Tras un partido de ida en el que prácticamente aseguró la clasificación luego de golear 5 a 1 en la ida en condición de local, Colón de San Justo cumplió con el objetivo en cancha de Central San Carlos, igualando 0 a 0 en el duelo revancha y sacando pasaje para la tercera fase.
Mauricio Chiementín, DT de Colón de San Justo: “Tenemos para pelear hasta el final en la Copa Santa Fe”
El entrenador rojiblanco analizó el empate en San Carlos que le dio a su equipo el pasaje a la tercera ronda del certamen de fútbol masculino. “Este club siempre te exige ser protagonista en todos los torneos”, aseguró. El capitán Osvaldo Arroyo fue figura y sentenció: “Tenemos un gran equipo pero sobre todo un gran grupo”.
Con un equipo que presentaba varias bajas, el conquistador se hizo fuerte en el Rogelio Fedele y si bien por momentos fue superado por el sabalero sancarlino pudo sostener la diferencia para quedarse con el lugar en la siguiente etapa en la que deberá eliminarse con un viejo conocido de la Liga Santafesina: Ciclón Racing.
Esta tercera etapa de la Copa Santa Fe se disputará desde el 21 de junio, también con formato de ida y vuelta. Una vez finalizado el cotejo en San Carlos Centro, El Litoral dialogó en exclusiva con Mauricio Chiementín, el experimentado entrenador de Colón de San Justo y quien analizó en profundidad lo sucedido en la serie.
En primera instancia, el DT del elenco rojiblanco comentó: “Central jugó muy bien, nosotros esperábamos que ellos salgan los primeros 15 o 20 minutos a meternos en un arco y nosotros teníamos un plan para cada vez que recuperábamos la pelota, cosa que no nos salió bien".
"La realidad es que jugamos también con el manejo de una ventaja de cuatro goles que traíamos de allá y sabíamos que con el paso del tiempo se nos iban a abrir. Creo que el primer tiempo por ahí San Carlos mereció algún gol y en el segundo tiempo terminamos asociando y jugando y siendo más peligrosos nosotros de contra”, agregó.
"Con Ciclón nos conocemos mucho"
Siguiendo por esta línea, y dejando en evidencia las expectativas que tiene para con sus dirigidos en la doble competencia que protagonizan, Chiementin manifestó: “Este es un club que te exige que uno sea competitivo y es una exigencia que nosotros sabemos. Estamos contentos y esperanzados en lo que pueda ser el futuro. Con Ciclón nos conocemos mucho como con todos los equipos de la Liga".
"Lo bueno es que cuando nos toque enfrentarlos vamos a tener el equipo el equipo completo. Hoy no jugaron cinco titulares y eso se siente mucho. Por suerte los chicos que entraron lo hicieron bien y eso es lo que tiene este grupo que el que entra siempre está a la altura de la circunstancia”, destacó el DT del elenco de San Justo.
Antes del cierre, y consultado sobre la participación de su equipo en la competencia provincial, Mauricio Chiementín expresó: “A mí la Copa Santa Fe es un torneo que me gusta mucho y en particular me atrae el formato. Soy un técnico al que le gusta estudiar mucho los equipos y por ahí jugando el primer partido uno tiene la realidad exacta de qué ofrecen, qué pueden tener los rivales".
"A la Copa nosotros la tomamos con total seriedad y sabemos que si recuperamos todo el equipo podemos tener posibilidades de pelear, de competir hasta el último momento y por eso le vamos a meter con todo”, subrayó Chiementín.
Palabra de capitán
Siendo uno de los referentes del plantel, y además una de las figuras que tuvo Colón de San Justo el domingo pasado en San Carlos, la del defensor Osvaldo Arroyo era una voz autorizada para hacer un balance de lo sucedido en los segundos 90 minutos de esta segunda fase de la Copa Santa Fe.
Al respecto, el ex jugador de Colón de Santa Fe destacó: “Habíamos conseguido una buena ventaja de local cuando arrancó la serie. Obviamente que disponer de un resultado como el que habíamos conseguido el domingo pasado te da mucha esperanza de seguir en la competencia pero sabíamos que hoy iba a ser un partido duro”.
Consultado sobre la dificultad que planteó el partido en San Carlos Centro, el defensor central indicó: “Nosotros venimos de mucho desgaste, hace casi dos meses que venimos jugando cada 3 o 4 días y sabíamos que enfrentábamos un equipo que jugaba bien, que le gusta jugar a la pelota y eso se vio reflejado en los 180 minutos".
"Colón de San Justo tiene grandes jugadores, tiene un gran equipo, pero lo más importante es que tiene un gran grupo, que cuando le toca jugar, sea quien sea que entre a la cancha, lo hace de la mejor manera”, agregó Arroyo.
En el final, y en referencia a la llave que se viene por la tercera fase ante Ciclón Racing, Osvaldo Arroyo comentó: “Como siempre nos pasa a Colón de San Justo, todos los equipos que juegan contra nosotros nos quieren ganar porque tratamos de hacer siempre las cosas bien, de la mejor manera".
"Sabemos que Ciclón es un gran equipo, lo enfrentamos siempre en Liga Santafesina, pero esta es otra Copa y creo que va a ser un lindo partido”, concluyó.