Liga Santafesina de Fútbol

La Perla quiere seguir arriba y defiende la punta ante Las Flores II

La Liga Santafesina de Fútbol tendrá continuidad este sábado con la disputa de la undécima fecha del Torneo Apertura, Copa Sanatorio Garay. Luego de los adelantos jugados entre semana por la participación de los equipos de San Justo en la Copa Santa Fe, la jornada promete partidos importantes tanto en la pelea por la cima como en la lucha por mantenerse en puestos de protagonismo.