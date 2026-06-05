Atlético recibe a su homónimo de San Jorge

Copa Santa Fe: arrancan en Rafaela los octavos de final del fútbol femenino

Entre este viernes y el próximo domingo lunes se disputarán los 8 encuentros de ida correspondientes a la segunda etapa del certamen provincial. Habrá duelo santafesino entre El Quillá y Colón, mientras que Unión juega el sábado en Malabrigo. Los 4 equipos rosarinos animarán dos llaves que prometen. La semana que viene se juegan las revanchas.