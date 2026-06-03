La natación se tiró a la pileta en el marco de la ambiciosa Copa Santa Fe 2026, que cuenta con el apoyo de Lotería de Santa Fe, además de la fiscalización y organización de la Federación Rosario Natación (FRN) y la Federación Santafesina de Natación (FESANA).
Copa Santa Fe: casi 400 nadadores en la pileta de Sportivo Las Parejas
Se completó la etapa regional y fue el turno de la zona sur que supervisa la Federación Rosario Natación. Antes, FESANA había arrancado el año en Reconquista. La etapa final, con escenario a confirmar, determinará a los mejores de la disciplina provincial.
En el hermoso espejo de agua del Sportivo Atlético Las Parejas con su icónico natatorio de 25 metros y seis andariveles comenzó la jornada con las pruebas de fondo de 800 metros estilo libre. Entre las mujeres de 14 y 15 años, Elena San Martín, del Club de Regatas Rosario, logró la victoria con un tiempo de 9:20.92. Detrás de ella finalizaron Julia Calvino, del Club Náutico Sportivo Avellaneda, y Anu Ocampo Dupuy, del Club Atlético Argentino.
En la categoría juvenil femenina (16 a 18 años), Lucila Bambozzi, representante del Club de Regatas Rosario, obtuvo el primer puesto con un registro de 9:23.23. Entre las nadadoras de categoría absoluta, Natalia Suárez Monaco, de Echesortu Foot Ball Club, se quedó con el triunfo al completar la prueba en 9:16.63, seguida por Camila Maselli y Giuliana Andreucetti.
En la rama masculina, Lautaro Castricini ganó los 800 metros libre de la categoría 14 y 15 años con un tiempo de 9:28.52. En juveniles, Joaquín Costoya fue el vencedor con 8:57.19, mientras que Martín Lentini se impuso en la categoría absoluta con una marca de 8:46.57.
La actividad continuó con los 200 metros pecho. En niñas de 12 y 13 años, Lucía Mujica Vitterbo consiguió el primer puesto con un tiempo de 3:11.35. Sofía Almada ocupó la segunda posición y Valentina Cuvertino completó el podio. También se destacaron Giuliana Cosimano y Martina Maciel, quienes finalizaron entre las cinco mejores.
Entre las mujeres de 14 y 15 años, Kiara Hurt, de Echesortu Foot Ball Club, obtuvo la victoria con una marca de 2:51.45. Zoe Malochwiej finalizó segunda y Paloma Pollacchi tercera. En la categoría juvenil femenina, Violeta Charras se adjudicó el primer puesto con un tiempo de 2:53.04.
En los 200 metros pecho masculinos, Bautista Mujica fue el ganador de la categoría 14 y 15 años con un registro de 2:41.88. Lo escoltaron Tobías Sánchez y Sebastián Gómez. Entre los juveniles, Joaquín Giovacchini consiguió el triunfo con 2:28.62, seguido por Mateo Ortolán y Matías Franco. En la categoría absoluta, Mateo Todoroff logró la victoria con un tiempo de 2:28.80.
La jornada prosiguió con las pruebas de velocidad en 50 metros libre. Entre las niñas de 10 y 11 años, Pilar Carlucci se quedó con el primer lugar con una marca de 33.50 segundos. Lisa Hanlon fue segunda y Amelia Caraffa tercera.
En la categoría de 12 y 13 años, Delfina Mason obtuvo la victoria con un tiempo de 30.78 segundos. Sofía Almada finalizó en la segunda posición y Luna Corba Rodríguez ocupó el tercer puesto. También se destacaron Justina Torres y Ariana Luduena, quienes completaron los primeros cinco lugares.
Entre las mujeres de 14 y 15 años, Amira Costacurta se impuso con una marca de 28.52 segundos. Valentina Solano y Camila López completaron el podio. En juveniles, Emilia Bisio consiguió la victoria con un tiempo de 27.48 segundos, mientras que en la categoría absoluta la ganadora fue María Arbilla con 28.20 segundos.
En los 50 metros libre masculinos para niños de 10 y 11 años, Ciro Forlla se quedó con el primer puesto. Lo siguieron Matteo Racamato de Paul y Santino Buttice. Ignacio Cabral, representante de Sportivo Atlético Club Las Parejas, finalizó en la octava posición.
