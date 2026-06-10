Copa Santa Fe

Los entrenadores de El Quillá y Colón se fueron conformes tras el empate en la ida de octavos de final

Paula Mansilla, DT de las tiburonas, y Ramiro Ledesma, responsable táctico de las sabaleras, analizaron a fondo el 2 a 2 del primer duelo en el Parque del Sur. Ambos anticiparon una revancha igual de cerrada y una llave que se definirá en los detalles. El segundo partido va el sábado, en el Rafael Batres.