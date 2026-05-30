La Liga Santafesina de Fútbol vivió una tarde de esas que quedan guardadas en la memoria colectiva. En Recreo Sur, La Perla del Oeste construyó una actuación demoledora y consiguió una goleada histórica frente a Las Flores II por 11 a 1 para transformarse en el único líder del torneo Apertura.
La Perla del Oeste aplastó a Las Flores y quedó como único líder del Apertura
El conjunto de Andrés Formento protagonizó una jornada histórica en la Liga Santafesina: goleó 11 a 1 a Las Flores II y se trepó en soledad a la cima del campeonato tras disputarse la fecha 11.
El equipo conducido por Andrés Formento no dejó dudas, mostró contundencia, intensidad y aprovechó al máximo cada situación favorable para firmar una de las victorias más impactantes de los últimos tiempos en el certamen.
La historia comenzó a definirse prácticamente desde el vestuario. Apenas transcurrido el primer minuto de juego, La Perla encontró la apertura del marcador y desde allí edificó una tarde perfecta.
El golpe inicial dejó desacomodado a Las Flores, que además sufrió dos expulsiones determinantes en el primer tiempo: Mosquera y García vieron la tarjeta roja y dejaron a su equipo con nueve futbolistas cuando todavía restaba mucho por jugar.
Con espacios, confianza y el resultado a favor, La Perla desplegó un fútbol ofensivo de alto vuelo. El conjunto de Formento manejó la pelota con criterio, atacó por todos los sectores y mostró una contundencia letal frente al arco rival. La diferencia numérica fue demasiado para un Las Flores que jamás pudo reorganizarse y terminó padeciendo cada avance del líder.
Un primer tiempo demoledor
La ráfaga ofensiva de La Perla fue imposible de detener. Osta amplió la ventaja y luego apareció la potencia goleadora de los hermanos Mayenfisch. Leandro marcó por duplicado, mientras que Germán tuvo una actuación memorable convirtiendo tres tantos en la primera mitad.
Así, antes del descanso, el marcador ya reflejaba un contundente 6 a 0 que explicaba con claridad el desarrollo del encuentro.
El dominio de La Perla era absoluto. Cada recuperación terminaba en una situación de riesgo y el equipo local mostraba una intensidad difícil de sostener para su rival.
La circulación rápida de pelota y la agresividad ofensiva terminaron por desbordar completamente a Las Flores, que intentó resistir como pudo ante un adversario lanzado totalmente al ataque.
La superioridad futbolística y física del conjunto recreíno quedó reflejada en cada sector de la cancha. Con la ventaja construida, el partido prácticamente quedó sentenciado mucho antes del entretiempo y el público comenzó a ser testigo de una producción histórica.
El complemento y una marca para los libros
En el segundo tiempo llegaron los cambios lógicos pensando en administrar energías y repartir minutos, aunque el ritmo ofensivo de La Perla no disminuyó. Aranda marcó el séptimo gol y abrió una nueva seguidilla ofensiva.
Luego llegaron los tantos de Quiroz, Miranda y Casas para seguir estirando una diferencia que ya era impactante.
Las Flores encontró al menos un pequeño desahogo a través de Abrahan, quien convirtió el gol del honor para maquillar parcialmente el resultado. Sin embargo, cerca del final volvió a aparecer Leandro Mayensfisch para sellar el definitivo 11 a 1 y decretar un resultado histórico para La Perla del Oeste.
Según los registros del club, la máxima goleada oficial en Liga Santafesina había sido un 9 a 3. Por eso, este 11 a 1 quedará grabado como la mayor producción ofensiva de su historia dentro de la competencia liguista.
Una tarde inolvidable para jugadores, cuerpo técnico e hinchas, que celebraron no solamente el liderazgo sino también una actuación que difícilmente pase desapercibida con el correr de los años.
La victoria adquiere todavía más valor porque llegó en una fecha cargada de cruces importantes y resultados que favorecieron directamente al conjunto de Recreo Sur. Con este triunfo, La Perla alcanzó los 29 puntos y quedó sola en lo más alto del Apertura, sacando ventaja sobre sus principales perseguidores.
Sanjustino y Colón de San Justo, ambos con 26 unidades, continúan al acecho y prometen dar pelea hasta el final. Más atrás aparecen La Salle con 21, mientras que Colón de Santa Fe y Sportivo Guadalupe reúnen 20 puntos.
La fecha 11 dejó además varios resultados destacados. Colón de Santa Fe igualó 2 a 2 frente a Cosmos, Academia Cabrera cayó 2 a 1 ante La Salle y Deportivo Nobleza empató sin goles frente a Ciclón Racing. Ateneo y Nacional repartieron puntos tras igualar 2 a 2, mientras que Ciclón Norte consiguió una importante victoria por 2 a 0 sobre Newell’s. Sportivo Guadalupe, por su parte, derrotó 2 a 0 a Juventud Unida.
Durante la semana también hubo actividad liguista. Sanjustino venció 2 a 1 a Unión, Deportivo Santa Rosa perdió 3 a 1 con El Quillá y Colón de San Justo venció 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima.
Pero más allá de todos los resultados, la gran noticia del sábado estuvo en Recreo Sur. Allí, La Perla del Oeste construyó una goleada histórica, reafirmó su candidatura y dejó en claro que quiere pelear el campeonato hasta las últimas consecuencias.
Con un equipo sólido, contundente y atravesando un gran momento futbolístico, el conjunto de Andrés Formento mira a todos desde arriba y sueña cada vez más fuerte con quedarse con el Apertura.