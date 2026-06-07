Copa Santa Fe

Social Lux derrotó como visitante a Morning y encaminó su clasificación

Fue por 4 tantos contra 1. Los goles de las vigentes campeonas fueron de Nerina Carruchthers, Lara Groia, Janice Busquet y Giuliana Nebuloni, mientras que para las locales descontó Epifanía Ríos. La revancha, la semana que viene en Social.