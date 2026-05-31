La décima fecha del torneo Apertura 2026 de la Segunda División de la Liga Santafesina volvió a dejar en claro que la lucha por el ascenso promete extenderse hasta las últimas jornadas.
Santa Fe FC no afloja y sigue firme en la cima del Apertura
El líder goleó a El Cadi y mantuvo la diferencia sobre Los Canarios, que también ganó en una décima fecha cargada de goles en la Segunda División de la Liga Santafesina. Banco Provincial y Pucará continúan prendidos en la pelea por los primeros puestos.
En una tarde cargada de emociones, goles y marcadores contundentes, Santa Fe FC volvió a demostrar por qué es el gran candidato del campeonato. El líder aplastó a El Cadi como visitante y mantuvo la diferencia sobre Los Canarios, su inmediato perseguidor, que también consiguió un triunfo importante para no perderle pisada.
Con nueve victorias y apenas un empate, Santa Fe FC atraviesa un presente extraordinario. El conjunto santafesino acumula 28 puntos y sigue invicto en el certamen, mostrando una regularidad que hasta el momento ningún rival logró quebrar.
Los Canarios, por su parte, continúan al acecho con 25 unidades, mientras que Banco Provincial y Pucará se mantienen expectantes con 24 puntos cada uno.
La jornada tuvo una enorme cantidad de goles y varias actuaciones individuales destacadas, con delanteros que aprovecharon la fecha para hacerse presentes en las redes y equipos que ratificaron sus aspiraciones de protagonismo.
Santa Fe FC arrasó y continúa imparable
El puntero protagonizó una de las goleadas más impactantes de la fecha. En condición de visitante, Santa Fe FC venció 8 a 3 a El Cadi en un partido repleto de emociones y situaciones ofensivas. Desde el comienzo, el líder impuso condiciones y dejó en evidencia toda su capacidad ofensiva.
Los goles del conjunto ganador fueron convertidos por Bruno Espíndola, Agustín Giménez, Gianluca Ledesa en dos oportunidades, Mauricio Ruiz Díaz, César Gómez, Alexis Martínez y Matías Mendieta en contra. Del lado de El Cadi marcaron Genaro Fortunato y Axel Sales Rubio, este último por duplicado.
La contundencia ofensiva del líder volvió a ser determinante. Santa Fe FC no solamente gana, sino que además lo hace mostrando una superioridad futbolística importante, con una estructura sólida y variantes ofensivas que le permiten resolver los partidos con autoridad. A diez fechas del comienzo del campeonato, el equipo se consolidó como el rival a vencer.
Detrás del puntero aparece Los Canarios, que logró una trabajada victoria frente a Vecinal Gálvez. Fue triunfo 2 a 1 gracias a los goles de Franco Chaher y Amir Navarro, mientras que Jonatan Echeverría había marcado para el conjunto local.
El escolta sabe que no puede dejar puntos en el camino si pretende discutir el campeonato hasta el final. Por eso, la victoria obtenida en una cancha complicada terminó siendo fundamental para sostener la presión sobre Santa Fe FC.
Otro de los equipos que tuvo una actuación sobresaliente fue Banco Provincial. El conjunto bancario goleó 7 a 0 a Defensores de Peñaloza y ratificó que continúa plenamente en carrera. Tomás Roldán fue la gran figura de la tarde al convertir tres goles, mientras que Hugo Quiroz anotó dos tantos. También marcaron Carlos Quiroz e Ismael Contrera.
La contundencia de Banco Provincial dejó una señal clara hacia el resto de los aspirantes. El equipo mantiene una propuesta ofensiva agresiva y sigue muy cerca de la cima, aguardando algún traspié de los líderes para acercarse aún más.
Pucará tampoco perdió terreno y cumplió con su compromiso de visitante ante Don Salvador. Fue victoria 4 a 0 con goles de Ignacio Cisneros, Jesús Farías y Nahuel Manchado. El conjunto rojinegro continúa sumando y mantiene intactas sus aspiraciones de pelear el torneo.
Goleadas, emociones y una tabla cada vez más atractiva
La décima jornada entregó además varios partidos atractivos y resultados importantes en distintos sectores de la tabla.
Floresta protagonizó una de las producciones más sólidas de la fecha al derrotar 5 a 2 a Atlético Arroyo Leyes. Pehuel Alvarado, Sacha Coria, Juan Martínez en dos ocasiones y Juan Villalva marcaron para el ganador, mientras que Francisco Pérez y Jonatan Okseniuk descontaron para la visita.
Los Piratitas también festejaron fuera de casa. Superaron 3 a 1 a Loyola gracias a los goles de Franco Patiño, Emanuel Ojeda y Brando Suárez. Tomás Acevedo había empatado transitoriamente para el elenco local.
En otro encuentro importante, San Cristóbal logró una valiosa victoria por 2 a 1 frente a Atenas. Javier Ibarra y Joaquín Vicens marcaron para el ganador, mientras que Matías Casco anotó para el conjunto ateniense.
Belgrano consiguió un triunfo ajustado pero fundamental frente a CCyD El Pozo. El único tanto del encuentro fue convertido por Brian Acosta, permitiéndole a su equipo sumar tres puntos importantes.
En tanto, Nuevo Horizonte y Defensores de Alto Verde igualaron sin goles en uno de los pocos partidos de la jornada donde las defensas lograron imponerse sobre los ataques.
Otro equipo que se destacó por su contundencia fue Los Juveniles, que venció 4 a 0 a Deportivo Agua con una gran tarde de Catriel Ceballos y Franco Sureda, ambos autores de dos goles cada uno.
La Segunda División liguista sigue mostrando una marcada paridad en buena parte de la tabla y una intensa pelea por los puestos de arriba. Santa Fe FC mantiene el liderazgo con autoridad, aunque Los Canarios, Banco Provincial y Pucará no se resignan y continúan sumando para mantenerse en la conversación.
Con fechas todavía por delante y varios enfrentamientos directos que pueden modificar el panorama, el Apertura 2026 promete mantener la expectativa hasta el cierre. La décima jornada dejó una nueva muestra del poder ofensivo de varios equipos y ratificó que cada punto empieza a valer cada vez más en la lucha por el gran objetivo del ascenso.