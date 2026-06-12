Copa Santa Fe

Se definen los 8 equipos clasificados a los cuartos de final del fútbol femenino

Este sábado en el Batres, Colón y El Quillá juegan el primero de los cruces de vuelta de la segunda fase del certamen provincial. El domingo se resolverán otras 4 llaves y los últimos 3 pasajes se definen el lunes feriado. En caso de igualdad, el ganador se resolverá con disparos desde el punto penal.