En Rosario

El primero, para las Naranjas: ADIUR le ganó a Newell’s en el partido de ida de Copa Santa Fe

El elenco del Viaducto se impuso por la mínima ante la Lepra en el cruce de ida de los octavos de final y la serie se definirá en Bella Vista. Maira Sánchez convirtió el único tanto de la formación local.