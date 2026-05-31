Ferro logró imponerse este domingo por 1 a 0 frente a Sportivo Suardi en el estadio de Los Nogales, aunque el resultado no le alcanzó para seguir en carrera en la Copa Santa Fe.
Ferro ganó, pero quedó eliminado por penales ante Sportivo Suardi
El conjunto rafaelino venció 1-0 a Sportivo Suardi en el partido de vuelta y logró igualar la serie de la Copa Santa Fe. Sin embargo, la clasificación se definió desde los doce pasos, donde el equipo visitante fue más efectivo y avanzó a la tercera fase del certamen.
El equipo dirigido por Hugo Togni llegaba con la obligación de revertir la derrota por 2 a 1 sufrida en el encuentro de ida y encontró rápidamente el camino para equilibrar la serie. A los dos minutos del segundo tiempo, Oscar Maldonado apareció para convertir el único gol de la tarde y establecer el resultado que igualaba el global.
A partir de allí, el conjunto local buscó ampliar la ventaja para evitar la definición desde el punto penal, pero no logró vulnerar nuevamente la resistencia del elenco visitante.
Ferro formó con Jorge Galizzi; Kevin Acuña, Jonatan Vázquez, Matías Gerez y Andrés Velazco; Matías Clemenz, Agustín Torres, Franco Villalba y Wattier; Diego Meza y Oscar Maldonado.
Sportivo Suardi fue más efectivo desde los doce pasos
Con el marcador global igualado 2 a 2, la clasificación a la tercera fase del torneo provincial se resolvió mediante la ejecución de penales.
En la tanda, Sportivo Suardi mostró una gran efectividad al convertir sus cinco remates. Del lado de Ferro, el único fallo fue el de Kevin Acuña, una situación que terminó siendo determinante para el desenlace de la serie.
De esta manera, el conjunto suardense se quedó con la definición por 5 a 4 y celebró el pase a la próxima instancia de la competencia.
El próximo rival será Atlético de Rafaela
Tras superar a Ferro, Sportivo Suardi avanzó a la tercera fase de la Copa Santa Fe, donde tendrá un desafío de mayor exigencia: enfrentará a Atlético de Rafaela en busca de un lugar en la siguiente ronda.
Por su parte, el elenco rafaelino se despidió del certamen provincial luego de una serie muy equilibrada que terminó definiéndose por detalles.