Copa Santa Fe

Sanjustino y Colón de SJ avanzan con autoridad y la Liga Santafesina suma ilusión

Los equipos de San Justo sellaron sus clasificaciones a la Tercera Fase de la Copa Santa Fe 2026 y ahora se cruzarán con rivales de peso. Sanjustino enfrentará a Brown de San Vicente y Colón de San Justo jugará ante Ciclón Racing. Además, Náutico El Quillá debutará frente a Atlético Tostado en una instancia que promete emociones fuertes para los representantes de la Liga Santafesina.