La figura en la clasificación de Los Andes

Martín Isanta: “Seguimos soñando con la Copa Santa Fe, queremos llegar lejos”

Tras la victoria y clasificación del equipo de Alcorta en cancha de Independiente de Bigand, el goleador visitante analizó el rendimiento de su equipo y planteó los objetivos en la competencia provincial. En tercera fase será rival de Godeken.