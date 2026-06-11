A las 21 del miércoles el árbitro Luciano Arceito, de buena actuación, pitó el comienzo del partido entre Racing Club, de Reconquista, y Defensores de La Costa, de Avellaneda, válido por ida de octavos de final de la Copa Santa Fe de Fútbol Femenino y jugado en el Fortín Académico.
Racing Club y La Costa jugaron un partido intenso al que el empate le sentó bien
Por octavos de final de la Copa Santa Fe igualaron 0 a 0 en Reconquista. La revancha será en Avellaneda.
De arranque, la Academia se plantó mejor en el campo y fue a buscar desnivelar el partido, pero transcurridos 10 minutos de la primera etapa La Costa emparejó el trámite dando paso a un partido trabado en el medio, jugado con intensidad por ambos equipos.
Se fueron al descanso sin goles y ya en el suplemento las jugadoras no se guardaron nada, redondeando un cotejo que pudo ser para cualquiera de los dos, con ocasiones de gol en ambas áreas.
Finalmente, el empate les sentó bien a los dos y el pase a cuartos de final se definirá en el Bajo Vénica, donde La Costa hace de local.
Tras el empate sin goles ante Racing Club por la Copa Santa Fe 2026, los entrenadores de Defensores de La Costa, Claudia Ruda y Fernando Villán, analizaron el desarrollo del encuentro y se mostraron conformes con el resultado obtenido como visitantes.
Serie abierta
Al término de las acciones, Fernando Villán, DT de La Costa en dupla con Claudia Ruda, destacó que fue un partido intenso y reconoció el esfuerzo realizado por ambos equipos.
"La verdad que para mí fue un lindo partido. Dentro de todo, la cancha no está en muy buen estado. Nosotros no le vamos a poner excusas a la cancha, pero creo que en otra cancha podemos hacer otra cosa, un mejor juego".
El entrenador también valoró el planteo de Racing Club, que presionó durante gran parte del encuentro. "No vamos a descartar la presión que metió Racing continuamente los 80 minutos. Creo que eso nos complicó un poco".
Además, señaló que la expulsión sufrida por su equipo condicionó el desarrollo del juego, aunque consideró que pudieron haberse llevado algo más. "Después quedamos con una menos. Fueron malas decisiones porque podíamos haber terminado una arriba si tomábamos buenas decisiones con diez jugadoras".
Pese a ello, remarcó que la serie continúa abierta y que ahora tendrán la ventaja de definir en condición de local. "Lindo partido. Quedan 80 minutos de vuelta en nuestra casa, así que veremos qué pasa".
Consultado sobre la conformación del plantel respecto del año pasado, Villán explicó que la base se mantiene prácticamente intacta. "Es el mismo equipo. Se sumaron un par de chicas”.
Resultado justo
Tras el empate sin goles ante Defensores de La Costa por la Copa Santa Fe, el director técnico de Racing Club de Reconquista, Miguel "Terri" Olmedo, analizó el encuentro y destacó la intensidad con la que se jugó el partido.
"Más o menos como se esperaba. Fue un partido intenso de los dos equipos. Lógicamente, ambos buscamos la victoria", señaló el entrenador.
Olmedo consideró que tanto Racing como Defensores de La Costa mostraron solidez en el campo de juego y que el desarrollo fue muy equilibrado. "Creo que los dos estamos bien parados, así que era sabido que se iba a dar un partido de estas características", expresó.
En cuanto al resultado, el DT entendió que la igualdad reflejó lo ocurrido durante los 80 minutos. "Para mí, el que hacía el gol ganaba. Tuvieron ocasiones los dos equipos y el empate le sienta bien al partido", afirmó.
Finalmente, reiteró su análisis sobre la paridad del encuentro: "Por eso digo que el empate estuvo bien. Si alguno convertía, seguramente se llevaba la victoria".
Síntesis
Estadio: Racing Club de Reconquista
- Racing Club (0): Martínez, Antonella Evelin, Martínez, Angélica Beatriz; Gómez, Graciela Itatí, Vallejos, Ayelén Yanina, Pinedo Abigail Melani, Canete Marianela, Sánchez Karen Agustina, Duarte Erica Cintia, Galeano Luana Jasmín, Alegre Camila Magalí, Pereyra Fiorela Sofía (fi).
DT: Olmedo Miguel Ángel
- Defensores de La Costa (0): Alegre Giuliana Ailen, Molina Tamara Luz, Acosta Viviana Ema, Aquino Yamila Gisela, Sandoval Brenda Macarena, Ortiz Daiana Rocío, Barbona Eliana Pilar, Silvestri Aldana, Benítez Agustina, Badoni Daiana Beatriz, Ruda Maira José (fi).
Expulsada: Silvestri Aldana, en el ST, por protesta desmedida.
DT: Ruda Claudia y Villán Fernando
- Árbitro: Arceito Luciano
Resultado final: Racing Club 0 – 0 Defensores de La Costa.