En la categoría masculina de 12 y 13 años, Valentino Mujica obtuvo el triunfo con un tiempo de 28.23 segundos. Vitto Sánchez Vuadens y Iñaki Zunzunegui completaron el podio. La prueba reunió una amplia participación de jóvenes nadadores de distintos clubes de la provincia.
La competencia continuó con las pruebas de 50 metros libre para varones. En la categoría de 14 y 15 años, Nicolás Bernal, del Club Atlético Provincial, se quedó con la victoria al registrar 24.69 segundos. Matías Farto, del Club de Regatas Rosario, ocupó el segundo lugar y Emilio Moreno Prece, de Sociedad Tiro Suizo Rosario, completó el podio. También tuvieron destacadas actuaciones Alessio Danieli y Tobías Sánchez.
Entre los juveniles de 16 a 18 años, Máximo Ragni obtuvo el primer puesto con un tiempo de 25.12 segundos. Tomás Coria finalizó segundo y Julián Aguilera tercero. Hassan Servin, Octavio Peralta y Lucca Pagano completaron las principales posiciones de la prueba.
En la categoría absoluta masculina de 50 metros libre, Matías Martino logró el triunfo con una marca de 24.12 segundos. Facundo Frate ocupó el segundo lugar y Lautaro Peralta el tercero. También sumaron puntos Lucio Cardamone, José Luis Gorandi Marmol y Mateo Saucedo.
Posteriormente se desarrollaron los 100 metros espalda femeninos. En niñas de 10 y 11 años, Renata Giménez obtuvo la victoria con un tiempo de 1:21.22. María Sassano fue segunda y Lucila Figueras Secreto tercera. Catalina Garnica, Isabel Fernández y Selena Parisi completaron las principales posiciones.
En la categoría de 12 y 13 años, Juana Torres dominó la prueba con una marca de 1:10.90. Emilia Baer y María Camposarcuno ocuparon el segundo y tercer puesto respectivamente. También se destacaron Isabella Menichelli, Indira Valvason, Trinidad Bournissaint y Julia Caccamo.
Entre las mujeres de 14 y 15 años, Elena San Martín volvió a destacarse al quedarse con el primer lugar con un tiempo de 1:05.94. Alfonsina Cekada fue segunda y Bianca Martín Oviedo tercera. Aitana Galimberti y Zoe Malochwiej completaron los cinco primeros puestos.
En juveniles de 16 a 18 años, Emilia Bisio consiguió una nueva victoria al registrar 1:05.57. Martina Linares Larobina y Mora Sapiña completaron el podio. En la categoría absoluta, María Arbilla ganó con un tiempo de 1:06.51, seguida por Giuliana Andreucetti y Micaela Minoura.
La actividad masculina en los 100 metros espalda comenzó con la categoría de 10 y 11 años, donde Federico Gómez Befalco obtuvo el triunfo con una marca de 1:40.10. En los niños de 12 y 13 años, Laureano González Robledo logró el primer puesto con un tiempo de 1:07.97. Vitto Sánchez Vuadens fue segundo e Ignacio Zacco tercero. Felipe González, Mateo Almada y Benjamín Franchini también finalizaron entre los mejores clasificados.
En la categoría masculina de 14 y 15 años, Emilio Moreno Prece consiguió la victoria con una marca de 1:05.18. Nicolás Frickx ocupó el segundo lugar y Tiziano Torsegno el tercero. Mateo Esposito y Valentino Pacheco completaron las posiciones destacadas.
Entre los juveniles de 16 a 18 años, Julián Juárez obtuvo el primer puesto con un tiempo de 58.42 segundos. Pedro Mayor y Valentín Collomb completaron el podio. También sumaron puntos Máximo Quiroga, Agustín Gallardo y Thiago Crichigno. En la categoría absoluta masculina, Tomás Zanon se quedó con la victoria con una marca de 57.00 segundos. Franco Medina finalizó segundo y Lautaro Peralta tercero.
La octava página concluyó con el inicio de las pruebas de 200 metros mariposa. En la categoría femenina de 12 y 13 años, Ariana Luduena obtuvo el triunfo al completar la distancia en 3:05.00, sumando importantes puntos para el Club Atlético Totoras Juniors.
