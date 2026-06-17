Liga Santafesina de Fútbol

Apertura con adelantos: juegan el líder y sus perseguidores en una fecha clave

La decimocuarta jornada de la Copa Sanatorio Garay tendrá este miércoles cuatro partidos adelantados debido a la participación de varios equipos liguistas en una nueva instancia de la Copa Santa Fe. La Perla del Oeste, líder del campeonato, visitará a Náutico El Quillá, mientras que sus escoltas intentarán aprovechar la ocasión para descontar diferencias en la tabla.