La tarde noche del miércoles tuvo un marco especial para el fútbol de la capital provincial.
Copa Concejo 0.0%: fútbol, compromiso social y consumo responsable
En el Patio de la Cervecería se presentó oficialmente la Copa Concejo 0.0%, el nuevo certamen impulsado en conjunto por la Liga Santafesina de Fútbol, el Concejo Municipal de Santa Fe y CCU Argentina. La competencia ya comenzó a disputarse con la Fase Eliminatoria y además del aspecto deportivo, busca fortalecer políticas de inclusión, formación y consumo responsable dentro de los clubes de la región.
En el tradicional Patio de la Cervecería se llevó adelante la presentación oficial de la Copa Concejo 0.0%, una competencia que une a la Liga Santafesina de Fútbol, al Concejo Municipal de Santa Fe y a CCU Argentina en una propuesta deportiva con un fuerte mensaje social y comunitario.
La ceremonia contó con una importante convocatoria de dirigentes, representantes políticos, periodistas y referentes de distintas instituciones deportivas de la región, quienes acompañaron el lanzamiento de un campeonato que ya comenzó a jugarse y que promete convertirse en uno de los grandes atractivos de la temporada.
La Copa Concejo 0.0% ya está en disputa con la Fase Eliminatoria, etapa que reúne a los equipos de la Segunda División de la Liga Santafesina. De allí surgirán diez clasificados que se sumarán posteriormente a los veintidós clubes de Primera División A para conformar el cuadro principal desde los Dieciseisavos de Final.
El acto fue encabezado por el presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, Leandro Birollo; el presidente del Concejo Municipal de Santa Fe, Sergio Basile; y el gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de CCU Argentina, Juan Pablo Barrale.
La conducción estuvo a cargo de Luciano Brondino y además participaron representantes de distintos medios de comunicación de la ciudad y la región, entre ellos Diario El Litoral.
Durante la presentación, los oradores coincidieron en destacar la importancia de construir iniciativas conjuntas entre el deporte, el Estado y el sector privado, entendiendo a los clubes como espacios fundamentales para la inclusión, la formación y el desarrollo social.
La creación de esta competencia no solamente apunta al crecimiento futbolístico de las instituciones, sino también a instalar un mensaje claro vinculado al consumo responsable y al fortalecimiento de valores dentro del deporte amateur y formativo.
El rol de los clubes y el compromiso con la comunidad
Uno de los puntos más destacados de la presentación estuvo relacionado con el enfoque social que tendrá la Copa Concejo 0.0%. Tanto desde la Liga Santafesina como desde el Concejo Municipal y CCU Argentina remarcaron que el torneo busca transformarse en una herramienta de concientización y acompañamiento para las instituciones deportivas.
La propuesta se apoya en tres ejes principales: el fútbol como espacio de encuentro e inclusión, la promoción de productos sin graduación alcohólica y la necesidad de fomentar hábitos responsables dentro de la comunidad.
En ese sentido, las palabras de los protagonistas dejaron en evidencia el espíritu de articulación que impulsó el nacimiento del certamen. El presidente liguista, Leandro Birollo, agradeció especialmente la predisposición de las partes involucradas y valoró el acompañamiento de los clubes para llevar adelante una iniciativa innovadora.
“Agradecemos a los clubes que entendieron la propuesta de este evento. Gracias a Basile y Barrale que nunca dudaron en poner en marcha tamaño campeonato donde participan todos los clubes de nuestra Casa Madre”, expresó el titular de la Liga Santafesina, visiblemente satisfecho por la convocatoria y el respaldo institucional obtenido.
Desde el Concejo Municipal también remarcaron la necesidad de profundizar campañas que permitan transmitir que se puede celebrar y compartir sin necesidad de consumir alcohol, especialmente en ámbitos donde participan jóvenes, niños y familias.
Por su parte, CCU Argentina reafirmó su estrategia orientada a promover la moderación y el consumo responsable, utilizando al deporte como un canal de llegada masiva y de enorme impacto social.
La coincidencia entre las partes estuvo centrada en un concepto claro: invertir en los clubes es invertir directamente en la comunidad.
En tiempos donde las instituciones deportivas cumplen múltiples funciones sociales, culturales y educativas, el acompañamiento conjunto entre el Estado y el sector privado aparece como una herramienta fundamental para potenciar su crecimiento.
En el mismo acto también se anunció el respaldo conjunto al programa de capacitación para formadores denominado “Con Valores Ganamos Todos”, una iniciativa impulsada por la Liga Santafesina que busca brindar herramientas y formación a quienes trabajan diariamente con niñas y niños en diferentes instituciones de la provincia.
El programa viene expandiéndose en distintos puntos del territorio santafesino y tiene como objetivo fortalecer el rol educativo de entrenadores, coordinadores y referentes deportivos, promoviendo valores vinculados al respeto, la inclusión, la convivencia y la responsabilidad.
La decisión de acompañar este proyecto fue celebrada por dirigentes y representantes de los clubes presentes, quienes entienden que el crecimiento institucional no debe limitarse únicamente a lo deportivo, sino también a la formación humana y social.
Presencia de importantes dirigentes
La presencia de presidentes y dirigentes de numerosas instituciones de la Liga Santafesina reflejó justamente esa mirada compartida. Más allá de la competencia futbolística, el lanzamiento de la Copa Concejo 0.0% dejó expuesto que los clubes buscan involucrarse activamente en debates y problemáticas que atraviesan a toda la sociedad.
El consumo problemático de alcohol, la formación de jóvenes y el fortalecimiento de valores aparecen hoy como temas centrales para las entidades deportivas, que diariamente cumplen un rol de contención en cada barrio de la ciudad y la región.
En ese contexto, la nueva competencia surge como mucho más que un simple torneo. La Copa Concejo 0.0% pretende convertirse en una plataforma de encuentro, concientización y trabajo colectivo, utilizando al fútbol como vehículo para transmitir mensajes positivos y fortalecer el tejido social.
Con la pelota ya rodando en la Fase Eliminatoria y con una fuerte expectativa por el inicio del cuadro principal, la Liga vuelve a poner en marcha una propuesta que combina pasión deportiva, compromiso institucional y responsabilidad social, consolidando el papel de los clubes como protagonistas fundamentales de la comunidad santafesina.