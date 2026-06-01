Tras la igualdad 1-1 entre Maciel y Timbuense en el partido de vuelta de la segunda fase de la Copa Santa Fe, Castro analizó el partido y afirmó: “Tenemos unos huevos terribles, sabíamos que iba a estar complicado en esta cancha pese a la ventaja que teníamos. Lo supimos aguantar, golpeamos primero y luchando nos pudimos llevar la clasificación”.
Lautaro Castro, la figura de Timbuense: "Vamos a todo o nada por esta Copa Santa Fe"
El mediocampista dialogó con El Litoral tras sellar su clasificación a la siguiente instancia luego de un 3-2 en el global frente a Maciel.
En referencia al desarrollo del partido, añadió: “Siempre tratamos de imponer nuestro juego, se nos complicó un poco por momentos pero al final lo supimos sobrellevar”.
Haciendo alusión a las virtudes del Indio, el número 8 sostuvo: “Este equipo se sabe sobreponer a cada situación, a pesar del malestar que hay por no haber hecho un gran apertura en la Liga Totorense, pudimos salir adelante”.
Finalmente, el volante destacó la relevancia que se le da al certamen y sentenció: “Le damos muchísima importancia a la Copa Santa Fe, la vamos a pelear a todo o nada”. Cabe destacar que Timbuense disputará la siguiente ronda ante Sportivo Las Parejas.