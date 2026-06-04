Culminó la segunda ronda de la Copa Santa Fe de fútbol masculino y desde El Litoral nos dirigimos hacia Bigand, lugar donde se jugó el partido de vuelta entre Independiente de dicha localidad y Los Andes de Alcorta tras el 1-1 de la ida del certamen provincial.
Martín Isanta: “Seguimos soñando con la Copa Santa Fe, queremos llegar lejos”
Tras la victoria y clasificación del equipo de Alcorta en cancha de Independiente de Bigand, el goleador visitante analizó el rendimiento de su equipo y planteó los objetivos en la competencia provincial. En tercera fase será rival de Godeken.
Allí los vencedores de la jornada fueron los visitantes, el equipo dirigido por Abel Scampino logró imponerse con contundencia por 3 tantos contra 0 frente al Rojo. Los goles fueron anotados por Juan López, Martín Isanta y Facundo Fabiani.
Desde El Litoral pudimos obtener la palabra de la figura de la doble fecha, el número 10, Martín Isanta, quien convirtió el tanto en la ida y marcó y asistió en la vuelta.
En cuanto a sus sensaciones ni bien finalizado el encuentro, el delantero manifestó: “Estoy muy contento, necesitábamos este triunfo, el partido pasado nos quedamos con un sabor amargo después de haber fallado el penal, pero pudimos reponernos e hicimos un partido bárbaro”.
“Nos queda cómoda esta cancha”
Basado en el enfrentamiento con el Rojo, un rival habitual en la Liga Deportiva del Sur, añadió: “Se hizo una especie de clásico en los últimos años con Independiente, es un partido especial. Nos queda cómoda esta cancha, hace años que no perdemos acá, hicimos un planteo interesante, presionamos y jugamos”.
Finalmente, el 10 se animó a más en cuanto a su futuro inmediato en el certamen y aseveró: “Seguimos soñando en la Copa Santa Fe, ya estamos a la espera del cruce con Godeken”.
“Es merecido el triunfo”
Otro partícipe fundamental que dialogó con El Litoral fue el director técnico del Lanudo, Abel Scampino, quien destacó: “Felicito a todos mis jugadores, hicieron un partidazo, fuimos superiores en los 180 minutos al rival. Es merecido el triunfo y el pase de ronda”.
Tras consultarle por la clave en un resultado abultado, el DT afirmó: “El equipo, el grupo que tenemos y cómo trabajamos, los felicito. Superamos ampliamente a un gran equipo en todo sentido: táctico, físico y mental”.
Finalmente, el entrenador expresó sus deseos de cara al futuro venidero en la Copa Santa Fe: “Queremos dar lo mejor, representar al club y a nuestra Liga Deportiva del Sur para llegar lo más lejos posible en esta copa tan prestigiosa. Es una competencia que juegan los campeones, con mucha jerarquía, le damos mucha importancia y es histórico lo que estamos consiguiendo”.