El conquistador será rival de Ciclón Racing

Mauricio Chiementín, DT de Colón de San Justo: “Tenemos para pelear hasta el final en la Copa Santa Fe”

El entrenador rojiblanco analizó el empate en San Carlos que le dio a su equipo el pasaje a la tercera ronda del certamen de fútbol masculino. “Este club siempre te exige ser protagonista en todos los torneos”, aseguró. El capitán Osvaldo Arroyo fue figura y sentenció: “Tenemos un gran equipo pero sobre todo un gran grupo”.