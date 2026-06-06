Copa Santa Fe

El Quillá y Colón no se sacaron diferencias y el boleto a cuartos se define en la revancha

Igualaron 2 a 2 en un partidazo en cancha de las tiburonas. Ruiz Díaz había puesto en ventaja a las locales pero Carrizo y Moreyra con sendos golazos lo dieron vuelta. En una de las últimas, Quillá lo pudo empatar con un cabezazo de Brisa Galcerán. El segundo partido se juega la semana que viene en casa de las sabaleras