La Copa Túnel Subfluvial 2026 ya tiene a sus dos finalistas. En una noche cargada de emociones, goles y buen fútbol, Patronato superó a Universidad Nacional del Litoral por 5 a 3 en el estadio Presbítero Grella y selló su clasificación a la gran definición del certamen organizado de manera conjunta por la Liga Santafesina de Fútbol y la Liga Paranaense.
La final soñada: Patronato y Atlético Paraná definirán la Copa Túnel Subfluvial
Patronato derrotó a Universidad por 5 a 3 en un vibrante encuentro disputado en el Presbítero Grella y selló su clasificación a la final de la Copa Túnel. Con un contundente global de 8 a 3, el conjunto rojinegro se ganó el derecho de disputar el título frente a Atlético Paraná, en una definición que tendrá un marcado acento entrerriano y que reeditará uno de los clásicos más importantes de la capital provincial.
El encuentro de vuelta de las semifinales estuvo a la altura de las expectativas. Patronato hizo valer la ventaja obtenida en el primer partido y volvió a imponerse frente al elenco universitario para cerrar la serie con un categórico 8 a 3 en el marcador global.
Los goles del conjunto paranaense fueron convertidos por Juan Giacinti, Tomás Jumilla, Tomás Pereyra, Genaro Aumassane y Lukas Ciarroca, mientras que para Universidad anotaron Diego Salvagiot, Santiago Cancellieri y Cristian Espíndola.
Más allá de la diferencia que reflejó el resultado final de la llave, Universidad dejó una imagen positiva a lo largo del torneo y vendió cara su derrota frente a uno de los equipos más sólidos de la competencia.
Sin embargo, Patronato volvió a mostrar contundencia ofensiva, jerarquía en los momentos decisivos y una notable capacidad para resolver situaciones complejas dentro de un partido cambiante y entretenido.
Patronato confirmó su poderío
Desde el comienzo del encuentro, Patronato asumió el protagonismo y buscó imponer condiciones ante un rival que necesitaba descontar la diferencia acumulada en el partido de ida.
El equipo rojinegro encontró espacios, aprovechó sus oportunidades y logró sostener la ventaja en los momentos en que Universidad intentó reaccionar.
El desarrollo fue intenso, con llegadas en ambos arcos y una gran efectividad de los delanteros. Cada vez que el conjunto santafesino parecía acercarse en el marcador, Patronato respondía con nuevos goles para mantener el control de la serie.
La actuación colectiva del equipo entrerriano volvió a dejar en evidencia por qué llegó a estas instancias como uno de los principales candidatos al título. Con equilibrio entre defensa y ataque, el local supo administrar la ventaja y terminó festejando una clasificación merecida ante su gente.
El Presbítero Grella fue escenario de una verdadera fiesta futbolística. El público acompañó en gran número y celebró el pasaje a una final que promete emociones fuertes por tratarse de un enfrentamiento cargado de historia y rivalidad deportiva.
Se viene un clásico para definir al campeón
La victoria de Patronato completó el cuadro de la gran final, que tendrá un marcado protagonismo entrerriano. En la otra semifinal, Atlético Paraná había conseguido su clasificación tras superar a Unión de Santa Fe en una definición por penales, asegurándose así un lugar en el partido decisivo.
De esta manera, la Copa Túnel Subfluvial tendrá un desenlace de lujo. Patronato y Atlético Paraná, dos instituciones emblemáticas de la capital entrerriana, volverán a verse las caras en una instancia decisiva, esta vez con un título en juego.
La expectativa es enorme en ambas orillas del Paraná. El torneo, que nació con el objetivo de fortalecer los vínculos deportivos entre las ligas de Santa Fe y Paraná, volvió a demostrar su crecimiento y su importancia dentro del calendario regional.
La participación de clubes de ambas provincias elevó el nivel competitivo y permitió disfrutar de encuentros atractivos durante toda la competencia.
Ahora todas las miradas apuntan a la gran final, cuya fecha será confirmada próximamente por la organización. Mientras tanto, Patronato y Atlético Paraná comenzarán a preparar una definición que promete paralizar a la ciudad de Paraná y captar la atención de los amantes del fútbol de toda la región.
La Copa Túnel Subfluvial 2026 tendrá un campeón entrerriano. Solo resta conocer cuál de los dos históricos rivales se quedará con la gloria en una final que reúne todos los ingredientes para transformarse en un acontecimiento inolvidable.