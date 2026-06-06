En uno de los ocho partidos de ida correspondientes a la ronda de octavos de final de la Copa Santa Fe de fútbol femenino, El Quillá recibió este sábado a Colón en el estadio Eduardo Roteta ubicado en el extremo sur de la ciudad capital de la provincia.
El Quillá y Colón no se sacaron diferencias y el boleto a cuartos se define en la revancha
Igualaron 2 a 2 en un partidazo en cancha de las tiburonas. Ruiz Díaz había puesto en ventaja a las locales pero Carrizo y Moreyra con sendos golazos lo dieron vuelta. En una de las últimas, Quillá lo pudo empatar con un cabezazo de Brisa Galcerán. El segundo partido se juega la semana que viene en casa de las sabaleras
En un duelo con historia en el ámbito de la Liga Santafesina, las tiburonas y las sabaleras disputaron los primeros 80 minutos de una serie equilibrada y con final abierto de cara a la clasificación a los cuartos de final de la competencia provincial.
Luego de un primer cruce muy parejo y con pasajes de buen fútbol, el empate en 2 terminó siendo el resultado justo para lo mucho que propusieron ambos equipos, trasladando la definición a la revancha que se jugará el próximo fin de semana en cancha de Colón y que promete ser tan apasionante y parejo como este primer cruce.
Los goles llegaron rápido
Desde el pitazo inicial de Zaira Bournisent, árbitro de la Liga Santafesina, el partido tuvo un ritmo vertiginoso, con ambos equipos sumando gente en posiciones ofensivas y un mediocampo que era zona de transición. Con este panorama, no extrañó que en menos de 10 minutos se anotaran los 2 primeros goles de la tarde.
Pasados los 5, y desde una pelota parada, fue el equipo de Paula Mansilla el que abrió el marcador tras un córner desde la izquierda que Arce ejecutó, peinaron en el primer palo y Rosalía Ruiz Díaz llegó a empujarla en el segundo palo.
La reacción sabalera no se hizo esperar, y en un par de minutos las de Ramiro Ledesma encontraron la igualdad. Primero lo tuvo Sofía Carrizo con un mano a mano que la arquera Ferraris consiguió desviar al córner.
En la siguiente y a los 7, Colón no perdonó y lo empató con un hermoso tiro libre de la propia número 7 que esta vez logró vencer la resistencia de la portera local con un derechazo que se clavó en el ángulo.
Con la igualdad en el resultado el trámite no se modificó, dando lugar a un partido intenso en el que cada pelota se disputaba como si fuera la última y situaciones frente a los dos arcos. Sobre los 20 lo tuvo nuevamente la visita, con un disparo lejano de Moreyra que provocó el rebote de Ferraris y Sofía Carrizo no consiguió definir al gol.
Tras varias insinuaciones la última chance de ese primer tiempo fue para El Quillá, cuando Azul Gómez apareció llamativamente sola en el punto penal y resolvió de primera apenas desviado ante la salida de la arquera Lacuadra.
El 1 a 1 del primer tiempo terminó siendo un resultado justo y lógico para dos equipos que disputaron un atractivo partido en el que la paridad y la intensidad terminó siendo el denominador común.
Pudo ser para cualquiera
En el complemento, el trámite del juego no se modificó. Si bien parecía ser El Quillá el equipo que disponía de la pelota y el terreno, Colón siempre se mostraba como un equipo listo para salir rápido en ataque con la velocidad del tridente ofensivo que conformaban Carrizo, Aguiar y Miño.
La primera chance clara de esta segunda mitad llegó sobre los 10 minutos y fue para las locales tras un desborde por la derecha de Funes y el centro atrás que Ruth Arce conectó y envió apenas por encima del travesaño. Tras varios minutos con insinuaciones de ambos bandos pero sin llegadas, el partido volvió a tomar temperatura en la recta final.
A los 28 volvió a avisar el local, con una buena acción colectiva que derivó en el remate apenas desviado de González desde afuera del área. En la respuesta lo tuvo el sabalero, tras una sucesión de pases que encontró a Moreyra mano a mano con la arquera local pero cuya definición se fue lejos del palo derecho.
En la próxima, cuando se jugaban 30 del complemento, nuevamente Moreyra tuvo su oportunidad y esta vez no la dejó pasar. La número 5 rojinegra capturó el balón en zona de tres cuartos y sacó un potente remate que superó la resistencia de la arquera Ferraris y terminó en el fondo de la red para desatar el festejo de la parcialidad sabalera que acompañó al equipo de Ledesma.
Un minuto después lo tuvo para liquidar la visita, cuando Valentina Aguiar eludió la salida de la portera local y con el arco vacío definió apenas desviado por el primer palo.
En la siguiente y cuando el reloj marcaba 33, el que no perdonó fue El Quillá, con otro centro desde la derecha que encontró el remate de Funes al travesaño y el cabezazo de Brisa Galcerán tras el rebote para marcar el 2 a 2 que a la postre sería definitivo.
Conscientes de que tienen por delante la revancha de la semana que viene, ambos equipos fueron inteligentes y no arriesgaron de más en los instantes finales, dejando estos primeros 80 minutos igualados y con todo por verse en un segundo partido que promete ser emocionante en una serie muy equilibrada que se definirá por detalles en cancha de Colón.
La síntesis:
EL QUILLÁ: 1- Mariana Ferraris, 2- Rosalía Ruiz Díaz, 3- Vanesa Obejero, 4-Romina Daier, 5- Gianela González, 6- Johana Pucheta, 7- Azul Gómez, 8- Sofía Chemes, 9- Lucila Sosa, 10- Ruth Arce, 11- Roxana Funes. DT:
COLÓN: 1- Naira Lacuadra, 2- Ana Leguiza, 3- Dana Santana, 4- Yoselin Fregonese, 5- Elizabet Moreyra, 6- Lourdes Largeaud, 7- Sofía Carrizo, 8- Eluney Miño, 9- Valentina Aguiar, 10- Daniela Villarroel, 11- Joana Carrizo. DT: Ramiro Ledesma.
Goles: En el primer tiempo, a los 5 min. Ruiz Díaz (EQ) y a los 7 min. S. Carrizo (C). En el segundo tiempo, a los 30 min. Moreyra (C) y a los 33 min. Galcerán (EQ).
Cambios: En el segundo tiempo, a los 9 min. 13- Camila Scurato por Sosa (EQ); a los 21 min 13- Emma Pérez por Santana (C) 15- Brisa Galcerán por Daier (EQ); a los 34 min. 18- Nicole Sosa por Aguiar (C) y a los 40 min. 18- Delfina Giménez por Gómez (EQ).
Árbitro: Zaira Bournisent (Liga Santafesina)
Estadio: Eduardo Roteta (El Quillá)