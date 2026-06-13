La Copa Santa Fe de fútbol femenino continúa entregando encuentros vibrantes y uno de ellos tuvo como protagonistas a Colón y El Quillá, dos de los 3 representantes de Liga Santafesina que seguían en competencia. En la cancha auxiliar del predio sabalero, ambos equipos protagonizaron un atractivo empate 2 a 2 que reflejó con justicia la paridad observada a lo largo de los noventa minutos.
Colón sufrió, luchó y avanzó por penales a los cuartos de final
Las sabaleras igualaron 2 a 2 con El Quillá en un partido muy disputado y lograron la clasificación desde los doce pasos al imponerse por 4 a 3. La serie dejó emociones, buen fútbol y una definición cargada de tensión en la cancha auxiliar rojinegra. Espera por el ganador de Atlético San Jorge y su homónimo de Rafaela.
Desde el comienzo, el encuentro mostró a dos conjuntos decididos a buscar la clasificación. Colón intentó hacerse fuerte con la posesión y el apoyo de su gente, mientras que El Quillá respondió con intensidad, orden táctico y rápidas transiciones ofensivas. El desarrollo fue cambiante, con momentos favorables para cada equipo y situaciones de peligro en ambas áreas.
La igualdad final dejó en claro que ninguno de los dos merecía despedirse de la competencia antes de tiempo. Sin embargo, el reglamento establecía una definición por penales para determinar quién seguiría en carrera en el certamen provincial.
El partido mantuvo la atención del público hasta el último instante. La entrega de las jugadoras, el compromiso colectivo y la búsqueda permanente del arco rival convirtieron al encuentro en uno de los más atractivos de la jornada. Tanto Colón como El Quillá exhibieron argumentos futbolísticos para aspirar a la clasificación, aunque solamente uno podía continuar en la competencia.
La clasificación llegó desde los doce pasos
La tensión se trasladó entonces a la definición por penales, donde cada ejecución adquirió un valor determinante. Allí apareció la serenidad de Colón para quedarse con la serie por 4 a 3 y celebrar el pasaje a la siguiente instancia de la Copa Santa Fe.
Para el conjunto rojinegro convirtieron Dana Santa Cruz, Martina Pucheta, Norali Rodríguez y Lourdes Largeaud, mientras que Sofía Carrizo no pudo transformar su remate en gol.
Por el lado de El Quillá anotaron Camila Scurato, Azul Gómez y Gianela González. En cambio, Rosalía Ruiz Díaz y Ruth Arce no lograron vencer la resistencia rival, situación que terminó inclinando la balanza a favor de las sabaleras.
La victoria fue celebrada con intensidad por las jugadoras y el cuerpo técnico de Colón, conscientes de que habían superado una prueba exigente ante un adversario de gran nivel competitivo. El Quillá, por su parte, se retiró con la frente en alto después de ofrecer una actuación muy sólida y de llevar la definición al límite.
Con este resultado, Colón continúa su recorrido en la Copa Santa Fe femenina y mantiene intacta la ilusión de seguir avanzando en uno de los torneos más importantes del calendario provincial.
El triunfo no fue sencillo, pero justamente por eso adquiere un valor especial. Las sabaleras demostraron carácter en los momentos decisivos y encontraron en la tanda de penales el camino hacia una clasificación que se construyó a partir del esfuerzo, la concentración y la convicción.
Lo que viene
La Copa Santa Fe sigue adelante y Colón ya piensa en el próximo desafío, con la confianza renovada luego de una tarde en la que debió luchar hasta el último disparo para continuar soñando con llegar cada vez más lejos en la competencia.
El rival del sabalero se conocerá el próximo lunes tras los 80 minutos de revancha que jugarán en San Jorge los equipos de Atlético y su homónimo de Rafaela. En la ida en la perla del oeste, las uruguayas ganaron cómodamente y por 3 a 0, por lo que tienen un pie y medio entre los 8 mejores de esta Copa Santa Fe.