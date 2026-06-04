Torneo Dos Orillas

La final soñada: Patronato y Atlético Paraná definirán la Copa Túnel Subfluvial

Patronato derrotó a Universidad por 5 a 3 en un vibrante encuentro disputado en el Presbítero Grella y selló su clasificación a la final de la Copa Túnel. Con un contundente global de 8 a 3, el conjunto rojinegro se ganó el derecho de disputar el título frente a Atlético Paraná, en una definición que tendrá un marcado acento entrerriano y que reeditará uno de los clásicos más importantes de la capital provincial.