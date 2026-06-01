Con la organización conjunta del Club Ciclista Mario Mathieu, el Club Atlético Jorge Newbery y el apoyo del Gobierno de Venado Tuerto, un total de 269 ciclistas le pusieron un inmejorable marco este domingo al Gran Premio Ciudad de Venado Tuerto de Rural Bike, en el marco de la tercera fecha de la Copa Lotería de Santa Fe
Copa Lotería de Santa Fe: el Rural Bike brilló en Venado Tuerto
La competencia tiene seis fechas en toda la geografía de la provincia invencible. La próxima cita para los ciclistas será el 2 de agosto: “Pueblo Andino MTB Race” el 2 de agosto en Andino.
La prueba tuvo lugar en el circuito callejero “Luis Pieraccini”, de 9.400 metros de extensión, con punto de largada y llegada en el polideportivo del Aviador, recorriendo Av. Jorge Newbery, República de Irlanda, Hipólito Yrigoyen, campo de familia Betes, Braun, Lacunza, cruce por Av. Jorge Newbery e ingreso al Hipódromo, calle 120 (cementerio), Vieytes, República de Irlanda y retorno al club.
“Fue una fiesta en todo sentido, arrancamos a las 9 de la mañana y terminamos con la premiación cerca de las cinco de la tarde. Más de 260 ciclistas y todas las categorías conformadas. Agradecimientos especiales para Leo Chiarella como intendente, a Fernando Maletti como Director de Deportes de la provincia, a la senadora departamental Leticia Di Gregorio, a los legisladores, los sponsors y muy especialmente a Daniel Di Lena por el fundamental apoyo de Lotería de Santa Fe”, explica Luis Pieraccini a El Litoral.
“Este gran evento volvió a poner a Venado Tuerto en un lugar muy importante, no solo de la provincia, sino también de la República Argentina. Como venadense me llena de orgullo que las dos instituciones brinden su apoyo para que la ciudad siga siendo reconocida por eventos deportivos de alta calidad”, expresó el integrante de la Federación Santafesina de Ciclismo.
Finalmente, el propio Luis Pieraccini agregó: “Los dos clubes nos encontramos trabajando en la próxima fiesta del rural Bike para instalarla dentro del programa de carreras más clásicas e importantes del calendario de la República Argentina”.
Los resultados en cada modalidad del Gran Premio Ciudad de Venado Tuerto de Rural Bike, en el marco de la tercera fecha de la Copa Lotería de Santa Fe fueron los siguientes:
Pro: Julián Barrientos (Santa Rosa), Jorge Mathieu (Esperanza), Juan Roggero (Rafaela), Jorge Roldán (Carlos Casares), Mauro Ansaloni (Santa Isabel), Hugo Velázquez (San Nicolás), Santiago Roumec (Santa Rosa), Sebastián Fernández (Villa Mercedes), Juan Melivilo (Junín) y Joaquín Giménez (Santa Rosa).
Elite: Enzo Rinaudi (Laboulaye) y Yoel Rojas (Ceres).
Máster A1: Federico Arévalo (Corral de Bustos), Leonel Mansilla (Casilda), Yonatan Sosa (Villa Mercedes), Martín Capozucca (Arequito) y Santiago Campos (General Arenales).
Máster A2: Matías Mielgo (Salto), Sergio Viano (General Villegas), Bruno Marchetto (Rufino), Leonardo Córdoba (General Villegas) y Néstor Mieggi (Laboulaye).
Máster B1: Juan García (Venado Tuerto), Alejandro González (Santa Rosa), Bernardo Díaz (General Baldissera), Jonatan Spaggiari (Venado Tuerto) y Nicolás Galizzi (Rosario).
Máster B2: Jorge Martínez (Laboulaye), Carlos Pérez (Laboulaye), Leandro Casadey (Corral de Bustos), Diego Ochoa (La Carlota) y Marcelo Mazzaro Nasime (San Justo).
