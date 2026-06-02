En la tarde del domingo 31 de mayo se disputaron seis de los nueve cotejos de revancha correspondientes a la segunda etapa de la edición 2026 de la Copa Santa Fe de Fútbol masculino.
Copa Santa Fe: Atlético Tostado y Romang FC sacaron pasaje a la tercera fase
Eliminaron a Unión de San Guillermo y Huracán de Villa Ocampo respectivamente y se sumaron a los otros cuatro equipos que avanzaron de ronda. El verde del norte provincial será rival de El Quillá, mientras que el romanero se enfrentará con el Reconquista FC. El miércoles se definen las últimas 3 llaves.
Además de las clasificaciones de los dos representantes de San Justo en condición de visitante, de Sportivo Suardi en Rafaela y de Timbuense en Maciel (ver aparte), se definieron otras dos series en las localidades de San Guillermo y Romang.
En la localidad ubicada en el departamento San Cristóbal Unión recibía la visita de Atlético Tostado con la obligación de revertir la derrota 2 a 1 sufrida en el compromiso de ida en cancha del verde. Con gol de Jhon Monzón, la formación de San Guillermo ganó el partido revancha por 1 a 0, igualando el marcador global y llevando la definición a la tanda de penales.
En los disparos desde los 12 pasos, y tras una extensa serie, se agigantó la figura del arquero Ignacio Benegas, que contuvo 3 de los 7 remates ejecutados por el equipo local y convirtió el suyo para desatar el festejo de toda la gente que llegó desde Tostado.
Con este resultado, el último finalista de la Copa Federación se instaló en la tercera fase, donde será rival de El Quillá. El partido de ida se disputará el fin de semana del 21 de junio en el norte provincial, mientras que la revancha se jugará siete días más tarde en el estadio Mauricio Martínez de Independiente de Santo Tomé.
Romang, sin sobresaltos
En simultáneo y en Romang, el representante del departamento San Javier recibía a Huracán de Villa Ocampo con el objetivo de defender la ventaja conseguida como visitante en el partido de ida. Con otra sólida tarea colectiva, el rojo romanero se impuso también en la vuelta con marcador final de 2 tantos contra 0 y goles de José María Haacker y Jonatan Colussi.
Con un contundente 3 a 0 global, Romang FC consiguió boleto para la tercera etapa del certamen organizado por el Gobierno de la Provincia, donde se verá las caras con Reconquista FC, equipo que llega a esta instancia por terminar entre los 8 mejores de la última Copa Federación. Los primeros 90 minutos se disputarán en Romang, mientras que la revancha se disputará en la ciudad de Reconquista.
Los cruces armados y los 3 pendientes
Con la clasificación de los 6 equipos que avanzaron a la tercera etapa el domingo, quedaron armadas 10 de las llaves de la próxima ronda de la Copa Santa Fe. Desde el 21 de junio, se pondrán en marcha las siguientes llaves: Romang FC-Reconquista FC, Atlético Tostado-El Quillá y Colón de San Justo-Ciclón Racing.
Además jugarán Sanjustino-Brown de San Vicente, 9 de Julio de Rafaela-DF Sarmiento, Sportivo Suardi-Atlético Rafaela, Timbuense-Sportivo Las Parejas, Argentino de Fighiera-Central Córdoba y Unión de Arroyo Seco-Argentino de Rosario.
El miércoles por la noche, Atlético San Jorge y su homónimo de Carcarañá definirán al rival de Leones FC, mientras que Independiente de Bigand y Los Andes de Alcorta harán lo propio buscando al rival de Godeken. Por último, en Chañar Ladeado, Independiente espera por Arteaga para resolver al equipo que enfrentará a Centenario de San José de la Esquina.