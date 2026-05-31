En Los Nogales

Ferro ganó, pero quedó eliminado por penales ante Sportivo Suardi

El conjunto rafaelino venció 1-0 a Sportivo Suardi en el partido de vuelta y logró igualar la serie de la Copa Santa Fe. Sin embargo, la clasificación se definió desde los doce pasos, donde el equipo visitante fue más efectivo y avanzó a la tercera fase del certamen.