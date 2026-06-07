Los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Santa Fe de fútbol femenino pusieron primera este fin de semana y en uno de los cruces rosarinos, se enfrentaron ADIUR y Newell’s.
El primero, para las Naranjas: ADIUR le ganó a Newell’s en el partido de ida de Copa Santa Fe
El elenco del Viaducto se impuso por la mínima ante la Lepra en el cruce de ida de los octavos de final y la serie se definirá en Bella Vista. Maira Sánchez convirtió el único tanto de la formación local.
El partido, disputado en cancha de las Naranjas este domingo, terminó 1-0 a favor de las locales. Maira Sánchez fue la autora del único tanto de la jornada, que terminó bajo la lluvia.
Desde temprano, hinchas locales y visitantes se acercaron a la cancha ubicada en el Viaducto Avellaneda para presenciar el primer cruce entre los equipos rosarinos.
ADIUR, que ya tiene un recorrido en el certamen organizado por el Gobierno provincial y que consiguió el subcampeonato en 2024, fue local ante la Lepra, que está compitiendo por primera vez.
En uno de los cruces más parejos del certamen, los equipos no pudieron sacarse ventaja en los primeros 45 minutos disputados y todo se definió en la segunda parte.
Maira Sánchez fue la encargada de anotar el único tanto de la lluviosa tarde para las dirigidas por Mailen Lista Fernández.
Cómo llegaron
ADIUR accedió a los octavos de final tras eliminar en la primera fase a Barrio Quinta de Capitán Bermúdez, luego de caer 2-0 en la ida y golear 8-0 en la vuelta como local.
Newell’s, en tanto, terminó la llave con un 5-0 ante Sportivo Matienzo de Pujato. En la ida en Rosario fue 1-0 y en la vuelta, en el predio Lionel Scaloni, se despachó con un contundente 4-0.
Se define en Bella Vista
Con la ventaja mínima en la llave, ADIUR visitará a Newell’s el próximo fin de semana en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa, la casa de la Lepra, con horario y día a confirmar.
Síntesis
ADIUR (1): Damaris González, Lara Varrenti, Maira Sanchez, Ailen Rodríguez, Sofia Tedesco, Bianca Gazzaniga, María Sol Vázquez, Camila Siliberto, Emilia Boccalini, Antonella Amici, Tania Genovar. Suplentes: Yanina Perrino, Priscila Calabrese, Maira Sánchez, Camila Pajello, Carmela Maccarone, Sofia Arceo, Josefina Luppi. DT: Mailen Lista Fernandez.
Newell’s (0): Natasha Piedrabuena, Candela Gioda, Zoe Lucero, Emilia Huber, Gianella Gallegos, Candela Caballero, Violeta Sejas, Antonela Chazarreta, Lara Díaz Delfino, Clarisa Paolorossi, Raquel Franco. Suplentes: Rocío Acevedo, Analía Pinkala Medina, Pilar Pira, Celeste Leguizamón, Auril Fernández, María Celeste Lerduna. DT: Octavio Larrea.
Árbitras: Belen Pereira. ASIST 1: Yamila Flores. ASIST 2: Solange Zapata.
Gol: Maira Sánchez.