Sellaron su clasificación el domingo

Copa Santa Fe: Atlético Tostado y Romang FC sacaron pasaje a la tercera fase

Eliminaron a Unión de San Guillermo y Huracán de Villa Ocampo respectivamente y se sumaron a los otros cuatro equipos que avanzaron de ronda. El verde del norte provincial será rival de El Quillá, mientras que el romanero se enfrentará con el Reconquista FC. El miércoles se definen las últimas 3 llaves.