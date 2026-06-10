Fútbol juvenil

Darío Cabrol definió los 18 convocados para el Provincial Sub 13

La Selección de la Liga Santafesina ya tiene confirmada la nómina de futbolistas que representarán a la Casa Madre en el Torneo Provincial de Selecciones de Liga Sub 13 Zona Centro-Norte. El certamen comenzará este viernes en Rafaela y Bella Italia, con la participación de los mejores seleccionados de la provincia.