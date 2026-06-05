En la tarde de este viernes, desde las 16 y en el predio del Autódromo, Atlético Rafaela y su homónimo de San Jorge le darán el puntapié inicial a la segunda etapa de la Copa Santa Fe de fútbol femenino en su edición 2026.
Copa Santa Fe: arrancan en Rafaela los octavos de final del fútbol femenino
Entre este viernes y el próximo domingo lunes se disputarán los 8 encuentros de ida correspondientes a la segunda etapa del certamen provincial. Habrá duelo santafesino entre El Quillá y Colón, mientras que Unión juega el sábado en Malabrigo. Los 4 equipos rosarinos animarán dos llaves que prometen. La semana que viene se juegan las revanchas.
La crema viene de dejar en el camino a El Cadi de Rincón y chocará con el peligroso equipo que representa a la Liga San Martín y que en la primera fase eliminó a 9 de Julio de Rafaela imponiéndose tanto en el partido de ida como en la revancha.
Tras este primer cotejo en la perla del oeste, los segundos 80 minutos se jugarán la semana próxima en San Jorge, recordando que en caso de igualdad en el marcador la clasificación se resolverá con disparos desde el punto del penal.
En la continuidad de la programación de los encuentros de ida de los octavos del torneo provincial, en la tarde del sábado habrá duelo directo entre elencos de la Liga Santafesina cuando El Quillá sea anfitrión en el sur de la capital provincial de Colón.
Las “tiburonas” llegan a esta etapa tras dejar en el camino a CECI de Gálvez mientras que las sabaleras golearon a Barrio Oeste de Gálvez para clasificarse en su primera incursión en la Copa Santa Fe. El partido dará inicio a las 16.
También el sábado pero en horas de la noche, la ciudad de Malabrigo será escenario del primer cruce entre Juventud, representante de la Liga Reconquistense, y Unión de Santa Fe, actual subcampeón de la Copa y que viene de sacar de competencia a Argentino de San Carlos. Los primeros 80 minutos de esta llave tienen pautado su inicio para las 21.
Cinco partidos el domingo
Yendo a la acción del domingo, la actividad tendrá un adelanto a partir de las 13 y en Venado Tuerto, donde Juventud Pueyrredón espera por su similar de Defensores de Armstrong. Posteriormente y desde las 16 se jugarán otros tres encuentros correspondientes a esta segunda fase de la Copa Santa Fe.
En Reconquista, Racing será anfitrión de Defensores de la Costa de paraje El Timbó, mientras que en Rosario el vigente campeón Social Lux tendrá una visita de riesgo a la casa de Morning Star. Además, en la localidad de San Lorenzo Argentino hará las veces de local frente a Unión de Totoras.
Finalmente y a partir de las 17, comenzará el segundo de los cruces entre los representantes de la Asociación Rosarina cuando ADIUR reciba en su reducto a Newell’s Old Boys. Las revanchas de cada uno de estos partidos se disputarán la próxima semana invirtiendo las localías.
El calendario completo
COPA SANTA FE – FÚTBOL FEMENINO
OCTAVOS DE FINAL – PARTIDOS DE IDA
Viernes 5/6
16.00 Hs: Atlético Rafaela vs. Atlético San Jorge
Sábado 6/6
16.00 Hs.: El Quillá vs. Colón de Santa Fe
21.00 Hs.: Juventud de Malabrigo vs. Unión de Santa Fe
Domingo 7/6
13.00 Hs.: Juventud Pueyrredón VT vs. Defensores de Armstrong
16.00 Hs.: Morning Star vs. Social Lux
16.00 Hs.: Racing de Reconquista vs. Defensores de la Costa
16.00 Hs.: Argentino de San Lorenzo vs. Unión de Totoras
17.00 Hs.: ADIUR vs. Newell’s
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