Luego de que en la noche del miércoles y con la disputa de los 3 partidos que debieron ser reprogramados el pasado fin de semana por las malas condiciones climáticas se completara la tanda de partidos de ida de la ronda de octavos de final de la Copa Santa Fe, entre este sábado 13 y el lunes 15 se jugarán los 8 encuentros revancha para resolver cada una de las llaves.
Se definen los 8 equipos clasificados a los cuartos de final del fútbol femenino
Este sábado en el Batres, Colón y El Quillá juegan el primero de los cruces de vuelta de la segunda fase del certamen provincial. El domingo se resolverán otras 4 llaves y los últimos 3 pasajes se definen el lunes feriado. En caso de igualdad, el ganador se resolverá con disparos desde el punto penal.
De esta manera, quedará conformado el cuadro de cuartos de final, instancia que se disputará en el transcurso del mes de julio con los mejores ocho equipos de fútbol femenino de todo el territorio provincial.
La primera de las llaves que se resolverá será la que protagonizan dos de los 3 representantes de la Liga Santafesina que continúan en competencia. Este sábado, en el campo auxiliar Rafael Batres se volverán a ver las caras los representativos de Colón de Santa Fe y El Quillá luego del emotivo empate en 2 que protagonizaron en el cotejo de ida.
4 partidos el domingo
La acción de esta segunda etapa de la Copa Santa Fe se trasladará al domingo con el desarrollo de otros 4 partidos. El primero en comenzar será el que desde las 15 disputen en el norte de la provincia Defensores de la Costa con Racing de Reconquista luego de la igualdad en 0 de los primeros 80 minutos en cancha de la academia.
También el domingo pero a partir de las 16, se jugarán en simultáneo 3 cotejos. En Armstrong, Defensores recibirá a Juventud Pueyrredón luego de la contundente victoria por 5 a 2 que obtuvo el miércoles en Venado Tuerto. Además, en Totoras, Unión recibirá a Argentino de San Lorenzo con el objetivo de dar vuelta el 0-1 del partido de ida.
Finalmente, en Rosario, el Predio de Bella Vista será escenario de la revancha entre Newell’s Old Boys y ADIUR luego del triunfo de las naranjas y por la mínima en los primeros 80 minutos de acción.
Los últimos 3, el lunes
Ya en la jornada del lunes, y aprovechando el feriado nacional, se completarán los octavos de final con la disputa de 3 encuentros.
En la capital de la provincia y desde las 15, Unión buscará defender el 1 a 0 conseguido en la ida en cancha de Juventud de Malabrigo mientras que a partir de las 16 y en San Jorge, Atlético buscará hacer lo propio ante su homónimo de Rafaela luego del categórico 3 a 0 del primer “chico” en la perla del oeste.
Finalmente, también desde las 16, el vigente campeón Social Lux recibirá a Morning Star tratando de sellar su pasaje a cuartos de final luego del contundente 4 a 1 que obtuvo como visitante en el partido de ida.