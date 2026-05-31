Liga Santafesina, Primera B

Santa Fe FC no afloja y sigue firme en la cima del Apertura

El líder goleó a El Cadi y mantuvo la diferencia sobre Los Canarios, que también ganó en una décima fecha cargada de goles en la Segunda División de la Liga Santafesina. Banco Provincial y Pucará continúan prendidos en la pelea por los primeros puestos.