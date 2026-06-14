Historias que no son mías

Ariel Correa, el árbitro que hizo del reglamento una forma de vida

Respetado por colegas, admirado por muchos y cuestionado por quienes no comparten sus decisiones, Ariel Correa se transformó en una referencia ineludible del arbitraje santafesino. Con una trayectoria construida sobre la experiencia, la personalidad y el apego absoluto a las reglas del juego, el juez principal atraviesa una etapa de plenitud profesional mientras comienza a vislumbrar el tramo final de una carrera que dejó una huella profunda en la Liga Santafesina de Fútbol.