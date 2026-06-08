Copa Santa Fe

Giuliana Nebuloni, figura de Social Lux: “Somos las campeonas y venimos a defender el título”

La delantera marcó el 4-1 definitivo en el triunfo de su equipo frente a Morning Star. “Se dio todo como lo practicamos” dijo la delantera del equipo rosarino. La semana que viene se define la serie en la casa del campeón.