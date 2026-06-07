En el marco de la segunda ronda de la Copa Santa Fe de fútbol femenino, Morning Star recibía a Social Lux en duelo de equipos de Rosario, ambas con el objetivo de lograr su ventaja de cara al partido de vuelta.
Social Lux derrotó como visitante a Morning y encaminó su clasificación
Fue por 4 tantos contra 1. Los goles de las vigentes campeonas fueron de Nerina Carruchthers, Lara Groia, Janice Busquet y Giuliana Nebuloni, mientras que para las locales descontó Epifanía Ríos. La revancha, la semana que viene en Social.
A los 14 minutos de juego fue Mercadito quien golpeó primero con un golazo de Nerina Carruchthers, quien, tras una excelente jugada individual, remató por encima de la arquera Ariza, anotando así el 1-0 parcial para las actuales campeonas del certamen que organiza el Gobierno de la Provincia.
A los pocos segundos de esa acción, las visitantes lograrían convertir nuevamente. En este caso la goleadora fue Lara Groia, quien, tras una serie de rebotes posteriores a un córner, logró convertir el momentáneo 2-0.
A poco tiempo de finalizar la primera etapa, el conjunto dirigido por Mauro Palacios lograría estirar otra vez la distancia. En esta ocasión fue Janice Busquet, quien con un tiro libre al ángulo colocaría el 3-0 en el marcador.
Lo liquidó en el segundo tiempo
Ya en el complemento las locales lograrían descontar. La encargada de hacerlo fue Epifanía Ríos, quien con un certero derechazo de afuera del área marcó el 1-3 a los 5 minutos de la segunda etapa.
Posteriormente a los 29 minutos de esta segunda parte, Giuliana Nebuloni aprovecharía una pelota en profundidad y picaría el balón tras la salida de la arquera rival, sentenciando el encuentro con el 4-1 definitivo.
La revancha entre las vigentes campeonas de la Copa Santa Fe y Morning se disputará la semana que viene, en cancha de Social.
La síntesis
MORNING: Daiana Ariza; Iara Oviedo, Victoria Gauto, Gisela Galarza; Valentina Carletti, Fiorella Urquieta, Epifanía Ríos, Joana Córdoba; Silvina Díaz, Estefanía Ibarra, Milagros Canteros.
Suplentes: Brisa Gallo, Zaida Butigue, Katerina Ferrer, Azul Peñaloza, Lucila Saucedo, Antonella Fabi, Marcela Herrera.
DT.: Luciano Gómez.
SOCIAL LUX: Estefanía Gauna; Valentina Flores, Lara Groia, Pamela Chindamo, Ligia Llera; Joana Benítez, Janice Busquet, Nerina Carruchthers; Giuliana Nebuloni, Brisa Cortés, Evelin Peralta.
Suplentes: Micaela Palacios, Rocío Serra, Lourdes Maldonado, Malena Biolatto, María Sol López, Guadalupe Guevara.
DT.: Mauro Palacios.
ÁRBITROS: Jackelina Arriola, Ludmila Leguizamón, Micaela González.