La jornada continuó con las pruebas de 200 metros mariposa. En la categoría femenina de 14 y 15 años, Amira Costacurta, del Club Náutico Sportivo Avellaneda, se quedó con la victoria al registrar un tiempo de 2:37.43. Nina Dlugovitzky ocupó el segundo lugar y Kiara Hurt completó el podio. También tuvieron destacadas actuaciones Anu Ocampo Dupuy, Bianca Martín Oviedo y Julia Haddad.
Entre las juveniles de 16 a 18 años, Jazmín Peralta fue la ganadora con una marca de 2:32.27. Violeta Charras finalizó en la segunda posición y Lena Palatnik en la tercera. En la categoría absoluta femenina, Natalia Suárez Monaco volvió a destacarse al imponerse con un tiempo de 2:21.22. Angela Simone ocupó el segundo puesto y Sofía Maidana el tercero.
La rama masculina también tuvo acción en los 200 metros mariposa. En la categoría de 14 y 15 años, Lucas Provenzano obtuvo la victoria con una marca de 2:44.62, seguido por Gregorio Simili. Entre los juveniles de 16 a 18 años, Lucas Martino se quedó con el triunfo al completar la prueba en 2:10.31. Fabricio Stip Masin ocupó el segundo lugar y Santino Borace el tercero. También finalizaron entre los mejores Juan Roura, Ángel Baigorria y Agustín Di Pompo. En la categoría absoluta masculina, Lucas Domínguez consiguió el primer puesto con un tiempo de 2:08.97, mientras que Marcelo Magro finalizó en la segunda posición.
Posteriormente se disputaron los 100 metros libre femeninos. En niñas de 10 y 11 años, Pilar Carlucci volvió a subir a lo más alto del podio con una marca de 1:13.92. María Pía Tocchetti fue segunda y Lis Vigetti tercera. Lourdes Pereyra Soto y Amelia Caraffa completaron las cinco primeras posiciones.
En la categoría de 12 y 13 años, Luna Corba Rodríguez obtuvo el triunfo con un tiempo de 1:07.32. Delfina Mason y Justina Torres completaron el podio. También se destacaron Emilia Baer, Brianna Monserrat y Julia Caccamo.
Entre las mujeres de 14 y 15 años, Valentina Solano se quedó con el primer puesto al registrar 1:01.39. Camila López finalizó segunda y Julia Calvino tercera. Paloma Pollacchi y Martina Gómez completaron las principales posiciones.
En la categoría juvenil femenina, Emilia Bisio sumó una nueva victoria con un tiempo de 1:00.16. Lucila Bambozzi ocupó el segundo lugar y Paloma Perrin Turenne el tercero. Dentro de la categoría absoluta femenina, Catalina Pardini fue la única participante y obtuvo el primer puesto con una marca de 1:07.80.
La competencia continuó con los 100 metros libre masculinos. En niños de 10 y 11 años, Ciro Forlla consiguió una nueva victoria con un tiempo de 1:15.55. Santino Buttice finalizó segundo y Matteo Racamato de Paul tercero. Ignacio Cabral ocupó la séptima posición. En la categoría de 12 y 13 años, Valentino Mujica fue el ganador con una excelente marca de 59.89 segundos, siendo el único nadador de la categoría en bajar del minuto. Vitto Sánchez Vuadens y Iñaki Zunzunegui completaron el podio. También tuvieron destacadas actuaciones Mateo Almada, Ignacio Zacco y Nicolás Sarasibar.
Entre los varones de 14 y 15 años, Nicolás Bernal obtuvo el triunfo con un tiempo de 54.65 segundos. Lautaro Castricini fue segundo y Santino Cantero tercero. Gregorio Simili y Alessio Danieli completaron los cinco primeros lugares.
En la categoría juvenil masculina de 16 a 18 años, Máximo Ragni volvió a destacarse al quedarse con la victoria con una marca de 55.01 segundos. Tomás Coria fue segundo y Joaquín Clabel tercero. También sumaron puntos Joaquín Costoya, Álvaro Peralta y Joaquín Giovacchini. En la categoría absoluta masculina, Matías Martino obtuvo un nuevo triunfo al registrar 53.16 segundos. Facundo Frate ocupó la segunda posición y Tomás Zanon completó el podio.
La última parte de la jornada estuvo dedicada principalmente a las pruebas de 50 metros espalda y a las competencias adaptadas. En la categoría femenina de 10 y 11 años de 50 metros espalda, Renata Giménez, del Club Náutico Sportivo Avellaneda, obtuvo una nueva victoria al registrar un tiempo de 37.51 segundos. María Sassano finalizó segunda y Lis Vigetti tercera. También se destacaron María Pía Tocchetti, Amelia Caraffa, Irene Cekada y Lisa Otero, quienes sumaron importantes puntos para sus clubes.
