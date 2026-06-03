Natación: primero el norte…ahora el sur

Copa Santa Fe: casi 400 nadadores en la pileta de Sportivo Las Parejas

Se completó la etapa regional y fue el turno de la zona sur que supervisa la Federación Rosario Natación. Antes, FESANA había arrancado el año en Reconquista. La etapa final, con escenario a confirmar, determinará a los mejores de la disciplina provincial.