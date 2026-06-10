Por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Santa Fe Femenina de Fútbol, ADIUR venció 1-0 a Newell’s y llega con una mínima ventaja a la revancha.
Mailén Lista Fernández, DT de ADIUR: “La revancha va a ser un partido durísimo”
La directora técnica de las Naranjas palpitó el cruce con Newell’s del próximo domingo por la vuelta de los octavos de final del torneo provincial.
El próximo domingo, desde las 17 y en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa, predio de la Lepra, los equipos rosarinos disputarán el cruce de vuelta y definirán el clasificado a los cuartos de final del torneo provincial.
En la previa a dicho enfrentamiento, Mailén Lista Fernández, entrenadora de las Naranjas, dialogó con El Litoral y destacó que “va a ser un partido durísimo”.
"No tenemos nada regalado"
“Sabemos que no tenemos nada regalado, que va a ser un partido durísimo. Somos los dos equipos que en los últimos 2 años definieron los campeonatos de Rosarina”, destacó.
La directora técnica de ADIUR se refiere a lo parejo de la llave, no sólo por el resultado, sino porque ambos equipos vienen siendo protagonistas en 2024 y 2025 de la Liga local.
Por eso, destacó que el partido de ida fue “duro” y de mucho desgaste “físico y mental” •
La DT de las Naranjas afirmó: “Fue un partido duro, con mucho desgaste físico y mental también porque estuvimos los 80 minutos muy concentradas. Por momentos fue parejo, pero tuvimos varias llegadas al arco rival. El equipo respondió muy bien”.
Lo que viene
Consultada sobre cómo se trabaja pensando en la definición del domingo en Bella Vista, Lista Fernández, destacó: “Con las mismas ganas y el mismo compromiso que tiene este gran equipo. Analizando el partido, corrigiendo algunas cosas, pero enfocadas en nuestro juego”.