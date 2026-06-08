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Giuliana Nebuloni, figura de Social Lux: “Somos las campeonas y venimos a defender el título”

La delantera marcó el 4-1 definitivo en el triunfo de su equipo frente a Morning Star. “Se dio todo como lo practicamos” dijo la delantera del equipo rosarino. La semana que viene se define la serie en la casa del campeón.

Nebuloni se mostró conforme con la tarea de su equipo en la ida. Foto: Pablo Busso.Nebuloni se mostró conforme con la tarea de su equipo en la ida. Foto: Pablo Busso.
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Tras el encuentro de ida de la segunda ronda en esta Copa Santa Fe de fútbol femenino, desde El Litoral pudimos dialogar con la delantera de Social Lux, Giuliana Nebuloni, quien nos brindó sus sensaciones tras el encuentro.

Al respecto, Nebuloni afirmó: “Fue un partido difícil y aún más con la cancha embarrada, pero por suerte pudimos llevarnos una buena ventaja”.

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En referencia al aspecto fundamental para definir el encuentro, la número 9 de uno de los equipos de Rosario en competencia aseveró: “La clave del partido estuvo en los pelotazos al ‘cajón’ de las extremos y por ahí llegaron los goles, se dio todo como lo practicamos”.

Al consultarle por la defensa del título obtenido en la edición pasada, la delantera no le esquivó a la responsabilidad y sostuvo: “Salimos campeonas de la Copa Santa Fe el año pasado y venimos a defender el título, es algo que ya conocemos”.

Social dio el golpe a domicilio y tiene un pie en 4° de final. Foto: Pablo Busso.Social dio el golpe a domicilio y tiene un pie en 4° de final. Foto: Pablo Busso.

De cara al choque de la próxima semana, la figura del encuentro anticipó: “En la vuelta será un partido difícil pero este equipo demanda ganar, ganar y ganar”.

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