por la pelota, hoy aparece como una de las grandes sorpresas que Lionel Scaloni podría incluir en la lista definitiva de la Selección Argentina para el Mundial 2026. El sueño del pibe de Liga Santafesina está más vivo que nunca.
El pequeño sancarlino había nacido con la pelota pegada al cuerpo y con un sueño gigantesco que repetía una y otra vez mientras crecía: “Quiero ser jugador de fútbol”.
En su casa el fútbol se respiraba todos los días. Papá Maxi, reconocido por su enorme trayectoria en el fútbol de la región y figura destacada de la Liga Santafesina, fue una referencia permanente.
Sus hermanos también compartían la pasión y mamá acompañaba cada paso con el esfuerzo silencioso de quienes sostienen sueños enormes desde atrás. Así comenzó a construirse la historia de un chico distinto.
Los potreros fueron su primera escuela. Allí aprendió a jugar con frío, barro, tierra y pasión. Los encuentros de escuelitas de fútbol se transformaron rápidamente en escenarios donde el pequeño Agustín empezaba a llamar la atención.
Había algo especial en él. Los entrenadores lo notaban. Los dirigentes también. Y quienes lo veían jugar coincidían en una frase que el tiempo terminaría confirmando: ese pibe tenía un futuro enorme.
Uno de los que jamás dudó fue Ernesto Dipp, histórico dirigente de Argentino de San Carlos y lector permanente de Diario El Litoral.
Cada vez que hablaba de Giay lo hacía con una convicción absoluta. “Ese pibe va a llegar lejos”, repetía una y otra vez. No era una expresión lanzada al azar. Era la certeza de quien entendía que estaba observando a un futbolista diferente.
El salto que cambió su vida
El crecimiento futbolístico de Agustín fue tan rápido como natural. Nunca dejó de lado el fútbol. Mientras otros chicos todavía descubrían qué querían hacer de grandes, él ya sabía perfectamente hacia dónde iba. Y entonces apareció San Lorenzo.
La oportunidad que todo chico sueña llegó demasiado temprano, aunque él estaba preparado. Dejar San Carlos Centro para ir a una pensión significaba mucho más que cambiar de club.
Era dejar la casa, los afectos, las comidas familiares y la comodidad de lo cotidiano. Papá y mamá lo acompañaron en cada viaje y en cada despedida. Lo dejaban en la pensión con el corazón apretado, sabiendo que ese sacrificio podía abrirle las puertas de algo inmenso.
Allí comenzó otra etapa. Más exigente, más dura y también más profesional. Pero Giay nunca perdió la esencia del chico de potrero. Jamás se olvidó de dónde venía. Su personalidad, su humildad y su determinación fueron tan importantes como sus condiciones futbolísticas.
En inferiores empezó a consolidarse rápidamente hasta transformarse en una de las grandes apariciones de San Lorenzo.
Su capacidad para jugar como lateral, carrilero o incluso volante por derecha lo convirtió en un futbolista moderno, dinámico y extremadamente útil para cualquier entrenador. A eso le sumó personalidad, inteligencia táctica y una madurez impropia para su edad.
No tardó demasiado en llegar a Primera División y desde entonces su carrera tomó velocidad de crucero. Cada partido parecía confirmarlo más. Cada actuación reforzaba aquella sensación que en San Carlos Centro tenían desde hacía años: Agustín Giay estaba hecho para cosas grandes.
El salto al fútbol brasileño terminó de potenciarlo. Palmeiras apostó por él y el defensor santafesino respondió creciendo en uno de los contextos más competitivos del continente. En Brasil encontró roce internacional, intensidad y desafíos permanentes que elevaron todavía más su nivel.
Hoy, con apenas 22 años, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.
El sueño albiceleste cada vez más cerca
Mientras la cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 empieza a acelerarse, el nombre de Agustín Giay comenzó a instalarse con fuerza en el universo de la Selección Argentina. Lo que hace algunos meses parecía una posibilidad lejana, hoy aparece como una opción concreta.
Lionel Scaloni confirmó que llevará alrededor de 30 futbolistas a los amistosos previos a la Copa del Mundo y entre ellos estará el joven nacido en San Carlos Centro. Una convocatoria que adquiere todavía mayor relevancia debido a las complicaciones físicas de Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, ambos afectados por desgarros.
La presencia del ex San Lorenzo no es casualidad. El cuerpo técnico argentino sigue de cerca su evolución desde hace tiempo y considera que puede aportar frescura, dinámica y variantes en un puesto sensible. Su versatilidad resulta un aspecto clave dentro de una lista donde cada detalle cuenta.
Además, Agustín Giay integra la prelista de 55 jugadores reservados por la Selección Argentina, un dato que lo mantiene oficialmente en carrera rumbo al Mundial. Junto al sancarlino aparecen también Nicolás Capaldo, Tomás Aranda y Santiago Beltrán, mientras otros juveniles viajarán igualmente a los amistosos pese a no integrar la reserva inicial.
Scaloni dejó en claro públicamente que el santafesino tiene posibilidades reales. “Bueno, hay más de tres, porque está Agustín Giay, está Capaldo, que nos pueden aportar también, y son chicos que pensamos que pueden estar, incluso en la lista de 26, ¿por qué no?”, expresó el entrenador campeón del mundo en distintas entrevistas.
Las palabras del técnico no hicieron más que alimentar la ilusión. Porque detrás de esa posibilidad aparece la historia de un chico que salió de los potreros, que pasó horas viajando para entrenar, que soportó la distancia cuando todavía era adolescente y que jamás resignó su sueño.
Hoy, mientras Lionel Messi se prepara para disputar posiblemente su última Copa del Mundo, un pibe de San Carlos Centro sueña con compartir plantel con el mejor jugador del planeta. Y aunque todavía falta el paso definitivo, Agustín Giay ya logró algo enorme: instalarse entre los nombres que pelean por un lugar en la máxima cita del fútbol mundial.
En cada rincón de la Liga Santafesina su historia genera orgullo. Porque representa el valor de los clubes de barrio, de las escuelitas, de los dirigentes que trabajan en silencio y de las familias que hacen esfuerzos gigantescos para acompañar a sus hijos. Giay es también el reflejo de todo eso.
Detrás del futbolista profesional sigue estando aquel chico que pedía una pelota de regalo, que corría en los potreros y que soñaba despierto mirando partidos de la Selección Argentina. La diferencia es que ahora ese sueño parece estar cada vez más cerca de convertirse en realidad.
San Carlos Centro lo sigue con emoción. Argentino lo abraza a la distancia. La Liga Santafesina lo siente propio. Y el fútbol argentino empieza a descubrir que aquel pibe del interior, del que tantos hablaban hace años, puede terminar escribiendo una de las historias más lindas rumbo al Mundial 2026.
Vamos pibe. Que el sueño se cumpla.