Copa Santa Fe

Fútbol femenino, pádel y golf animan la agenda durante el fin de semana largo

La competencia provincial tendrá actividad en tres disciplinas y continuará consolidándose como el evento deportivo más federal de Santa Fe. Impulsada por el Gobierno Provincial con el acompañamiento de Lotería de Santa Fe, desplegará encuentros y torneos en distintas localidades del territorio santafesino.