Damas A: Luisina Simondi (Esperanza), Yanina Nicolay (Casilda), Johana Funes (Sunchales), Paola Coria (Venado Tuerto) y Ana Jullier (Ceres).
Damas B: Verónica González (Venado Tuerto), Vanesa Arce (Chivilcoy), Gisela Luna (San Justo), Valeria Huanco (Freyre) y Vanesa Zeman (Venado Tuerto).
Damas C: Graciela Torres (Pergamino), Patricia Romero (Venado Tuerto), Mariana Cavanagh (Venado Tuerto), Marta Mayer y Carina Amado.
Damas D: Graciela Arias (Capitán Sarmiento), Lidia Díaz (Avellaneda), Susana Moraglio (Venado Tuerto) y Norma Cian (Reconquista).
Cadetes Juveniles: Julián Sena (Granadero Baigorria), Felipe Quintero (Venado Tuerto) y Martín Ferrandis (Venado Tuerto).
Máster C1: Mariano Carbonell (San Justo), Raúl Canavessio (Chovet), Nicolás Baudino (San Justo), Néstor Villarino (Lincoln) y Juan Pablo Sabia (Salto).
Máster C2: Diego Rozie (San Lorenzo), Fernando Barberis (Tacural), Silvio Pierucci (Venado Tuerto), Fabricio Frascarelli (Carlos Casares) y Néstor Orozco (Venado Tuerto).
Máster D1: Roberto Daniele (Laboulaye), Héctor Herrera (Salto), Jorge Alonso (Venado Tuerto), Gustavo Estela (Venado Tuerto) y Walter Tomasín (Carlos Casares).
Máster D2: José Luis Cajales (Alberti), Víctor Rottet (Venado Tuerto), Vicente Zoric (Venado Tuerto), Oscar Schnell (Esperanza) y Omar Taddia (Venado Tuerto).
Máster E: Raúl Murarotto (Capitán Sarmiento); Pedro Carrizo (Lincoln), Miguel Ángel Cuina (Venado Tuerto), Rubén Molina (Venado Tuerto) y Ricardo Fredes (Teodelina).
Gravel: Diego Dellacasa (Río Tercero), Guillermo Sclauzero (Río Tercero), Jorge Giacinti (Almafuerte), Ezequiel Ávila (Venado Tuerto), Fernando Togninelli (Venado Tuerto), Fernando Rivero (Río Tercero), Pablo Riva (Casilda), Diego Cardoni (Bigand), Carlos Vaca (Brinkmann) y Nicolás Pérez (María Teresa).
Promocional Damas: Adela González (Firmat), Andrea Ponce De León (Firmat), María Culich (Venado Tuerto) y Florencia Pierachini (Sancti Spíritu).
Promocional Menores: Rodrigo Nievas (Villa Cañás), Sebastián Ríos (Amenábar), Miguel Serna (Amenábar), Héctor Ricci (Rufino) y Amir Assi Andrés (Venado Tuerto).
Promocional Mayores: Gustavo Porta (Venado Tuerto), Mariano Guiulani (Firmat), Ariel Dietschi (Tortugas), Luciano Bustamante (Venado Tuerto) y Mariano Carpanetti (Venado Tuerto).
Como se sabe, la Copa Lotería de Santa Fe se lleva a cabo a través de seis fechas en distintas localidades de la provincia, con la particularidad de que todos los circuitos son similares y en cada fecha los ciclistas van a ir sumando puntos en las pruebas.
Esta inédito desafío de “unir a toda la provincia por primera vez en la historia” arrancó el 22 de marzo con el llamado “Desafío de los 4 Vientos” (Ceres), mientras que el 2 de abril fue el turno del “Desafío de los 3 Puentes” (San Justo). Tras el “Gran Premio Venado Tuerto MTB”, que tuvo lugar este domingo, lo próximo será “Pueblo Andino MTB Race” el 2 de agosto en Andino. Posteriormente, Salado Paso de las Piedras Rally Bike (4 de octubre en Esperanza) y Desafío Héroes del Jaaukanigás Rally Bike (8 de noviembre en Avellaneda y Reconquista).