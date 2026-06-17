La Liga Santafesina de Fútbol comenzará a disputar este miércoles una parte importante de la fecha 14 del Torneo Apertura de Primera División, Copa Sanatorio Garay.
Apertura con adelantos: juegan el líder y sus perseguidores en una fecha clave
La decimocuarta jornada de la Copa Sanatorio Garay tendrá este miércoles cuatro partidos adelantados debido a la participación de varios equipos liguistas en una nueva instancia de la Copa Santa Fe. La Perla del Oeste, líder del campeonato, visitará a Náutico El Quillá, mientras que sus escoltas intentarán aprovechar la ocasión para descontar diferencias en la tabla.
La programación anticipada responde a la participación de varios clubes en la próxima ronda de la Copa Santa Fe, competencia que volverá a tener como protagonistas a instituciones de la casa madre santafesina durante el próximo fin de semana.
La Perla afronta una exigente visita al Parque del Sur
Sin dudas, la atención principal estará centrada en el Parque del Sur, donde Náutico El Quillá recibirá a La Perla del Oeste desde las 21. El conjunto de Recreo llega a este compromiso defendiendo el liderazgo del certamen y con la obligación de sostener la ventaja conseguida tras una destacada campaña que lo mantiene en lo más alto de las posiciones.
La Perla sabe que cada jornada representa una final en esta etapa del campeonato. Con varios equipos siguiendo de cerca sus pasos, sumar fuera de casa se transforma en un objetivo fundamental para continuar dependiendo exclusivamente de sus propios resultados.
Del otro lado estará El Quillá, un rival siempre complicado en su escenario y que buscará hacerse fuerte ante uno de los grandes protagonistas del torneo.
El encuentro será controlado por Maximiliano Manduca, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en uno de los cruces más atractivos de la jornada.
Los escoltas quieren presionar al líder
Mientras el puntero afronta una salida exigente, sus inmediatos perseguidores tendrán la posibilidad de ejercer presión y acercarse en la lucha por el título.
En San Justo habrá doble actividad y dos encuentros que prometen emociones. Desde las 21, Colón de San Justo será local frente a Ciclón Norte con arbitraje de Juan Bonnín. El conjunto rojiblanco necesita una victoria para mantenerse en la conversación grande del campeonato y seguir alimentando sus aspiraciones de pelear hasta las últimas fechas.
A la misma hora, pero en el Portón del Norte, Sanjustino recibirá a Colón de Santa Fe bajo el control de Nicolás Mottier. El Matador llega con la intención de seguir sumando puntos importantes y aprovechar cualquier traspié de quienes lo preceden en la tabla para reducir distancias.
La programación de adelantos se completará a las 21.30 con el duelo entre Deportivo Santa Rosa y Ciclón Racing, partido que se disputará en cancha de Nobleza y contará con el arbitraje de Ángel Cristoforato.
Ambos equipos buscarán cerrar la noche con una victoria que les permita mejorar su posición en el campeonato y encarar con mayor confianza la recta decisiva del Apertura.
La fecha 14 aparece como una jornada de gran importancia dentro de la Copa Sanatorio Garay. Con el líder exponiendo su condición fuera de casa y los escoltas atentos a cualquier oportunidad para descontar terreno, los adelantos de este miércoles pueden comenzar a marcar el rumbo de un campeonato que se presenta cada vez más apasionante.
La expectativa es alta en los distintos escenarios, donde los equipos buscarán sumar tres puntos de enorme valor pensando en sus objetivos inmediatos.
Mientras algunos pretenden consolidarse en la pelea por el título, otros intentan escalar posiciones y cerrar la primera parte de la temporada con una imagen positiva. Lo cierto es que la Liga Santafesina volverá a ofrecer una noche cargada de fútbol, emociones y puntos determinantes en la carrera por la corona del Torneo Apertura 2026.