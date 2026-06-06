Atlético de Rafaela sufrió un duro traspié en el comienzo de los octavos de final de la Copa Santa Fe de fútbol femenino. En el predio "Tito" Bartomioli, las celestes fueron superadas por Atlético San Jorge, que se impuso por 3 a 0 y dio un paso importante rumbo a la próxima instancia del certamen provincial.
Fútbol Femenino: Atlético de Rafaela cayó ante San Jorge y quedó obligado a remontar
El conjunto celeste perdió 3 a 0 como local en el partido de ida de los octavos de final. Las dirigidas por Atlético San Jorge golpearon en momentos clave y viajarán a la revancha con una ventaja importante.
El encuentro enfrentó a dos equipos que llegaban en alza tras superar con autoridad la fase inicial. Atlético había dejado en el camino a El Cadi de Rincón, mientras que la visita había eliminado a 9 de Julio de Rafaela.
Sin embargo, el desarrollo favoreció a la visita, que mostró efectividad en las áreas y aprovechó sus oportunidades para construir una diferencia considerable de cara al desquite. Con el 3 a 0 final, San Jorge quedó bien perfilado para avanzar, mientras que Atlético deberá apostar a una actuación casi perfecta en la revancha para mantener vivo el sueño copero.
Pese al resultado adverso, las rafaelinas intentarán apoyarse en su experiencia reciente dentro de las competencias provinciales. El equipo viene siendo uno de los protagonistas del fútbol femenino santafesino y buscará revertir la historia en condición de visitante para seguir en carrera.
La serie se definirá la próxima semana en San Jorge, donde Atlético estará obligado a remontar una desventaja de tres goles para acceder a los cuartos de final de la Copa Santa Fe 2026.