Tras el empate 1-1 en la ida en tierras alcorteras, los dos representantes de la Liga Deportiva del Sur, Independiente de Bigand y Los Andes de Alcorta, volvían a verse las caras este miércoles, esta vez en el Estadio Julio Noguera.
Los Andes de Alcorta se impuso en Bigand y avanzó de fase
Fue por 3 tantos contra 0 ante Independiente con goles de Juan López, Martín Isanta y Facundo Fabiani para sellar el 4 a 1 en el global. Su rival en la próxima etapa será Godeken. Atlético San Jorge y Arteaga FC ganaron y completaron el cuadro de la tercera ronda.
Ambos tenían como premisa lograr una ventaja que signifique el avance a la siguiente ronda de la Copa Santa Fe de fútbol masculino. El que comenzó tomando las riendas del juego y también del resultado fue el conjunto visitante.
A los 21 minutos de juego un centro derivaría en la cabeza de Juan López, quien con un certero testarazo colocaría el balón contra la parte interior del palo derecho, convirtiendo así el primer tanto de la noche. Finalizando la primera etapa con un 1-0.
Ya en el complemento, el equipo de Scampino no daría tiempo a la reacción y conseguiría aumentar la ventaja en el marcador a los 6 minutos, momento en el cual Martín Isanta por el sector derecho recibió sólo en el área y definió cruzado, anotando el 2-0 parcial.
Posteriormente, a los 39 minutos de la segunda etapa, los Lanudos volverían a sumar cifras al tanteador, tras un córner ejecutado por el propio Isanta, fue Facundo Fabiani quien conectó un firme cabezazo, sellando así el 3-0 que aseguró la clasificación a la siguiente fase, donde enfrentarán a S. y D. Godeken.
Atlético San Jorge y Arteaga FC, clasificados
En simultáneo con la victoria y clasificación de Los Andes en Bigand, se disputaron anoche los otros dos compromisos de revancha de esta segunda fase de la Copa Santa Fe de fútbol masculino.
En la ciudad de San Jorge, Atlético ratificó la ventaja conseguida en el choque de ida en Carcarañá y goleó 3 a 0 para, con un global de 6 a 1, instalarse en la tercera ronda. El rival del "uruguayo" será nada menos que el Leones FC de Rosario, el equipo de la familia Messi que hace su estreno en el certamen provincial.
Por su parte y en Chañar Ladeado, el que dio el golpe fue el representativo de Arteaga FC, que superó 2 a 1 a Independiente y terminó celebrando a domicilio por el mismo marcador en el global.
En la continuidad de su participación en la Copa Santa Fe, Arteaga se las verá con Centenario de San José de la Esquina, vigente bicampeón de la Copa Federación y que fuera finalista de este certamen en la edición 2025.
La síntesis
INDEPENDIENTE (BIGAND): José Galetti; Bruno Di Marco, Tomás Pérez, Emanuel Boniazio; Matías Bolatti, David Dituro, Fernando Ciarroca, Alan González; Nicolás Giampaoli, Leonel López, Líber Pellegrini.
Suplentes: Juan Santillán, Ciro Senator, Cristóbal Laucero, Tiziano Pavia, Facundo Mozzi, Francisco Rivanegra, Manuel Aguirre.
DT.: Germán Gallo.
LOS ANDES (ALCORTA): Santiago Salto; Ignacio Gutiérrez, Facundo Cardinale, Juan Chianea, Facundo Fabiani; Juan Cantarini; Lucas Zancocchia, Martín Isanta, Yoel Crevacuore, Moreno Sneider; Juan López.
Suplentes: Luciano Román, Agustín Marone, Ignacio Pereira, Francisco Goette, Emiliano Bava, Nicolás Riguetto, Gabriel Giaco.
DT.: Abel Scampino.
ÁRBITROS: Diego Saracho, Juan Orellana, Facundo Corraz.
GOLES: Juan López, Martín Isanta, Facundo Fabiani (LA).
INCIDENCIA: Expulsado L. López (IB).