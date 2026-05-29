La atención principal estará centrada en Recreo, donde La Perla del Oeste recibirá a Las Flores II con el objetivo de sostener el liderazgo y, además, volver a quedar como único puntero del certamen.
La Perla quiere seguir arriba y defiende la punta ante Las Flores II
La Liga Santafesina de Fútbol tendrá continuidad este sábado con la disputa de la undécima fecha del Torneo Apertura, Copa Sanatorio Garay. Luego de los adelantos jugados entre semana por la participación de los equipos de San Justo en la Copa Santa Fe, la jornada promete partidos importantes tanto en la pelea por la cima como en la lucha por mantenerse en puestos de protagonismo.
El conjunto recreíno atraviesa un gran presente futbolístico y sabe que esta fecha puede resultar determinante para mantenerse arriba en un campeonato que se presenta muy parejo.
La programación de la jornada anuncia partidos de enorme atractivo en distintos escenarios de la región. En el predio 4 de Junio, Colón será local frente a Cosmos, mientras que Academia AC recibirá a La Salle Jobson en otro de los compromisos destacados.
Además, Deportivo Nobleza se medirá ante Ciclón Racing, Ateneo Inmaculada jugará frente a Nacional y Newell’s Old Boys será anfitrión de Ciclón Norte.
La fecha también tendrá acción en Guadalupe Oeste, donde Sportivo Guadalupe enfrentará a Juventud Unida, mientras que Independiente (debut de Gustavo Brandt como DT) será local frente a Universidad en un duelo que puede resultar clave para ambos en la tabla de posiciones.
La Perla busca sostener su gran presente
Sin dudas, uno de los focos principales de esta undécima jornada estará puesto en el estadio de Recreo. Allí, La Perla del Oeste intentará hacer valer su localía para continuar en lo más alto del Apertura y seguir alimentando la ilusión de pelear por el título.
El equipo recreíno viene mostrando una notable regularidad a lo largo del torneo. Con una propuesta ofensiva, intensidad en la mitad de la cancha y solidez defensiva, logró transformarse en uno de los conjuntos más consistentes del campeonato.
Ahora tendrá enfrente a Las Flores II, un rival que siempre se caracteriza por su entrega y que buscará dar el golpe fuera de casa.
El presente del líder despierta entusiasmo en sus simpatizantes y genera expectativa en cada presentación. El Apertura ingresa en una etapa importante y cada punto empieza a tener un valor determinante pensando en la recta final de la competencia.
Además del choque en Recreo, varios equipos intentarán acercarse a la pelea grande. Colón, por ejemplo, buscará hacerse fuerte en el predio 4 de Junio frente a Cosmos, mientras que La Salle tendrá una salida complicada ante Academia AC.
Una jornada con partidos atractivos en toda la región
La programación sabatina presenta encuentros interesantes en distintos puntos del mapa liguista. Deportivo Nobleza y Ciclón Racing protagonizarán un compromiso que promete intensidad y emociones, teniendo en cuenta las necesidades de ambos conjuntos de sumar para escalar posiciones.
Ateneo Inmaculada recibirá a Nacional con la intención de mejorar su presente en el torneo. Nacional, por su parte, intentará dar un paso importante como visitante.
Otro duelo para observar será el que disputarán Newell’s Old Boys y Ciclón Norte. Los dos equipos llegan con la necesidad de sumar para acomodarse mejor en la tabla y buscar regularidad en el tramo decisivo del torneo.
En tanto, Sportivo Guadalupe tendrá una dura prueba frente a Juventud Unida, mientras que Independiente y Universidad cerrarán una programación que aparece cargada de partidos parejos y con mucho en juego.
La Liga Santafesina continúa ofreciendo un Apertura competitivo, con canchas colmadas, buen nivel futbolístico y una lucha abierta en la parte alta de las posiciones. La fecha 11 puede empezar a marcar tendencias importantes de cara a la segunda mitad del campeonato.
Programación fecha 11: Sábado 30 de mayo, 5.30: Colón vs Cosmos, en el predio 4 de Junio. La Perla del Oeste vs Las Flores II. Academia AC vs La Salle Deportivo Nobleza vs Ciclón Racing. Ateneo Inmaculada vs Nacional. Newell’s Old Boys vs Ciclón Norte. Sportivo Guadalupe vs Juventud Unida. Independiente vs Universidad.