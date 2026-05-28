Liga Santafesina de Fútbol

Copa Concejo 0.0%: fútbol, compromiso social y consumo responsable

En el Patio de la Cervecería se presentó oficialmente la Copa Concejo 0.0%, el nuevo certamen impulsado en conjunto por la Liga Santafesina de Fútbol, el Concejo Municipal de Santa Fe y CCU Argentina. La competencia ya comenzó a disputarse con la Fase Eliminatoria y además del aspecto deportivo, busca fortalecer políticas de inclusión, formación y consumo responsable dentro de los clubes de la región.