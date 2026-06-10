La Copa Santa Fe no para en toda la provincia

El golf pasó por Recreo y por Gálvez: ¡este sábado hay fecha en Campo Timbó!

Unos 3.700 golfistas matriculados de 21 clubes pertenecientes a 19 ciudades santafesinas le dan forma a la disciplina en la provincia invencible. Ahora, este fin de semana, la acción sigue en el Campo Timbó Club de Campo & Golf.