Entre las niñas de 12 y 13 años, el triunfo fue para Inés Torres Juana, representante de Sociedad Tiro Suizo Rosario, con una marca de 32.67 segundos. María E. Camposarcuno ocupó el segundo lugar y Isabella Menichelli el tercero. Completaron las principales posiciones Torti Julia, Josefina Torsegno, Inés San Martín y Julieta Gaviola.
La prueba femenina de 14 y 15 años tuvo como ganadora a Alfonsina Cekada, de La Barra Olímpica de Arroyo Seco, quien se impuso con un tiempo de 31.53 segundos. Aitana Galimberti, Olivia Cocconi y Pilar Forlla completaron el podio. También se ubicaron entre las mejores Julia Sperling, María C. González y Sofía Páez.
En la categoría juvenil femenina (16 a 18 años), Emilia Bisio volvió a demostrar su gran nivel competitivo al quedarse con el primer puesto gracias a una marca de 30.26 segundos. Lucila Rosas Maldovitti fue segunda y Martina Linares Larobina tercera. Maia Coria y Morena Sapiña completaron los cinco primeros lugares.
Entre las mujeres de categoría absoluta, María Arbilla obtuvo la victoria con un registro de 30.62 segundos. Sofía Maidana ocupó el segundo lugar y Micaela Minoura el tercero.
La actividad masculina comenzó con los 50 metros espalda para niños de 10 y 11 años. Benicio Buera, del Club Atlético Fisherton, consiguió la victoria con una marca de 39.73 segundos. Ciro Forlla finalizó segundo y Manuel Porcel de Peralta tercero. También tuvieron destacadas actuaciones Lautaro Larrea, Federico Gómez Befalco y Francesco Monaco.
En la categoría masculina de 12 y 13 años, Laureano González Robledo, de Echesortu Foot Ball Club, se quedó con el triunfo con un tiempo de 31.96 segundos. Vitto Sánchez Vuadens ocupó el segundo lugar y Bautista Ybalo el tercero. Felipe Cainelli, Amauri Dos Santos y Franco Crespi también finalizaron entre los mejores clasificados.
La prueba de 14 y 15 años fue ganada por Nicolás Frickx, de Nadando Escuela de Natación, con una marca de 28.33 segundos. Tomás Farto terminó segundo y Emilio Moreno Prece tercero. Valentino Pacheco, Bautista Maffei y Alessio Danieli completaron las posiciones puntuables.
Entre los juveniles de 16 a 18 años, Julián Juárez logró una nueva victoria con un excelente tiempo de 27.71 segundos. Pedro Mayor fue segundo, Máximo Quiroga tercero y Valentín Collomb cuarto. También sumaron puntos Agustín Gallardo, Bruno Albonico y Thiago Galarza.
En la categoría absoluta masculina de 50 metros espalda, Tomás Zanon, de Echesortu Foot Ball Club, se impuso con una marca de 26.47 segundos. Franco Medina finalizó segundo y Lautaro Peralta tercero. Mateo Saucedo completó los puestos de premiación.
La jornada concluyó con las competencias adaptadas. En los 50 metros libre adaptado participaron nadadores del club Nueva Era, destacándose Aaron Rodríguez, quien completó la prueba en 44.07 segundos. También participaron Franco Medina, Bruno Muriel, Julián Rodas y Lucas Colacray.
En los 100 metros libre adaptado, Aaron Rodríguez registró un tiempo de 1:45.80. En la categoría absoluta se destacaron nuevamente Franco Medina, Bruno Muriel, Julián Rodas y Lucas Colacray, quienes completaron sus respectivas pruebas representando al club Nueva Era.
Finalmente, en los 50 metros espalda adaptado, Aaron Rodríguez completó la distancia en 1:01.08, mientras que en la categoría absoluta Franco Medina registró 44.14 segundos y Julián Rodas 49.99 segundos. Con estas pruebas se dio por finalizada la jornada matutina de la Primera Etapa de la Copa Santa Fe 2026, que reunió a nadadores de toda la provincia y dejó destacadas actuaciones individuales en todas las categorías.