Copa Santa Fe

Los Andes de Alcorta se impuso en Bigand y avanzó de fase

Fue por 3 tantos contra 0 ante Independiente con goles de Juan López, Martín Isanta y Facundo Fabiani para sellar el 4 a 1 en el global. Su rival en la próxima etapa será Godeken. Atlético San Jorge y Arteaga FC ganaron y completaron el cuadro de la tercera ronda.