Copa Santa Fe

Colón sufrió, luchó y avanzó por penales a los cuartos de final

Las sabaleras igualaron 2 a 2 con El Quillá en un partido muy disputado y lograron la clasificación desde los doce pasos al imponerse por 4 a 3. La serie dejó emociones, buen fútbol y una definición cargada de tensión en la cancha auxiliar rojinegra. Espera por el ganador de Atlético San Jorge y su homónimo de Rafaela.