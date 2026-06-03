#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
El conquistador será rival de Ciclón Racing

Mauricio Chiementín, DT de Colón de San Justo: “Tenemos para pelear hasta el final en la Copa Santa Fe”

El entrenador rojiblanco analizó el empate en San Carlos que le dio a su equipo el pasaje a la tercera ronda del certamen de fútbol masculino. “Este club siempre te exige ser protagonista en todos los torneos”, aseguró. El capitán Osvaldo Arroyo fue figura y sentenció: “Tenemos un gran equipo pero sobre todo un gran grupo”.

Mauricio Chiementín, el entrenador de Colón de San Justo. Foto: Luciano Villarroel.Mauricio Chiementín, el entrenador de Colón de San Justo. Foto: Luciano Villarroel.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Tras un partido de ida en el que prácticamente aseguró la clasificación luego de golear 5 a 1 en la ida en condición de local, Colón de San Justo cumplió con el objetivo en cancha de Central San Carlos, igualando 0 a 0 en el duelo revancha y sacando pasaje para la tercera fase.

Con un equipo que presentaba varias bajas, el conquistador se hizo fuerte en el Rogelio Fedele y si bien por momentos fue superado por el sabalero sancarlino pudo sostener la diferencia para quedarse con el lugar en la siguiente etapa en la que deberá eliminarse con un viejo conocido de la Liga Santafesina: Ciclón Racing.

Esta tercera etapa de la Copa Santa Fe se disputará desde el 21 de junio, también con formato de ida y vuelta. Una vez finalizado el cotejo en San Carlos Centro, El Litoral dialogó en exclusiva con Mauricio Chiementín, el experimentado entrenador de Colón de San Justo y quien analizó en profundidad lo sucedido en la serie.

Mirá tambiénColón de San Justo defendió la ventaja en San Carlos y está en 3° fase de la Copa Santa Fe

En primera instancia, el DT del elenco rojiblanco comentó: “Central jugó muy bien, nosotros esperábamos que ellos salgan los primeros 15 o 20 minutos a meternos en un arco y nosotros teníamos un plan para cada vez que recuperábamos la pelota, cosa que no nos salió bien".

"La realidad es que jugamos también con el manejo de una ventaja de cuatro goles que traíamos de allá y sabíamos que con el paso del tiempo se nos iban a abrir. Creo que el primer tiempo por ahí San Carlos mereció algún gol y en el segundo tiempo terminamos asociando y jugando y siendo más peligrosos nosotros de contra”, agregó.

"Con Ciclón nos conocemos mucho"

Siguiendo por esta línea, y dejando en evidencia las expectativas que tiene para con sus dirigidos en la doble competencia que protagonizan, Chiementin manifestó: “Este es un club que te exige que uno sea competitivo y es una exigencia que nosotros sabemos. Estamos contentos y esperanzados en lo que pueda ser el futuro. Con Ciclón nos conocemos mucho como con todos los equipos de la Liga".

"Lo bueno es que cuando nos toque enfrentarlos vamos a tener el equipo el equipo completo. Hoy no jugaron cinco titulares y eso se siente mucho. Por suerte los chicos que entraron lo hicieron bien y eso es lo que tiene este grupo que el que entra siempre está a la altura de la circunstancia”, destacó el DT del elenco de San Justo.

Los 11 de San Justo que lograron la clasificación en San Justo. Foto: Luciano Villarroel.Los 11 de San Justo que lograron la clasificación en San Justo. Foto: Luciano Villarroel.

Antes del cierre, y consultado sobre la participación de su equipo en la competencia provincial, Mauricio Chiementín expresó: “A mí la Copa Santa Fe es un torneo que me gusta mucho y en particular me atrae el formato. Soy un técnico al que le gusta estudiar mucho los equipos y por ahí jugando el primer partido uno tiene la realidad exacta de qué ofrecen, qué pueden tener los rivales".

"A la Copa nosotros la tomamos con total seriedad y sabemos que si recuperamos todo el equipo podemos tener posibilidades de pelear, de competir hasta el último momento y por eso le vamos a meter con todo”, subrayó Chiementín.

Mirá tambiénCopa Santa Fe: Atlético Tostado y Romang FC sacaron pasaje a la tercera fase

Palabra de capitán

Siendo uno de los referentes del plantel, y además una de las figuras que tuvo Colón de San Justo el domingo pasado en San Carlos, la del defensor Osvaldo Arroyo era una voz autorizada para hacer un balance de lo sucedido en los segundos 90 minutos de esta segunda fase de la Copa Santa Fe.

Al respecto, el ex jugador de Colón de Santa Fe destacó: “Habíamos conseguido una buena ventaja de local cuando arrancó la serie. Obviamente que disponer de un resultado como el que habíamos conseguido el domingo pasado te da mucha esperanza de seguir en la competencia pero sabíamos que hoy iba a ser un partido duro”.

Consultado sobre la dificultad que planteó el partido en San Carlos Centro, el defensor central indicó: “Nosotros venimos de mucho desgaste, hace casi dos meses que venimos jugando cada 3 o 4 días y sabíamos que enfrentábamos un equipo que jugaba bien, que le gusta jugar a la pelota y eso se vio reflejado en los 180 minutos".

"Colón de San Justo tiene grandes jugadores, tiene un gran equipo, pero lo más importante es que tiene un gran grupo, que cuando le toca jugar, sea quien sea que entre a la cancha, lo hace de la mejor manera”, agregó Arroyo.

Osvaldo Arroyo, capitán y figura de Colón de San Justo. Foto: Luciano Villarroel.Osvaldo Arroyo, capitán y figura de Colón de San Justo. Foto: Luciano Villarroel.

En el final, y en referencia a la llave que se viene por la tercera fase ante Ciclón Racing, Osvaldo Arroyo comentó: “Como siempre nos pasa a Colón de San Justo, todos los equipos que juegan contra nosotros nos quieren ganar porque tratamos de hacer siempre las cosas bien, de la mejor manera".

"Sabemos que Ciclón es un gran equipo, lo enfrentamos siempre en Liga Santafesina, pero esta es otra Copa y creo que va a ser un lindo partido”, concluyó.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Edición Impresa
Copa Santa Fe
Copa Santa Fe de Fútbol
San Justo
Gobierno de la Provincia
Lotería de Santa Fe
Videos
Pasión Liga

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro