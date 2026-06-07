#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Copa Santa Fe

Social Lux derrotó como visitante a Morning y encaminó su clasificación

Fue por 4 tantos contra 1. Los goles de las vigentes campeonas fueron de Nerina Carruchthers, Lara Groia, Janice Busquet y Giuliana Nebuloni, mientras que para las locales descontó Epifanía Ríos. La revancha, la semana que viene en Social.

Social sigue firme en la búsqueda del bicampeonato. Foto: Pablo Busso.Social sigue firme en la búsqueda del bicampeonato. Foto: Pablo Busso.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

En el marco de la segunda ronda de la Copa Santa Fe de fútbol femenino, Morning Star recibía a Social Lux en duelo de equipos de Rosario, ambas con el objetivo de lograr su ventaja de cara al partido de vuelta.

A los 14 minutos de juego fue Mercadito quien golpeó primero con un golazo de Nerina Carruchthers, quien, tras una excelente jugada individual, remató por encima de la arquera Ariza, anotando así el 1-0 parcial para las actuales campeonas del certamen que organiza el Gobierno de la Provincia.

Morning irá por la hazaña en el partido revancha. Foto: Pablo Busso.Morning irá por la hazaña en el partido revancha. Foto: Pablo Busso.

A los pocos segundos de esa acción, las visitantes lograrían convertir nuevamente. En este caso la goleadora fue Lara Groia, quien, tras una serie de rebotes posteriores a un córner, logró convertir el momentáneo 2-0.

A poco tiempo de finalizar la primera etapa, el conjunto dirigido por Mauro Palacios lograría estirar otra vez la distancia. En esta ocasión fue Janice Busquet, quien con un tiro libre al ángulo colocaría el 3-0 en el marcador.

Mirá tambiénEl Quillá y Colón no se sacaron diferencias y el boleto a cuartos se define en la revancha

Lo liquidó en el segundo tiempo

Ya en el complemento las locales lograrían descontar. La encargada de hacerlo fue Epifanía Ríos, quien con un certero derechazo de afuera del área marcó el 1-3 a los 5 minutos de la segunda etapa.

Posteriormente a los 29 minutos de esta segunda parte, Giuliana Nebuloni aprovecharía una pelota en profundidad y picaría el balón tras la salida de la arquera rival, sentenciando el encuentro con el 4-1 definitivo.

La revancha entre las vigentes campeonas de la Copa Santa Fe y Morning se disputará la semana que viene, en cancha de Social.

Mirá tambiénFútbol Femenino: Atlético de Rafaela cayó ante San Jorge y quedó obligado a remontar

La síntesis

MORNING: Daiana Ariza; Iara Oviedo, Victoria Gauto, Gisela Galarza; Valentina Carletti, Fiorella Urquieta, Epifanía Ríos, Joana Córdoba; Silvina Díaz, Estefanía Ibarra, Milagros Canteros.

Suplentes: Brisa Gallo, Zaida Butigue, Katerina Ferrer, Azul Peñaloza, Lucila Saucedo, Antonella Fabi, Marcela Herrera.

DT.: Luciano Gómez.

Social marcó diferencias y tiene un pie en los cuartos de final. Foto: Pablo Busso.Social marcó diferencias y tiene un pie en los cuartos de final. Foto: Pablo Busso.

SOCIAL LUX: Estefanía Gauna; Valentina Flores, Lara Groia, Pamela Chindamo, Ligia Llera; Joana Benítez, Janice Busquet, Nerina Carruchthers; Giuliana Nebuloni, Brisa Cortés, Evelin Peralta.

Suplentes: Micaela Palacios, Rocío Serra, Lourdes Maldonado, Malena Biolatto, María Sol López, Guadalupe Guevara.

DT.: Mauro Palacios.

ÁRBITROS: Jackelina Arriola, Ludmila Leguizamón, Micaela González.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Copa Santa Fe
Copa Santa Fe de Fútbol
Rosario
Gobierno de la Provincia
Lotería de Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro