Tras 80 minutos de máxima intensidad, y un partido emocionante y de trámite cambiante, El Quillá y Colón empataron 2 a 2 en el partido de ida de la fase de octavos de final de la Copa Santa Fe de fútbol femenino.
Los entrenadores de El Quillá y Colón se fueron conformes tras el empate en la ida de octavos de final
Paula Mansilla, DT de las tiburonas, y Ramiro Ledesma, responsable táctico de las sabaleras, analizaron a fondo el 2 a 2 del primer duelo en el Parque del Sur. Ambos anticiparon una revancha igual de cerrada y una llave que se definirá en los detalles. El segundo partido va el sábado, en el Rafael Batres.
En cruce directo entre representantes de la Liga Santafesina, el cotejo comenzó con una tempranera ventaja para las tiburonas, luego el sabalero lo revirtió y sobre el final volvió a aparecer el poderío ofensivo de las chicas de El Quillá para establecer el 2 a 2 definitivo y dejar la serie abierta para la revancha.
El segundo cruce entre ambos equipos, que definirá el pasaje a los cuartos de final del certamen que organiza el Gobierno de la Provincia, se disputará el próximo sábado 13 desde las 15 y con el estadio Rafael Batres como escenario.
En caso de persistir la igualdad, la lleva se resolverá con disparos desde el punto penal, donde quedará definido el rival del vencedor de la serie entre Atlético San Jorge y su homónimo de Rafaela. Apenas finalizado el encuentro, El Litoral conversó con los dos entrenadores, quienes coincidieron en el análisis de lo sucedido en estos primeros 80 minutos de acción.
En primer término la entrenadora local, Paula Mansilla, comentó: “En principio creo que el partido estuvo bueno porque no hubo ninguna chica golpeada ni lesionada que por ahí en estos torneos es lo que priorizamos los entrenadores. Después hubo momentos con un lindo juego, otros no tanto, pero dentro de todo la verdad que nos vamos contentas”.
Siguiendo por esta línea, y en referencia al desarrollo que tuvo el cotejo en el Eduardo Roteta, la DT de las tiburonas explicó que “Colón es un equipo fuerte, un equipo aguerrido que siempre da pelea. Quillá también con nuestras armas y nuestra forma de juego que estamos cambiando bastante".
"Apenas terminó el partido las felicité a las chicas por la plasticidad que tuvieron de cambiar el esquema dos o tres veces durante el desarrollo del juego y según el resultado. Esa intención que mostramos de ir a buscarlo, de quererlo siempre, a uno como entrenador lo pone bien”, agregó.
“La Liga Santafesina está en franco crecimiento”
En otro tramo de la charla, la responsable táctica del elenco femenino de El Quillá evaluó el nivel que muestra hoy el certamen de la capital provincial tras el buen partido que animaron dos de sus habituales protagonistas: “Creo que la Liga Santafesina demuestra que está en franco crecimiento después de algunos años un poco amesetado".
"Me parece que la presencia y el éxito que ha tenido Unión en AFA tracciona muchas jugadoras a la liga porque obviamente no todas pueden jugar a ese nivel. Eso hace que los otros equipos nos podamos nutrir y la cantidad y la calidad se eleve junto con el nivel del torneo Ojalá que sigamos por este camino, ojalá que haya más entrenadores formados, que por ahí eso es lo que hace falta", agregó.
En el cierre de la entrevista, y consultada por la meta que junto al grupo de jugadoras se trazaron para esta nueva participación en la Copa Santa Fe, Paula Mansilla reveló que “el objetivo principal era que este año que nosotros arrancamos con el club las chicas puedan entender el esquema y la forma de juego que nosotros queríamos plasmar".
"El primer objetivo es eso y que sea preparatorio para más adelante. No lo vemos como algo tan cercano. Sí trabajamos día a día para que las cosas pasen y que las cosas sucedan y que los resultados se den sabiendo que es fútbol y que puede ser que no se den. Mientras tanto, la idea es que sigamos trabajando”, comentó.
“Sabíamos que iba a ser muy cerrado”
Por su parte el entrenador del equipo femenino de Colón de Santa Fe, Ramiro Ledesma, compartió sus sensaciones tras un duelo muy emotivo en el que comenzó rápidamente en desventaja, supo revertirlo pero no pudo sostener la victoria.
Al respecto, el DT sabalero comentó: “Con El Quillá nos conocemos hace varios años. Sabíamos que iba a ser un partido súper trabado y que si había un ganador iba a ser por la mínima. Me parece que el empate en definitiva está bien ya pensando en la revancha del fin de semana. Tenemos varios días sin partidos que nos vienen bien porque estamos jugando cada 3 días y eso se siente”.
Del mismo modo, y en referencia al cotejo de vuelta que se juega el sábado en el Batres, Ledesma indicó: La revancha” pienso que va a ser igual, con una serie que se va a definir por detalles y un partido que va a ser súper trabado como el de hoy. Creo que vamos a tener un poquito más de espacio nosotros, pero va a ser un partido muy parecido al de hoy.
En el final, al entrenador del equipo rojinegro se lo consultó por el buen nivel que mostró este primer cruce entre representantes liguistas. Sobre eso, aseguró: “Más allá del caso de Unión, que tiene un plantel muy bueno y está donde está por mérito de todas las chicas la Liga Santafesina tiene muchas jugadoras buenas".
"Ojalá que gente de Buenos Aires venga a mirar un poco acá. A eso yo le agregaría lo que es la zona norte de la provincia donde también hay un montón de chicas con mucho talento pero que lamentablemente a veces no tienen el recurso económico para poder venir a un club de tan lejos”, concluyó.