La Copa Santa Fe sigue entregando capítulos de alto voltaje y la Liga Santafesina de Fútbol continúa teniendo fuerte protagonismo en el certamen provincial.
Sanjustino y Colón de SJ avanzan con autoridad y la Liga Santafesina suma ilusión
Los equipos de San Justo sellaron sus clasificaciones a la Tercera Fase de la Copa Santa Fe 2026 y ahora se cruzarán con rivales de peso. Sanjustino enfrentará a Brown de San Vicente y Colón de San Justo jugará ante Ciclón Racing. Además, Náutico El Quillá debutará frente a Atlético Tostado en una instancia que promete emociones fuertes para los representantes de la Liga Santafesina.
Este domingo fue una jornada positiva para los equipos del Portón del Norte, ya que tanto Sanjustino como Colón de San Justo lograron avanzar con contundencia a la Tercera Fase del torneo y ya conocen a sus próximos rivales.
Los conjuntos sanjustinos ratificaron en las revanchas lo realizado en los partidos de ida y sellaron sus pasajes con autoridad, dejando en claro que buscarán ser protagonistas en una competencia que crece año tras año y reúne a las instituciones más importantes de toda la provincia.
Sanjustino mostró contundencia y ahora irá ante Brown
En el estadio Centenario de Irigoyen, Sanjustino no dejó dudas y goleó 4 a 0 a Atlético Irigoyense para cerrar una serie perfecta. El conjunto dirigido por Marcelo Molina había ganado también el primer encuentro y terminó imponiéndose con un contundente global de 6 a 0.
El Matador mostró intensidad desde el inicio, manejó los tiempos del partido y golpeó en los momentos justos. Jonatan Tarquini abrió el marcador, mientras que Mauro Camuzzi amplió diferencias y Alejo Macellari terminó de liquidar la historia con un doblete que desató el festejo de toda la parcialidad visitante.
La superioridad futbolística de Sanjustino quedó reflejada a lo largo de los 180 minutos. El equipo mostró solidez defensiva, buen funcionamiento colectivo y una eficacia notable en ofensiva, aspectos fundamentales para sostener las aspiraciones en un torneo que exige máxima concentración en cada etapa.
Ahora el desafío será aún mayor. En la próxima ronda deberá medirse con Brown de San Vicente, otro de los equipos tradicionales del fútbol santafesino y acostumbrado a disputar instancias decisivas en competencias provinciales.
El cruce promete ser uno de los más atractivos de la fase, ya que enfrentará a dos instituciones con historia, planteles competitivos y objetivos importantes dentro de la Copa Santa Fe.
Colón espera por Ciclón Racing y El Quillá ya tiene rival
Más tarde, en el estadio Rogelio Fedele, Colón de San Justo cumplió con el objetivo que prácticamente había encaminado en el partido de ida. El empate 0 a 0 frente a Central San Carlos fue suficiente para asegurar la clasificación luego del categórico 5 a 1 conseguido días atrás.
El equipo dirigido por Mauricio Chiementín administró la ventaja con inteligencia, manejó los tiempos del encuentro y evitó sobresaltos ante un rival que necesitaba una remontada histórica para seguir en carrera.
De esta manera, el Rojo avanzó con autoridad a la Tercera Fase y ahora tendrá un duelo muy especial frente a otro representante de la Liga Santafesina: Ciclón Racing.
El conjunto lagunero, conducido técnicamente por Carlos García, comenzará su participación en esta instancia gracias a la clasificación obtenida a principios de temporada tras llegar a los Cuartos de Final de la Copa Federación.
En Ciclón Racing saben perfectamente lo que representa la Copa Santa Fe para las instituciones de la región. Por eso, el cuerpo técnico ya trabaja pensando en una serie que tendrá una enorme exigencia deportiva y emocional frente a un rival de jerarquía como Colón de San Justo.
El choque entre ambos promete ser uno de los grandes atractivos de la próxima ronda, no sólo por la calidad de los planteles sino también porque habrá presencia asegurada de la Liga Santafesina en la siguiente instancia del certamen provincial.
Pero las novedades no terminan allí. Otro de los representantes liguistas que se prepara para salir a escena es Náutico El Quillá, equipo que se ganó su lugar en la Copa tras su gran campaña en la Copa Federación.
El Lagunero, conducido por Martín Mazzoni, conoció este domingo a su rival para el debut: Atlético Tostado, que logró avanzar luego de superar por penales a Unión Cultural de San Guillermo.
El Quillá aparece como uno de los equipos fuertes de esta edición por la calidad de su plantel, la idea futbolística que viene consolidando en las últimas temporadas y la experiencia adquirida en competencias regionales.
Sin embargo, enfrente tendrá a un Atlético Tostado que viene creciendo de manera sostenida y que buscará dar el golpe ante uno de los candidatos.
Con Sanjustino y Colón de SJ ya instalados en la Tercera Fase, más el ingreso de Ciclón Racing y Náutico El Quillá, la Liga Santafesina vuelve a demostrar su potencial competitivo dentro del mapa provincial.
La Copa Santa Fe 2026 comienza a entrar en etapas decisivas y los equipos de nuestra región buscarán seguir escribiendo páginas importantes en un torneo que ya se transformó en uno de los grandes objetivos deportivos de cada temporada.