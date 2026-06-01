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Tras la clasificación en Maciel

Lautaro Castro, la figura de Timbuense: "Vamos a todo o nada por esta Copa Santa Fe"

El mediocampista dialogó con El Litoral tras sellar su clasificación a la siguiente instancia luego de un 3-2 en el global frente a Maciel.

Lautaro Castro, clave en la clasificación de Timbuense. Foto: Pablo Busso.Lautaro Castro, clave en la clasificación de Timbuense. Foto: Pablo Busso.
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Tras la igualdad 1-1 entre Maciel y Timbuense en el partido de vuelta de la segunda fase de la Copa Santa Fe, Castro analizó el partido y afirmó: “Tenemos unos huevos terribles, sabíamos que iba a estar complicado en esta cancha pese a la ventaja que teníamos. Lo supimos aguantar, golpeamos primero y luchando nos pudimos llevar la clasificación”.

En referencia al desarrollo del partido, añadió: “Siempre tratamos de imponer nuestro juego, se nos complicó un poco por momentos pero al final lo supimos sobrellevar”.

Timbuense avanzó y será rival de Las Parejas. Foto: Pablo Busso.Timbuense avanzó y será rival de Las Parejas. Foto: Pablo Busso.

Haciendo alusión a las virtudes del Indio, el número 8 sostuvo: “Este equipo se sabe sobreponer a cada situación, a pesar del malestar que hay por no haber hecho un gran apertura en la Liga Totorense, pudimos salir adelante”.

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Finalmente, el volante destacó la relevancia que se le da al certamen y sentenció: “Le damos muchísima importancia a la Copa Santa Fe, la vamos a pelear a todo o nada”. Cabe destacar que Timbuense disputará la siguiente ronda ante Sportivo Las Parejas.

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