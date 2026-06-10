Los Molinos Country Club en Recreo y el Jockey Club de Gálvez le dieron forma el fin de semana pasado a una nueva fecha de la Copa Santa Fe Golf, que es organizada por Federación de Golf del Sur del Litoral y con un fuerte respaldo de la Lotería de Santa Fe en toda la provincia. Ahora, de cara a lo que viene, este sábado 13 de junio la acción se instala en el Campo Timbó Club de Campo & Golf.
El golf pasó por Recreo y por Gálvez: ¡este sábado hay fecha en Campo Timbó!
Unos 3.700 golfistas matriculados de 21 clubes pertenecientes a 19 ciudades santafesinas le dan forma a la disciplina en la provincia invencible. Ahora, este fin de semana, la acción sigue en el Campo Timbó Club de Campo & Golf.
En Los Molinos Country Club en Recreo los ganadores fueron Orfilio Quesada y Roberto Corazza (Caballeros, Categoría de 0 a 14.9); en Categoría de 15,0 a 21,9: Gabriel Mosich y Leonardo Pesquedua; Néstor Mejías y Francisco Depietris se impusieron en categoría de 22,0 a 29,9; finalmente en categoría 30,0 a 54,0 los vencedores fueron Ignacio Aldao y Jorge Nazer. En damas, las mejores fueron Estela Bosso (Categoría 0 a 26,9) y en la Categoría 27,0 a 54,0: María Rossi y Cecilia Imwinkelried.
En el Jockey Club de Gálvez los ganadores fueron Walter Raed y Marcelo Ceci (Caballeros, Categoría de 0 a 14,9); en la Categoría de 15,0 a 21,9: Gabriel Righi y Juan Pablo Granata; en la tanda de 22,0 a 29,9: Raúl Ligiero y Hugo Delarmelina; finalmente Jorge Mosso y Hugo Robatta en la Categoría Caballeros de 30,0 a 54,0.
Este sábado 13 de junio, desde muy temprano y con una muy buena cantidad de inscriptos, la Copa Santa Fe de golf se instalará durante todo el día en las instalaciones de Campo Timbó Club de Campo & Golf. La Copa Santa Fe de Golf tiene como objetivo consolidar esta disciplina dentro del calendario deportivo provincial y ampliar su alcance territorial. La competencia, organizada junto a la Federación de Golf del Sur del Litoral, nuclea a 3.700 golfistas matriculados de 21 clubes pertenecientes a 19 ciudades santafesinas.