La cuenta regresiva llegó a su fin. La Selección Sub 13 de la Liga Santafesina de Fútbol tiene todo listo para afrontar uno de los desafíos más importantes de la temporada.
Darío Cabrol definió los 18 convocados para el Provincial Sub 13
La Selección de la Liga Santafesina ya tiene confirmada la nómina de futbolistas que representarán a la Casa Madre en el Torneo Provincial de Selecciones de Liga Sub 13 Zona Centro-Norte. El certamen comenzará este viernes en Rafaela y Bella Italia, con la participación de los mejores seleccionados de la provincia.
El Torneo Provincial de Selecciones de Liga Zona Centro-Norte, certamen organizado por la Federación Santafesina de Fútbol que reunirá a las principales representaciones de la provincia durante el próximo fin de semana en las ciudades de Rafaela y Bella Italia.
Tras varias semanas de entrenamientos, observaciones y partidos preparatorios, el entrenador Darío Cabrol confirmó la lista definitiva de 18 jugadores que integrarán el plantel que defenderá los colores de la Casa Madre en la competencia.
La convocatoria refleja el trabajo que se viene realizando en las divisiones formativas de los clubes afiliados a la Liga Santafesina, una de las competencias más importantes del fútbol del interior provincial.
La participación en este Provincial representa una experiencia deportiva y formativa de enorme valor para los jóvenes futbolistas, quienes tendrán la posibilidad de medirse con los mejores talentos de distintas ligas santafesinas, compartir jornadas de convivencia y representar a sus instituciones en un escenario de jerarquía.
El certamen comenzará oficialmente este viernes y tendrá como sedes los estadios del Club 9 de Julio de Rafaela, el Germán Soltermann y la cancha del Club Social y Deportivo Bella Italia. Allí se desarrollarán los encuentros correspondientes a las diferentes zonas clasificatorias.
Un torneo que reúne a las mejores ligas
La competencia estará integrada por seleccionados de distintos puntos de la provincia, distribuidos en tres grupos. En la Zona A participarán las ligas Rafaelina, Departamental San Martín, Ceresina y Galvense. Por su parte, la Zona B estará compuesta por los representativos de las ligas Ocampense, Paivense y Esperancina.
La Zona C, donde competirá la Liga Santafesina, estará integrada además por las selecciones Reconquistense y Verense. Será un grupo exigente, con equipos que históricamente han mostrado un importante nivel de desarrollo en sus categorías formativas.
Para los dirigidos por Darío Cabrol, el objetivo principal será realizar un torneo competitivo, sostener la identidad futbolística que se viene trabajando en cada entrenamiento y buscar la clasificación a las instancias decisivas.
Más allá de los resultados, la participación constituye una oportunidad para continuar fortaleciendo el crecimiento de los jóvenes talentos que integran las instituciones liguistas.
La preparación se desarrolló en el Predio Nery Alberto Pumpido y en diferentes escenarios de la región, donde el cuerpo técnico evaluó a una importante cantidad de jugadores antes de definir la nómina definitiva. El trabajo realizado permitió conformar un plantel equilibrado en todas sus líneas, con futbolistas provenientes de distintos clubes afiliados.
Los elegidos para representar a la Liga Santafesina
La lista de convocados refleja la diversidad y el potencial de las instituciones que integran la Liga Santafesina. Entre los 18 seleccionados aparecen representantes de Colón, Unión, Gimnasia y Esgrima, Cosmos, La Perla del Oeste, Banco Provincial, Colón de San Justo, Ciclón Norte y Loyola.
Los arqueros elegidos son Olegario Tejedor, de Colón, y Benicio Perello, de Gimnasia y Esgrima, quienes tendrán la responsabilidad de custodiar el arco santafesino durante la competencia.
En la última línea fueron convocados Ismael Rodríguez y Micael Oviedo, ambos de Colón; Lautaro Zapata, de Unión; Juan Miotti, de Sanjustino; Thiago Tanner, de Cosmos; y Valentín Solís, de La Perla del Oeste.
El mediocampo estará integrado por Felipe Pérez, Luciano Torres e Íker Gómez, representantes de Unión; Matías Baumgartner, de Gimnasia y Esgrima; Gianluca Florentín, de Cosmos; y Lisandro Cocerez, de Banco Provincial.
En ataque, Cabrol apostó por Lucas Ávalos, de Colón de San Justo; Eloy Páez, de Ciclón Norte; Mateo Vaccaro, de Colón; y Santino Aquino, de Loyola.
Cada uno de estos jóvenes futbolistas llega a la convocatoria luego de destacarse en sus respectivos clubes y de demostrar condiciones durante el proceso de selección.
Para muchos de ellos será la primera experiencia en una competencia provincial representando a la Liga Santafesina, un orgullo que quedará marcado en sus primeras etapas dentro del fútbol federado.
La ilusión ya está en marcha. Con un plantel conformado por jugadores de gran proyección y un cuerpo técnico que viene trabajando intensamente en la formación y desarrollo de los juveniles, la Liga Santafesina afrontará una nueva edición del Provincial Sub 13 con expectativas renovadas.
Rafaela y Bella Italia serán el escenario donde estos jóvenes talentos buscarán dejar su huella. Más allá de los resultados, el torneo será una nueva muestra del potencial que posee el fútbol formativo de la región y una oportunidad para seguir construyendo el futuro de la Liga Santafesina de Fútbol.